En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 10 آبان 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۷۵۳۱
| |
54 بازدید

قیمت خودرو امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 10 آبان 1404 با روندی آرام و اندکی نزولی همراه شد. پس از دوره‌ای از نوسانات شدید ناشی از تحولات ارزی و سیاسی، اکنون نشانه‌هایی از ثبات نسبی و کاهش هیجان معاملاتی دیده می‌شود. خریداران مصرفی، خرید خود را به تعویق انداخته‌اند و سرمایه‌گذاران نیز با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. عامل اصلی جهت‌دهنده بازار در حال حاضر، نرخ ارز و سیاست‌های عرضه خودروسازان است که هرگونه تغییر در آن‌ها می‌تواند مسیر قیمت‌ها را تعیین کند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، از دید کارشناسان، بازار خودرو اکنون در مرحله‌ای از انطباق با شرایط جدید اقتصادی قرار دارد. انتظار برای ازسرگیری واردات، افزایش اسمی عرضه محصولات داخلی و تعدیل انتظارات تورمی موجب شده قیمت‌ها تمایل به کاهش تدریجی پیدا کنند. اگر نرخ ارز در محدوده فعلی تثبیت شود، احتمال تداوم رکود معاملاتی و کاهش ملایم قیمت‌ها در روزهای آینده زیاد است، اما هرگونه شوک ارزی یا تصمیم جدید سیاست‌گذاران می‌تواند این تعادل شکننده را به سرعت تغییر دهد.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۴ / بازدهی هفتگی معاملات خودرو

شاهین اتوماتیک G در صدر فهرست تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی قرار دارد. بر همین مبنا، این سدان داخلی نسبت به هفته گذشته 50 میلیون تومان ارزان شده است تا امروز با نرخ یک میلیارد و 230 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، وانت زامیاد گازسوز افت 48 میلیون تومانی را تجربه کرده است تا امروز با نرخ 940 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

ری‌را در هفت روز گذشته رشد 33 میلیون تومانی را پشت سر گذاشته است تا مدل صفر کیلومتر آن امروز با نرخ یک میلیارد و 893 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از طرف دیگر، تارا دستی V1 نسبت به روزهای نخستین آبان 31 میلیون تومان ارزان شده است و امروز روی شاخص یک میلیارد و 122 میلیون تومان می‌ایستد.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۴ / بازدهی هفتگی معاملات خودرو

دیگنیتی پرستیژ پرنوسان‌ترین خودرو مونتاژی در هفته گذشته است. بر همین اساس، این کراس‌اوور مونتاژی 55 میلیون تومان ارزان شده است تا امروز با نرخ دو میلیارد و 705 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، فیدلیتی الیت (5 نفره) 20 میلیون تومان گرانتر از هفته گذشته و با نرخ دو میلیارد و 545 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی به فروش می‌رسد.

تیگو 8 پرومکس در بازه زمانی هفت روز گذشته 40 میلیون تومان ارزان شده است تا امروز با نرخ سه میلیارد و 960 میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از سوی دیگر، فونیکس FX در یک هفته گذشته افت 10 میلیون تومانی را تجربه کرده است تا امروز با برچسب قیمتی دو میلیارد و 920 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

کی‌ام‌سی J7 نسبت به هفته گذشته 10 میلیون تومان کاهش قیمت یافته است و امروز با قیمت دو میلیارد و 340 میلیون تومان معامله می‌شود. همچنین، کی‌ام‌سی A5 در بازه زمانی مذکور افت چهار میلیون تومانی را تجربه کرده است تا امروز با نرخ دو میلیارد و 200 میلیون تومان در معاملات حاضر شود.

بایک X55، فردا T5 و پیکاپ فوتون (اتوماتیک) طی یک هفته گذشته بدون تغییر قیمتی باقی مانده‌اند و امروز نیز با نرخ هفته گذشته معامله می‌شوند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو بازار خودرو قیمت خودرو خرید خودرو ایران خودرو سایپا خودرو وارداتی خودرو مونتاژی خودرو خارجی خبر فوری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو امروز 23 مهر 1404
قیمت خودرو امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار امروز 6 خرداد
قیمت خودرو امروز دوشنبه 28 مهر
قیمت خودرو امروز ۳۰ شهریور ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 8 مهر 1404
کدام خودرو ۹۵ میلیون تومان ارزان شد؟+جدول
قیمت خودرو امروز 21 مهر 1404
قیمت خودرو امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو در بازار امروز 13 خرداد
قیمت خودرو در بازار امروز 18 اسفندماه
قیمت خودرو در بازار امروز 7 آبان ماه
قیمت خودرو امروز ۵ آبان ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 3 آبان 1404
قیمت خودرو امروز 31 شهریور ماه
پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده
قیمت خودرو در بازار امروز 24 اردیبهشت
قیمت خودرو امروز ۱۸ شهریور ۱۴۰۴
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bx5
tabnak.ir/005bx5