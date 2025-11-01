قیمت خودرو امروز ۱۰ آبان ۱۴۰۴

قیمت خودرو امروز 10 آبان 1404 با روندی آرام و اندکی نزولی همراه شد. پس از دوره‌ای از نوسانات شدید ناشی از تحولات ارزی و سیاسی، اکنون نشانه‌هایی از ثبات نسبی و کاهش هیجان معاملاتی دیده می‌شود. خریداران مصرفی، خرید خود را به تعویق انداخته‌اند و سرمایه‌گذاران نیز با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند. عامل اصلی جهت‌دهنده بازار در حال حاضر، نرخ ارز و سیاست‌های عرضه خودروسازان است که هرگونه تغییر در آن‌ها می‌تواند مسیر قیمت‌ها را تعیین کند.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، از دید کارشناسان، بازار خودرو اکنون در مرحله‌ای از انطباق با شرایط جدید اقتصادی قرار دارد. انتظار برای ازسرگیری واردات، افزایش اسمی عرضه محصولات داخلی و تعدیل انتظارات تورمی موجب شده قیمت‌ها تمایل به کاهش تدریجی پیدا کنند. اگر نرخ ارز در محدوده فعلی تثبیت شود، احتمال تداوم رکود معاملاتی و کاهش ملایم قیمت‌ها در روزهای آینده زیاد است، اما هرگونه شوک ارزی یا تصمیم جدید سیاست‌گذاران می‌تواند این تعادل شکننده را به سرعت تغییر دهد.

قیمت خودروهای داخلی

شاهین اتوماتیک G در صدر فهرست تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی قرار دارد. بر همین مبنا، این سدان داخلی نسبت به هفته گذشته 50 میلیون تومان ارزان شده است تا امروز با نرخ یک میلیارد و 230 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، وانت زامیاد گازسوز افت 48 میلیون تومانی را تجربه کرده است تا امروز با نرخ 940 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد.

ری‌را در هفت روز گذشته رشد 33 میلیون تومانی را پشت سر گذاشته است تا مدل صفر کیلومتر آن امروز با نرخ یک میلیارد و 893 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از طرف دیگر، تارا دستی V1 نسبت به روزهای نخستین آبان 31 میلیون تومان ارزان شده است و امروز روی شاخص یک میلیارد و 122 میلیون تومان می‌ایستد.

قیمت خودروهای مونتاژی

دیگنیتی پرستیژ پرنوسان‌ترین خودرو مونتاژی در هفته گذشته است. بر همین اساس، این کراس‌اوور مونتاژی 55 میلیون تومان ارزان شده است تا امروز با نرخ دو میلیارد و 705 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، فیدلیتی الیت (5 نفره) 20 میلیون تومان گرانتر از هفته گذشته و با نرخ دو میلیارد و 545 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی به فروش می‌رسد.

تیگو 8 پرومکس در بازه زمانی هفت روز گذشته 40 میلیون تومان ارزان شده است تا امروز با نرخ سه میلیارد و 960 میلیون تومان در معاملات حاضر شود. از سوی دیگر، فونیکس FX در یک هفته گذشته افت 10 میلیون تومانی را تجربه کرده است تا امروز با برچسب قیمتی دو میلیارد و 920 میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

کی‌ام‌سی J7 نسبت به هفته گذشته 10 میلیون تومان کاهش قیمت یافته است و امروز با قیمت دو میلیارد و 340 میلیون تومان معامله می‌شود. همچنین، کی‌ام‌سی A5 در بازه زمانی مذکور افت چهار میلیون تومانی را تجربه کرده است تا امروز با نرخ دو میلیارد و 200 میلیون تومان در معاملات حاضر شود.

بایک X55، فردا T5 و پیکاپ فوتون (اتوماتیک) طی یک هفته گذشته بدون تغییر قیمتی باقی مانده‌اند و امروز نیز با نرخ هفته گذشته معامله می‌شوند.