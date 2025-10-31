زیر پیراهن ستاره استقلال چه بود؟

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، دربی خوزستان بین تیم‌های استقلال خوزستان و فولاد که با تساوی 1-1 به پایان رسید یک شادی گل ویژه داشت.

عارف رستمی با گلزنی در شهرآورد اهواز، یک‌ پیام احساسی‌ به مادرش تقدیم کرد.

بازیکن استقلال خوزستان، در بازی دربی مقابل فولاد که با تساوی ۱-۱ تمام شد، گلزنی کرد. این گل که اولین گل او در سال ۱۴۰۴ بود، یک لحظه خاص را رقم زد.

رستمی بعد از گل زدن، پیراهنش را بالا زد و با نوشتن پیام «دوستت دارم مادر»، این گل را به مادرش تقدیم کرد. این حرکت احساسی توجه همه را به خود جلب کرد.