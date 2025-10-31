En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اوکراین چند فرد و شرکت ایرانی را تحریم کرد

اوکراین در دنباله‌روی آشکار از سیاستهای خصمانه آمریکا با انتشار فرمان‌های ریاست‌ جمهوری. بدون ارائه مستنداتی تحریم‌هایی علیه روسیه، چین و ایران اعمال کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۴۹۰
| |
397 بازدید
تحریم شرکت‌ها و افراد ایرانی، روسی و چینی توسط اوکراین

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دولت ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین شبانگاه جمعه علیه 24 فرد و 31 شرکت از روسیه، چین و ایران تحریم اعمال کرد.

به گزارش رسانه های اوکراینی، این تحریم‌ها علیه 10 فرد و 31 شرکت از روسیه، چین و ایران مرتبط با صنایع نظامی روسیه اعمال می‌شود.

منابع مالی اوکراین برای ادامه جنگ در حال اتمام است

کی‌یف بدون ارائه مستندانی مدعی شده که این فهرست شامل شرکت‌ها، مدیران و مالکانی است که در تأمین تجهیزات و قطعات برای روسیه به منظور دور زدن تحریم‌های بین‌المللی نقش دارند.

اوکراین مدعی شده که نهادهای دولتی و حقوقی ایران محصولات نظامی به روسیه عرضه کرده‌اند.

 

 
 
اشتراک گذاری
برچسب ها
کشور اوکراین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران کشور چین کشور روسیه اوکراین زلنسکی
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bwQ
tabnak.ir/005bwQ