اوکراین چند فرد و شرکت ایرانی را تحریم کرد

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دولت ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین شبانگاه جمعه علیه 24 فرد و 31 شرکت از روسیه، چین و ایران تحریم اعمال کرد.
به گزارش رسانه های اوکراینی، این تحریمها علیه 10 فرد و 31 شرکت از روسیه، چین و ایران مرتبط با صنایع نظامی روسیه اعمال میشود.
کییف بدون ارائه مستندانی مدعی شده که این فهرست شامل شرکتها، مدیران و مالکانی است که در تأمین تجهیزات و قطعات برای روسیه به منظور دور زدن تحریمهای بینالمللی نقش دارند.
اوکراین مدعی شده که نهادهای دولتی و حقوقی ایران محصولات نظامی به روسیه عرضه کردهاند.