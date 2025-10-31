اوکراین چند فرد و شرکت ایرانی را تحریم کرد

اوکراین در دنباله‌روی آشکار از سیاستهای خصمانه آمریکا با انتشار فرمان‌های ریاست‌ جمهوری. بدون ارائه مستنداتی تحریم‌هایی علیه روسیه، چین و ایران اعمال کرد.

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، دولت ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین شبانگاه جمعه علیه 24 فرد و 31 شرکت از روسیه، چین و ایران تحریم اعمال کرد.

به گزارش رسانه های اوکراینی، این تحریم‌ها علیه 10 فرد و 31 شرکت از روسیه، چین و ایران مرتبط با صنایع نظامی روسیه اعمال می‌شود.

منابع مالی اوکراین برای ادامه جنگ در حال اتمام است

کی‌یف بدون ارائه مستندانی مدعی شده که این فهرست شامل شرکت‌ها، مدیران و مالکانی است که در تأمین تجهیزات و قطعات برای روسیه به منظور دور زدن تحریم‌های بین‌المللی نقش دارند.

اوکراین مدعی شده که نهادهای دولتی و حقوقی ایران محصولات نظامی به روسیه عرضه کرده‌اند.