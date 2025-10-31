En
پادشاه انگلیس برادرش را از خانه اخراج کرد

چارلز، پادشاه انگلیس پس از چند هفته فشار، با صدور حکمی برادر کوچکترش شاهزاده اندرو را از تمامی عنوان‌های درباری خلع کرد و به او دستور داد که اقامتگاه سلطنتی‌ خود در نزدیکی قلعه ویندزور را تخلیه کند؛ اقدامی که به‌دلیل ارتباط اندرو با جفری اپستین، مجرم جنسی شناخته‌شده آمریکایی صورت گرفته است.
به گزارش تابناک به نقل از همشهری، کاخ باکینگهام اعلام کرد که اندرو، ۶۵ ساله دومین پسر ملکه الیزابت و برادر پادشاه انگلیس دیگر اجازه استفاده از عناوین سلطنتی از جمله عنوان «دوک یورک» را نخواهد داشت و از این پس با نام «اندرو مونت‌باتن ویندزور» شناخته می‌شود.

اندرو پیش‌تر بارها هرگونه اتهام سوءاستفاده جنسی را رد کرده بود.

به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، در بیانیه رسمی کاخ سلطنتی انگلیس آمده، اندرو همچنین موظف شده تا اجاره‌نامه اقامتگاه مجلل «رویال لوج» را که در املاک سلطنتی ویندزور واقع شده، واگذار کند و به خانه‌ای خصوصی در شرق انگلستان منتقل شود.

کاخ باکینگهام تاکید کرده که تصمیم‌گیری درباره این اقدامات با پادشاه بوده و او از حمایت سایر اعضای خاندان سلطنتی، از جمله ولیعهد، برخوردار است.

کاخ سلطنتی در بیانیه‌ای کم‌سابقه اعلام کرد: «این مجازات‌ها علی‌رغم انکار اتهامات از سوی اندرو، ضروری تشخیص داده شده‌اند. پادشاه و ملکه همواره نهایت همدردی خود را با قربانیان و بازماندگان هرگونه سوءاستفاده ابراز داشته‌اند و همچنان خواهند داشت.»

همچنین روزنامه تایمز لندن گزارش داده که اندرو در طول دو دهه گذشته هیچ اجاره‌ای برای سکونت در اقامتگاهی با ۳۰ اتاق نپرداخته، اما دست‌کم ۷.۵ میلیون پوند برای بازسازی آن هزینه کرده است. این افشاگری‌ها توجه رسانه‌ها را به وضعیت مالی او جلب کرده و خشم افکار عمومی را برانگیخته است.

در هفته‌های اخیر فشارها بر کاخ باکینگهام افزایش یافته بود تا پادشاه شاهزاده اندرو، دومین پسر ملکه الیزابت دوم را از اقامتگاه رویال لاج بیرون کند.

شاهزاده اندرو، ۶۵ ساله اوایل ماه جاری میلادی نیز پس از انتقادهای گسترده درباره رابطه‌اش با اپستین و اتهاماتی که ویرجینیا رابرتس جوفری یکی از قربانیان اپستین علیه او مطرح کرده بود اعلام کرد دیگر از عنوان «دوک یورک» که مادرش ملکه الیزابت دوم به او اعطا کرده بود، استفاده نخواهد کرد.

پادشاه انگلیس شاه چارلز شاهزاده اندرو اخراج
