استقلالی‌ها هاشمیان را تشویق کردند!

وحید هاشمیان سرمربی مغضوب و برکنار شده پرسپولیس، مورد حمایت گروهی از هواداران استقلال قرار گرفت!
هاشمیان را استقلالی‌ها تشویق کردند!

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، در روزهایی که پرسپولیس تحولات فراوانی را به چشم دیده و وحید هاشمیان از سمت خود برکنار شد تا اوسمار ویرا به جای او بیاید، استقلال وضعیت کاملاً مطلوبی پیدا کرده و چهارمین پیروزی متوالی خود را هم جشن گرفت.

استقلالی‌ها حالا کابوس ابتدای فصل را به طور کامل فراموش کرده‌اند و حریفان را یکی پس از دیگری در داخل و خارج از خانه شکست می‌دهند. نکته جالب توجه اینجا بود که عصر جمعه هنگامی که بازی استقلال مقابل آلومینیوم به نیمه رسیده و بازیکنان دو تیم راهی رختکن شده بودند، چیزی حدود ۳۰۰ نفر از هواداران آبی که خیالشان از بابت پیروزی این تیم جمع شده بود، برای لحظاتی شروع به تشویق وحید هاشمیان کرده و نام سرمربی معزول پرسپولیس را صدا زدند! این حرکت اگرچه با واکنش بقیه طرفداران استقلال مواجه نشد و حداکثر یک دقیقه به طول انجامید ولی بسیاری از هواداران استقلال متعجب شده بودند که چرا هاشمیان توسط گروهی از استقلالی‌ها مورد تشویق قرار گرفته است؟

 

استقلال پرسپولیس وحید هاشمیان
