احتمال حمله آمریکا به ونزوئلا قوت گرفت

یک مقام آمریکایی با اشاره به اعزام ناو فورد به کارائیب در روزهای آینده گفت که ترامپ در حال مذاکره با دولت برای بررسی حمله به داخل خاک ونزوئلا به بهانه مبارزه با باندهای قاچاق مواد مخدر است.