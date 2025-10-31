احتمال حمله آمریکا به ونزوئلا قوت گرفت

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، یک مقام آمریکایی در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره گفت: رئیس جمهور ترامپ در حال مذاکره با دولت خود درباره احتمال انجام حملات در داخل ونزوئلا علیه باندهای قاچاق مواد مخدر است.
این مقام آمریکایی افزود: ستاد مشترک ارتش گزینههایی را در مورد مواضع باندهای قاچاق مواد مخدر در داخل ونزوئلا به رئیس جمهور ترامپ ارائه داده است.
وی تأکید کرد: ناو هواپیمابر «یو اس اس فورد» در روزهای آینده برای تقویت استقرار نظامی به کارائیب خواهد رسید.
مقام مذکور مدعی شد که دولت ترامپ به حملات علیه کشتیهای قاچاق مواد مخدر در کارائیب و شرق اقیانوس آرام ادامه خواهد داد.
این اظهارات در حالی است که عضو ارشد دموکرات کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا هم گفته است که پیش بینی می کند دولت ترامپ به زودی حملات زمینی در ونزوئلا انجام دهد.