ماجرای توهم تازه رضا پهلوی چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، در شرایطی که طی روزهای اخیر جمع معدودی از جریان سلطنتطلب کوشیدهاند فضای تبلیغاتی پر سر وصدایی را پیرامون این «ایده تازه» بهوجود آورند، اما راهاندازی «گارد جاویدان ایران» بیش از آنکه اقدامی جدی ازسوی «رهبر خودخوانده اپوزیسیون» تلقی شود، به سوژهای طنزآمیز برای کاربران فارسیزبان شبکههای اجتماعی تبدیل شده و ازسوی خود براندازان هم جدی گرفته نشدهاست.
این اما نخستینبار نیست که رضا پهلوی با طرح ایدههای طنزآمیز، خود را به سوژه کاربران شبکههای اجتماعی تبدیل میکند؛ از ماجرای «وکالت میدهم» در سال ۱۴۰۱ که به شکست مفتضحانهای برای پهلوی تبدیل شد تا نمایش «ایران را پس میگیریم» در روزهای اخیر، همگی بیش از هر چیز از توهمهای پایانناپذیر رضا پهلوی حکایت دارد؛ توهمهایی که روزگاری کار او را به سان دیدن از ارتش خیالی در مقابل آینه خانه واداشته بود.
کارزارهای بینتیجه
«گارد جاویدان ایران» تازهترین پروژه رضا پهلوی پس از ناامید شدن از اقدامهای واشنگتن و تلآویو بهحساب میآید. «گسترش و سازماندهی غیرمتمرکز گروههای کوچک برای خیزش بزرگ ملی» در حالی بهعنوان ایده کانونی در تشکیل «گارد جاویدان ایران» عنوان شده که بهنظر میرسد بیشاز هر چیز رونویسی خامدستانهای از حرکتهای تروریستی گروهک منافقین است. دراین میان اما سرنوشت کمپینهای اخیر رضا پهلوی نشان میدهد او حتی در میان جریان برانداز هم جدی گرفته نمیشود.
یک کارزار صهیونیستی
- کمپین: «همکاری ملی» نام کمپینی بود که در تیرماه ۱۴۰۴ و پس از ناکامی محور واشنگتن و تلآویو در مواجهه با ایران پس از جنگ ۱۲ روزه ازسوی رضا پهلوی به راه انداخته شد.
- هدف: رضا پهلوی هدف از راهاندازی چنین کارزاری را «ایجاد یک کانال ارتباطی امن برای پیوستن نیروهای حکومتی به مردم» عنوان کرده بود.
- یک ادعا: در جریان این کارزار پهلوی مدعی شد که ۵۰ هزار نفر از نیروهای حکومتی و نظامی به این کارزار پیوستهاند.
- نتیجه: این کارزرا نه تنها نتیجه مشخصی بهدنبال نداشت، بلکه ازسوی جریانهای برانداز نیز مورد انتقادهای گستردهای واقع شد تا جایی که برخی چهرههای این جریان، این این اقدام را «کارزار جاسوسی ملی» نام نهادند.
- واقعیت ماجرا: هک شبکه صهیونیستی ایراناینترنشنال، به عنوان مجری اصلی کارزار «همکاری ملی» ازسوی گروه هکری «حنظله»، این پروژه صهیونیستی را با ناکامی مواجه کرد و ترس از افشای اطلاعات جمعآوری شده، به سوژهای برای حمله به رضا پهلوی تبدیل شد.
ایران را پس میگیریم
- کمپین: «ایران را پس میگیریم» یکی دیگر از تلاشهای براندازانه و البته متوهمانه رضا پهلوی بود که ۱۰ مهرماه گذشته (۲ اکتبر ۲۰۲۵) با پیام ویدئویی رضا پهلوی راهاندازی شد.
- هدف: این پروژه صهیونیستی تازه به عنوان یک «کارزار دیجیتال» باهدف جمعآوری امضا در حمایت از «گذار دموکراتیک ایران» معرفی شد.
- یک ادعا: حامیان پهلوی برای جدی جلوه دادن این کارزار، دست به انتشار آمارهای جعلی زدند و مدعی شدند امضاءها به سرعت در حال رشد و حتی به حدود یکونیم میلیون امضاء نیز رسیدهاست؛ آماری که ازسوی خود براندازان نیز جدی گرفته نشد و مورد انتقادهای گسترده قرار گرفت.
- نتیجه: این پروژه تنها حدود ۳ هفته دوام آورد و در ۲ آبانماه (۲۴ اکتبر ۲۰۲۵) به دنبال رسواییهای بهوجود آمده درباره تقلب گسترده در نتایج، به صورت ناگهانی و بدون ارائه هیچ توضیحی ازسوی رضا پهلوی یا تیمش متوقف شد.
- واقعیت ماجرا: بررسیهای انجام شده در سایت این کارزرا حکایت از این داشت که جمعآوری امضاء با «تقلب سیستماتیک» همراه بوده و امضاءها با الگوهای غیرطبیعی افزایشیافته است. در ادامه مشخص شد که بدون وابستگی به کاربران واقعی افزایش یافته و سایت اجازه امضاهای چندگانه را از یک دستگاه داده است؛ موضوعی که تسهیلکننده تقلب محسوب میشود.
گارد جاویدان جدید
- کمپین: رضا پهلوی در ادامه کمپینسازیهای بینتیجه خود، این بار تصمیم گرفت دست به اقدام تازهای بزند و «گارد جاویدان ایران» تشکیل دهد؛ اقدامی که روز ۶ آبانماه (۲۸ اکتبر ۲۰۲۵) با انتشار یک دفترچه ادعایی انجام شد.
- هدف: رضا پهلوی هدف خود از این اقدام را «گسترش و سازماندهی غیرمتمرکز گروههای کوچک برای خیزش بزرگ ملی»؛ رویکردی که افکارعمومی را به یاد گروهک تروریستی منافقین انداخته است.
- واقعیت ماجرا: تلاش تازه رضا پهلوی در ابتدای کار نه تنها ازسوی ایرانیان با استقبالی مواجه نشد، بلکه انتقادهای گستردهای را در میان فعالان ضدانقلاب به دنبال داشت و ازسوی دیگر به سوژهای برای تمسخر رویکردهای متوهمانه رضا پهلوی ازسوی کاربران فارسیزبان شبکههای اجتماعی تبدیل شد.
واکنشها
توهمهای پایانناپذیر رضا پهلوی، که اخیرا رسوایی شبکهسازی جعلی برای او ازسوی رژیمصهیونیستی به رسوایی مشترکی برای پهلوی و نتانیاهو تبدیل شد، طی سالهای اخیر واکنشهای گستردهای را در میان براندازان به همراه داشته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود:
- سان دیدن جلوی آینه: در اسفندماه ۱۳۹۷ نیما زم در گفتوگویی از بخشی از توهمهای رضا پهلوی پرده برداشت و گفت: «از داخل خانه او (رضا پهلوی) اطلاع دارم که شبها مقابل آینه راه میرود و تمرین میکند که در حال سان دیدن از ارتش است».
- وقت بیدار شدن است: علیرضا نوریزاده از دیگر فعالان جریان برانداز در اسفندماه ۱۴۰۲ در گفتوگویی در کنایه به اقدامهای و سخنان رضا پهلوی گفته بود که «برخی چهرههای اپوزیسیون هنوز نمیتوانند ۲ نفر را در محله خود به کوچه بیاورند، اما ادعای رهبری دارند... امیدوارم اپوزیسیون از این خواب بیدار شود. ما نه رهبر و نه حمایت مردمی داریم».
- جاسوسی ملی: فرامرز دادرس، از فعالان ضدانقلاب اخیر در واکنش به کمپین «همکاری ملی» رضا پهلوی، آن را پروژه «جاسوسی ملی» نام نهاد که با همکاری موساد و شبکه صهیونیستی ایراناینترنشنال درحال هدایت است.
- تناقضهای پهلوی: سیاوش اردلان، خبرنگار بی. بی. سی فارسی اخیر در واکنش به مواضع رضا پهلوی درباره موضوع فعال شدن مکانیسم ماشه، به دو نقل قول متفاوت ازسوی او دراین باره اشاره کرد و رویکردهای رضا پهلوی را مورد تمسخر قرار داد.
- مزدوران موساد: اکبر گنجی، نویسنده خارجنشین مردادماه گذشته در توئیتی به رضا پهلوی کنایه زد و نوشت: رضا پهلوی، خودش، مادرش، همسرش، دخترش، و کل سلطنت طلبان را به مزدوران موساد و اسرائیل تبدیل کرد و خواستار بازتولید سلطنت پهلوی از طریق بمباران ایران شد.
- کسی حمایت نمیکند: شهرام همایون، فعال سیاسی ضدانقلاب نیز اخیرا از رویکردهای رضا پهلوی انتقاد کرده بود؛ «در شرایط کنونی ارتباط اپوزیسیون واقعی با تودههای مردم قطع و کسی از فراخوان رضا پهلوی حمایت نخواهد کرد».
- خودرهبرانگاری: مهرداد درویشپور، فعال سیاسی ضدانقلاب هم از دیگر براندازانی است که به رضا پهلوی کنایه زده و معتقد است که او چه از نظر شخصی و چه از لحاظ کارنامه سیاسی صلاحیت ندارد؛ «او حتی نتوانسته جریانهای سلطنتطلب را رهبری کند. ادعای رهبری او آنقدر غیرجدی است که بیشتر مایه تمسخر است. او درگیر «خودرهبرانگاری» است».