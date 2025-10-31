ماجرای توهم تازه رضا پهلوی چیست؟

ناکامی محور واشنگتن – تل‌آویو در دستیابی به اهداف براندازانه‌شان در جریان جنگ ۱۲ روزه، توهم‌های رضا پهلوی را وارد مرحله تازه‌ای کرده‌است؛ تا جایی که اخیر او ترجیح داده شخصا وارد میدان شود و با تشکیل «گارد جاویدان ایران»، پروژه ناتمام آمریکا و رژیم‌صهیونیستی را به پایان برساند.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، در شرایطی که طی روزهای اخیر جمع معدودی از جریان سلطنت‌طلب کوشیده‌اند فضای تبلیغاتی پر سر وصدایی را پیرامون این «ایده تازه» به‌وجود آورند، اما راه‌اندازی «گارد جاویدان ایران» بیش از آن‌که اقدامی جدی ازسوی «رهبر خودخوانده اپوزیسیون» تلقی شود، به سوژه‌ای طنزآمیز برای کاربران فارسی‌زبان شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده‌ و ازسوی خود براندازان هم جدی گرفته نشده‌است.

این اما نخستین‌بار نیست که رضا پهلوی با طرح ایده‌های طنزآمیز، خود را به سوژه‌ کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل می‌کند؛ از ماجرای «وکالت می‌دهم» در سال ۱۴۰۱ که به شکست مفتضحانه‌ای برای پهلوی تبدیل شد تا نمایش «ایران را پس می‌گیریم» در روزهای اخیر، همگی بیش از هر چیز از توهم‌های پایان‌ناپذیر رضا پهلوی حکایت دارد؛ توهم‌هایی که روزگاری کار او را به سان دیدن از ارتش خیالی در مقابل آینه خانه واداشته بود.

کارزارهای بی‌نتیجه

«گارد جاویدان ایران» تازه‌ترین پروژه رضا پهلوی پس از ناامید شدن از اقدام‌های واشنگتن و تل‌آویو به‌حساب می‌آید. «گسترش و سازماندهی غیرمتمرکز گروه‌های کوچک برای خیزش بزرگ ملی» در حالی به‌عنوان ایده کانونی در تشکیل «گارد جاویدان ایران» عنوان شده که به‌نظر می‌رسد بیش‌از هر چیز رونویسی خام‌دستانه‌ای از حرکت‌های تروریستی گروهک منافقین است. دراین میان اما سرنوشت کمپین‌های اخیر رضا پهلوی نشان می‌دهد او حتی در میان جریان برانداز هم جدی گرفته نمی‌شود.

یک کارزار صهیونیستی

کمپین: «همکاری ملی» نام کمپینی بود که در تیرماه ۱۴۰۴ و پس از ناکامی محور واشنگتن و تل‌آویو در مواجهه با ایران پس از جنگ ۱۲ روزه ازسوی رضا پهلوی به راه انداخته شد.

«همکاری ملی» نام کمپینی بود که در تیرماه ۱۴۰۴ و پس از ناکامی محور واشنگتن و تل‌آویو در مواجهه با ایران پس از جنگ ۱۲ روزه ازسوی رضا پهلوی به راه انداخته شد. هدف: رضا پهلوی هدف از راه‌اندازی چنین کارزاری را «ایجاد یک کانال ارتباطی امن برای پیوستن نیروهای حکومتی به مردم» عنوان کرده بود.

رضا پهلوی هدف از راه‌اندازی چنین کارزاری را «ایجاد یک کانال ارتباطی امن برای پیوستن نیروهای حکومتی به مردم» عنوان کرده بود. یک ادعا: در جریان این کارزار پهلوی مدعی شد که ۵۰ هزار نفر از نیروهای حکومتی و نظامی به این کارزار پیوسته‌اند.

در جریان این کارزار پهلوی مدعی شد که ۵۰ هزار نفر از نیروهای حکومتی و نظامی به این کارزار پیوسته‌اند. نتیجه: این کارزرا نه تنها نتیجه‌ مشخصی به‌دنبال نداشت، بلکه ازسوی جریان‌های برانداز نیز مورد انتقادهای گسترده‌ای واقع شد تا جایی که برخی چهره‌های این جریان، این این اقدام را «کارزار جاسوسی ملی» نام نهادند.

این کارزرا نه تنها نتیجه‌ مشخصی به‌دنبال نداشت، بلکه ازسوی جریان‌های برانداز نیز مورد انتقادهای گسترده‌ای واقع شد تا جایی که برخی چهره‌های این جریان، این این اقدام را «کارزار جاسوسی ملی» نام نهادند. واقعیت ماجرا: هک شبکه صهیونیستی ایران‌اینترنشنال، به عنوان مجری اصلی کارزار «همکاری ملی» ازسوی گروه هکری «حنظله»، این پروژه صهیونیستی را با ناکامی مواجه کرد و ترس از افشای اطلاعات جمع‌آوری شده، به سوژه‌ای برای حمله به رضا پهلوی تبدیل شد.

ایران را پس می‌گیریم

کمپین: «ایران را پس می‌گیریم» یکی دیگر از تلاش‌های براندازانه و البته متوهمانه رضا پهلوی بود که ۱۰ مهرماه گذشته (۲ اکتبر ۲۰۲۵) با پیام ویدئویی رضا پهلوی راه‌اندازی شد.

«ایران را پس می‌گیریم» یکی دیگر از تلاش‌های براندازانه و البته متوهمانه رضا پهلوی بود که ۱۰ مهرماه گذشته (۲ اکتبر ۲۰۲۵) با پیام ویدئویی رضا پهلوی راه‌اندازی شد. هدف: این پروژه صهیونیستی تازه به عنوان یک «کارزار دیجیتال» باهدف جمع‌آوری امضا در حمایت از «گذار دموکراتیک ایران» معرفی شد.

این پروژه صهیونیستی تازه به عنوان یک «کارزار دیجیتال» باهدف جمع‌آوری امضا در حمایت از «گذار دموکراتیک ایران» معرفی شد. یک ادعا: حامیان پهلوی برای جدی جلوه دادن این کارزار، دست به انتشار آمارهای جعلی زدند و مدعی شدند امضاءها به سرعت در حال رشد و حتی به حدود یک‌ونیم میلیون امضاء نیز رسیده‌است؛ آماری که ازسوی خود براندازان نیز جدی گرفته نشد و مورد انتقادهای گسترده قرار گرفت.

حامیان پهلوی برای جدی جلوه دادن این کارزار، دست به انتشار آمارهای جعلی زدند و مدعی شدند امضاءها به سرعت در حال رشد و حتی به حدود یک‌ونیم میلیون امضاء نیز رسیده‌است؛ آماری که ازسوی خود براندازان نیز جدی گرفته نشد و مورد انتقادهای گسترده قرار گرفت. نتیجه: این پروژه تنها حدود ۳ هفته دوام آورد و در ۲ آبان‌ماه (۲۴ اکتبر ۲۰۲۵) به دنبال رسوایی‌های به‌وجود آمده درباره تقلب گسترده در نتایج، به صورت ناگهانی و بدون ارائه هیچ توضیحی ازسوی رضا پهلوی یا تیمش متوقف شد.

این پروژه تنها حدود ۳ هفته دوام آورد و در ۲ آبان‌ماه (۲۴ اکتبر ۲۰۲۵) به دنبال رسوایی‌های به‌وجود آمده درباره تقلب گسترده در نتایج، به صورت ناگهانی و بدون ارائه هیچ توضیحی ازسوی رضا پهلوی یا تیمش متوقف شد. واقعیت ماجرا: بررسی‌های انجام شده در سایت این کارزرا حکایت از این داشت که جمع‌آوری امضاء با «تقلب سیستماتیک» همراه بوده‌ و امضاءها با الگوهای غیرطبیعی افزایش‌یافته است. در ادامه مشخص شد که بدون وابستگی به کاربران واقعی افزایش یافته و سایت اجازه امضاهای چندگانه را از یک دستگاه داده است؛ موضوعی که تسهیل‌کننده تقلب محسوب می‌شود.

گارد جاویدان جدید

کمپین: رضا پهلوی در ادامه کمپین‌سازی‌های بی‌نتیجه خود، این بار تصمیم گرفت دست به اقدام تازه‌ای بزند و «گارد جاویدان ایران» تشکیل دهد؛ اقدامی که روز ۶ آبان‌ماه (۲۸ اکتبر ۲۰۲۵) با انتشار یک دفترچه ادعایی انجام شد.

رضا پهلوی در ادامه کمپین‌سازی‌های بی‌نتیجه خود، این بار تصمیم گرفت دست به اقدام تازه‌ای بزند و «گارد جاویدان ایران» تشکیل دهد؛ اقدامی که روز ۶ آبان‌ماه (۲۸ اکتبر ۲۰۲۵) با انتشار یک دفترچه ادعایی انجام شد. هدف: رضا پهلوی هدف خود از این اقدام را «گسترش و سازماندهی غیرمتمرکز گروه‌های کوچک برای خیزش بزرگ ملی»؛ رویکردی که افکارعمومی را به یاد گروهک تروریستی منافقین انداخته است.

رضا پهلوی هدف خود از این اقدام را «گسترش و سازماندهی غیرمتمرکز گروه‌های کوچک برای خیزش بزرگ ملی»؛ رویکردی که افکارعمومی را به یاد گروهک تروریستی منافقین انداخته است. واقعیت ماجرا: تلاش تازه رضا پهلوی در ابتدای کار نه تنها ازسوی ایرانیان با استقبالی مواجه نشد، بلکه انتقادهای گسترده‌ای را در میان فعالان ضدانقلاب به دنبال داشت و ازسوی دیگر به سوژه‌ای برای تمسخر رویکردهای متوهمانه رضا پهلوی ازسوی کاربران فارسی‌زبان شبکه‌های اجتماعی تبدیل شد.

واکنش‌ها

توهم‌های پایان‌ناپذیر رضا پهلوی، که اخیرا رسوایی شبکه‌سازی جعلی برای او ازسوی رژیم‌صهیونیستی به رسوایی مشترکی برای پهلوی و نتانیاهو تبدیل شد، طی سال‌های اخیر واکنش‌های گسترده‌ای را در میان براندازان به همراه داشته است که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود: