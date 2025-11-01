عوارض مصرف خودسرانه امپرازول و پنتوپرازول

دو داروی پرمصرف امپرازول و پنتوپرازول که برای کاهش اسید معده و درمان مشکلاتی مانند رفلاکس و زخم معده تجویز می‌شوند، باید تنها تحت نظر پزشک مصرف شوند؛ چراکه مصرف خودسرانه یا طولانی‌مدت آنها می‌تواند عوارض قابل توجهی به همراه داشته باشد.

به گزارش تابناک، دکتر سمیراسادات ابوالمعالی - عضو هیأت علمی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، گفت: امپرازول و پنتوپرازول از داروهای مهارکننده پمپ پروتون هستند که با کاهش ترشح اسید معده، به درمان بیماری‌هایی مانند رفلاکس معده به مری، زخم‌های معده و اثنی‌عشر، عفونت هلیکوباکتر پیلوری (در کنار آنتی‌بیوتیک‌ها)، سندرم زولینگر-الیسون و پیشگیری از زخم معده ناشی از مصرف طولانی‌مدت مسکن‌هایی مثل ایبوپروفن و آسپرین کمک می‌کنند.

وی افزود: تأثیر این داروها معمولاً پس از چند روز مصرف مشخص می‌شود و برای دستیابی به نتیجه مطلوب باید به‌صورت منظم و در زمان مقرر مصرف شوند.

ابوالمعالی با بیان اینکه پنتوپرازول معمولاً برای سالمندان و افرادی که همزمان چند دارو مصرف می‌کنند، گزینه ایمن‌تری است، افزود: امپرازول ممکن است اثر داروی قلبی کلوپیدوگرل (پلاویکس) را کاهش دهد؛ بنابراین انتخاب بین این دو دارو باید حتماً با نظر پزشک انجام شود.

بهترین زمان مصرف امپرازول و پنتوپرازول

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در مورد نحوه مصرف صحیح این داروها توضیح داد: بهترین زمان مصرف امپرازول و پنتوپرازول، ۳۰ تا ۶۰ دقیقه پیش از صبحانه است و در برخی موارد با نظر پزشک تا ۲ بار در روز (صبح و شب) تجویز می شود؛ قرص باید به‌طور کامل بلعیده شود؛ از خرد کردن یا جویدن آن خودداری کنید.

وی ادامه داد: دوره درمان این داروها بسته به شرایط بیمار ممکن است از چند هفته تا چند ماه طول بکشد، اما مصرف طولانی‌مدت می‌تواند باعث کاهش جذب ویتامین B۱۲، منیزیم و کلسیم و افزایش خطر پوکی استخوان و شکستگی شود.

این عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز افزود: همچنین قطع ناگهانی دارو پس از مصرف طولانی می‌تواند موجب بازگشت شدید علائم بیماری شود؛ بنابراین کاهش دوز در این شرایط باید تدریجی و تحت نظر پزشک باشد.

به گفته ابوالمعالی، این داروها ممکن است با داروهایی مانند وارفارین، دیگوکسین، داروهای ضدقارچ و ضدتشنج تداخل داشته باشند و در بیماران مبتلا به نارسایی کبدی نیز نیاز به تنظیم دوز وجود دارد.

عوراض خطرناک

وی یادآور شد: در صورت بروز عوارضی مانند اسهال مداوم، درد شدید شکم، ضعف عضلانی مداوم یا علائم حساسیت شدید مانند کهیر یا تورم گلو، باید فوراً به پزشک مراجعه شود.

بنابر اعلام وزارت بهداشت، ابوالمعالی در پایان گفت: مصرف آگاهانه و منظم امپرازول و پنتوپرازول با تجویز پزشک می‌تواند کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مشکلات گوارشی را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد.