چرا دیدار ترامپ و پوتین لغو شد؟

ایالات متحده این نشست را پس از تماس تلفنی بین سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، همتای آمریکایی وی لغو کرد

به گزارش تابناک به نقل از جماران, روزنامه فایننشال تایمز امروز جمعه گزارش داد که ایالات متحده نشست بوداپست بین دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه را پس از اصرار مسکو بر خواسته‌های سرسختانه در مورد اوکراین لغو کرد.

ایالات متحده این نشست را پس از تماس تلفنی بین سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، همتای آمریکایی وی لغو کرد که به ترامپ اطلاع داد مسکو هیچ آمادگی برای مذاکره ندارد.

به گزارش این روزنامه، برنامه‌های برگزاری نشست بوداپست بین ترامپ و پوتین در این ماه پس از پایبندی مسکو به خواسته‌های خود، از جمله واگذاری اراضی بیشتر از سوی اوکراین به عنوان شرط آتش بس، به حالت تعلیق درآمد.

خواسته‌های روسیه

چند روز پس از توافق ترامپ و پوتین برای دیدار در پایتخت مجارستان به منظور گفت‌و‌گو درباره چگونگی پایان دادن به جنگ روسیه در اوکراین، وزارت امور خارجه روسیه یادداشتی را به واشنگتن ارسال کرد و در آن بر همان خواسته‌ها برای رسیدگی به آنچه پوتین «دلایل ریشه‌ای» جنگ می‌نامد، تاکید کرد.

به گزارش فایننشال تایمز، این خواسته‌ها شامل واگذاری مناطق، کاهش شدید حجم نیرو‌های مسلح اوکراین و تضمین عدم پیوستن این کشور به ناتو (پیمان آتلانتیک شمالی) است.

ترامپ روز شنبه گذشته تاکید کرد که هیچ مذاکره‌ای با همتای روسی خود انجام نخواهد داد مگر اینکه او «جدیت» در دستیابی به توافقی برای پایان دادن به جنگ در اوکراین نشان دهد.

کرملین چند روز پیش تلاش‌ها برای تضعیف گفتگوی سازنده با واشنگتن در مورد اوکراین را محکوم کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین نیز در این ماه گفت که در حالی که اوکراین آماده مذاکرات صلح است، اما ابتدا نیرو‌های خود را از مناطق اضافی خارج نخواهد کرد، همانطور که مسکو خواستار آن شده است.