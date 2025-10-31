شیخ نعیم قاسم: هدف اصلی آزادسازی سرزمین است

شیخ قاسم امروز، جمعه اعلام کرد: هر بخش از لبنان بخشی از کشور است و صاحب زمین، آینده است. هر کس مقاومت کند، زمین را پس می‌گیرد و هر کس بر سر آن مصالحه کند، آن را از دست می‌ده

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله در مراسم افتتاحیه نمایشگاه «بازار سرزمین من» برای محصولات کشاورزی، دامداری و صنایع دستی سخنرانی کرد.

شیخ نعیم قاسم افزود: شرکت‌کنندگان در این بازار، مردم سرزمین، کسانی که به جنوب لبنان بازمی‌گردند و کسانی هستند که امروز در خطوط مقدم جبهه، استوارانه پای کار ایستاده‌اند و محصول زمین را درو می‌کنند.

دبیرکل حزب‌الله ادامه داد: زیتون‌چینان در خطوط مقدم، فرمانروایان واقعی هستند که به سرزمین خود در یک کشور واحد به نام لبنان چسبیده‌اند.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: کسانی که مایل به پایبندی به توافق طائف هستند، نمی‌توانند بخش‌هایی از آن را انتخاب و بخش‌های دیگر را رها کنند. هدف اصلی آزادسازی سرزمین است. سرزمین نعمت است و ما باید محافظ آن باشیم. حفظ و احیای آن یک وظیفه است.