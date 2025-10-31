En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شیخ نعیم قاسم: هدف اصلی آزادسازی سرزمین است

شیخ قاسم امروز، جمعه اعلام کرد: هر بخش از لبنان بخشی از کشور است و صاحب زمین، آینده است. هر کس مقاومت کند، زمین را پس می‌گیرد و هر کس بر سر آن مصالحه کند، آن را از دست می‌ده
کد خبر: ۱۳۳۷۴۵۲
| |
294 بازدید
شیخ نعیم قاسم: هدف اصلی آزادسازی سرزمین است

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ شیخ نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله در مراسم افتتاحیه نمایشگاه «بازار سرزمین من» برای محصولات کشاورزی، دامداری و صنایع دستی سخنرانی کرد.

شیخ نعیم قاسم افزود: شرکت‌کنندگان در این بازار، مردم سرزمین، کسانی که به جنوب لبنان بازمی‌گردند و کسانی هستند که امروز در خطوط مقدم جبهه، استوارانه پای کار ایستاده‌اند و محصول زمین را درو می‌کنند.

دبیرکل حزب‌الله ادامه داد: زیتون‌چینان در خطوط مقدم، فرمانروایان واقعی هستند که به سرزمین خود در یک کشور واحد به نام لبنان چسبیده‌اند.

شیخ نعیم قاسم تاکید کرد: کسانی که مایل به پایبندی به توافق طائف هستند، نمی‌توانند بخش‌هایی از آن را انتخاب و بخش‌های دیگر را رها کنند. هدف اصلی آزادسازی سرزمین است. سرزمین نعمت است و ما باید محافظ آن باشیم. حفظ و احیای آن یک وظیفه است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
شیخ نعیم قاسم دبیر کل حزب الله جنوب لبنان توافق
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
توافق فوری ترامپ و لولا داسیلوا
روایت شیخ نعیم قاسم از نقش رهبر انقلاب در دبیرکلی‌اش
هیچ توافقی با ایران درباره اعزام کارگران افغان نشده است
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟  (۱۰۸ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۸۷ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۸ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۷۰ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۸ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۳ نظر)
فرار از کمیسیون اصل ۹۰ به مقصد ساری / ریخت و پاش میلیاردی برای «بازی وسطی» !  (۵۸ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۷ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۵ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۵ نظر)
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bvo
tabnak.ir/005bvo