امام خمینی در دیدار با دولت تاکید کردند: «مردم شکر می‌کردند که آمدند اینجا و رضا خان رفت. این یک واقعیت بود که ما شاهد بودیم این معنا را که شکر می‌کردند که خدا به آنها یک منتی گذاشته است که اجنبی‌ها، آنی که اجنبی بودند، از روسیه بود، از امریکا بود، از انگلستان بود، اینها آمدند و «پهلوی» رفت. وضع این طوری بود، چنانچه دیدید وقتی که محمد رضا هم رفت مردم ریختند و آن طور جشن بپا کردند، گویی که الآن سلطنت طلب‌ها در خارج همین دیشب هم می‌گفتند که همه ایران سلطنت طلبند، و اعلیحضرت رضای دوم الآن محبوبیتی دارد که مردم همه با او هستند!» این بخش از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را می‌بینید و می‌شنوید.