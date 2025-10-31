En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تصاویری شگفت‌انگیز از داخل اهرام ثلاثه مصر
تعداد بازدید : 0
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۷۴۵۰
کد خبر:۱۳۳۷۴۵۰
22 بازدید
وقایع اتفاقیه

مردم شکر می‌کردند که اجنبی‌ها آمدند و پهلوی رفت

امام خمینی در دیدار با دولت تاکید کردند: «مردم شکر می‌کردند که آمدند اینجا و رضا خان رفت. این یک واقعیت بود که ما شاهد بودیم این معنا را که شکر می‌کردند که خدا به آنها یک منتی گذاشته است که اجنبی‌ها، آنی که اجنبی بودند، از روسیه بود، از امریکا بود، از انگلستان بود، اینها آمدند و «پهلوی» رفت. وضع این طوری بود، چنانچه دیدید وقتی که محمد رضا هم رفت مردم ریختند و آن طور جشن بپا کردند، گویی که الآن سلطنت طلب‌ها در خارج همین دیشب هم می‌گفتند که همه ایران سلطنت طلبند، و اعلیحضرت رضای دوم الآن محبوبیتی دارد که مردم همه با او هستند!» این بخش از بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
وقایع اتفاقیه امام خمینی رضا پهلوی ویدیو محمدرضا پهلوی رضا شاه اشغال ایران توسط متفقین اشغال ایران در جنگ جهانی دوم
اخبار مرتبط
روایت شاپور بختیار از سبک زندگی امام خمینی
ایران هشتاد سال پیش به روایت سرباز آمریکایی
کسی می‌تواند ادعا کند که رضاخان و ایادی پهلوی میهن‌پرست بودند؟
رای امام خمینی در دوازده فروردین 1358
روایت داماد رضاشاه از وضعیت شاه سابق پس از استعفا از سلطنت
دعوت مردم به شورش علیه صدام توسط امام
پروپاگاندای بریتانیا پس از اشغال ایران
تصاویر درون هواپیمای محمدرضا شاه
عمارت رضا شاه در جزیره موریس
سخنرانی دردناک محمدرضا شاه درباره اشغال ایران
تصاویر باکیفیت ملاقات صدام حسین و محمدرضا شاه
سخنان جنجالی بهنود درباره اصل و نسب امام خمینی و رضا شاه
سخنرانی تلخ محمدرضا شاه درباره تحقیر تاریخی
فرار محمدرضا شاه از ایران
تظاهرات 23 آذر 1357
روزی که تختی دست شاه را نبوسید
تصاویر خانه امام خمینی در زمان تبعید در نجف
جزئیات نامه دختر رضاشاه به امام خمینی (ره)
قاضی باید قسیّ القلب باشد
احمد خمینی: 300 400 نفر شهید شوید و ببینید می‌توانید اروپا را بهم بریزید؟
مراسم تشییع امام خمینی و حواشی آن
هشدار امام خمینی به کارگزاران نظام
امام خمینی: من رو نمیشه بازی داد
رضا پهلوی تحت هدایت جمهوری اسلامی است؟!
طعنه رضا پهلوی به پاسخ «هیچ» امام خمینی
هرکه بر وفق من است، اگر شمر هم باشد این ابوذر است!
تصاویر روزهای واپسین حیات امام خمینی
سخنان امام خمینی درباره پاسخ ایران به حمله اسرائیل
هشدار امام خمینی خطاب به مجلس خبرگان
روایت ابراهیم گلستان از دیدارش با امام خمینی
چرا شاه امام خمینی (ره) را اعدام نکرد؟
سپردن وصیت‌نامه امام به آستان قدس و خبرگان
هشدار امام خمینی درباره عدم پشتیبانی ملت
تصاویر دیده نشده از تدفین امام خمینی
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟