هشدار جدی رئیس ناسا به کیم کارداشیان

کیم کارداشیان همان تئوری را دنبال می کند که در 1976 توسط یک نویسنده آمریکایی به نام ویلیام بیل کایسینگ در کتاب "ما هرگز به ماه نرفتیم" مطرح شد.

ناسا(اداره کل ملی هوانوردی و فضای آمریکا) در پاسخ به ادعای کیم کارداشیان اعلام کرد که فرود فضانوردان این کشور بر روی ماه در سال ۱۹۶۹ واقعی بوده است.

به گزارش تابناک به نقل از عصرایران؛ کیم کارداشیان در آخرین برنامه «کارداشیان ها» در واقعی بودن فرود فضاپیمای آپولو ۱۱ ناسا بر روی کره ماه ابراز تردید کرده بود و البته افزوده بود که همیشه به تئوری توطئه علاقه داشته است.

تنها چند ساعت پس از پخش این برنامه، شان دافی وزیر ترابری دولت ترامپ و رئیس موقت ناسا در پستی در شبکه اجتماعی X در جواب کارداشیان نوشت:« بله، ما قبلا به ماه رفته ایم. ۶ بار هم رفته ایم. و در دوران ترامپ هم خواهیم رفت. ما آخرین جنگ فضایی را بردیم و این یکی را هم می بریم.»

رئیس «ناسا» و «کیم کارداشیان»

کارداشیان در برنامه تلویزیونی خود، مقاله ای را نشان داد که در آن ادعا می شد باز آلدرین، فضاپیمایی که بعد از نیل آرمسترانگ تبدیل به دومین نفری شد که پا بر روی سطح ماه می گذارد، در جواب سوال این که ترسناک ترین لحظه ماموریت آن ها چه زمانی بوده است گفته:«هیچ لحظه ترسناکی وجود نداشت، چون در حقیقت این اتفاق هرگز رخ نداد در نتیجه نمی توانست ترسناک باشد.»

آیا سفر به ماه واقعی بود؟

صحت ادعای آمریکا در مورد فرود فضاپیمای آپولو ۱۱ در سال ۱۹۶۹ بر روی سطح ماه همیشه محل اختلاف مخالفان و موافقان این ادعا بوده است.

فضانوردان آمریکایی در حال تمرین برای فرود در ماه

نظریه‌های توطئهٔ فرود بر ماه یا نظریهٔ جعلی‌بودن فرود بر ماه می گویند که در دوران جنگ سرد و اوج گیری رقابت آمریکا و شوروی ، بعد از آن که روس ها اولین انسان را به فضا فرستادند؛ آمریکایی ها نیز برای عقب نماندن از قافله، فیلمی جعلی با عنوان سفر به ماه در یک استودیوی محرمانه ساختند و آن را به عنوان پیروزی خود در این رقابت فضایی به مردم جهان معرفی کردند.

منتقدان می گویند: همه یا برخی از سری مأموریت‌هایی که در بین سال‌های ۱۹۶۹ تا ۱۹۷۲ میلادی به عنوان پروژهٔ آپولو شناخته می‌شوند وجود خارجی ندارند و ساختگی هستند. طبق برخی از این شواهد ناسا متهم شده‌است که همهٔ فیلم‌های فرود بر روی ماه و همین‌طور سنگ‌هایی که منسوب به کرهٔ ماه است ساختگی هستند.

فرود انسان در ماه



در سال 1976 یک نویسنده آمریکایی به نام ویلیام بیل کایسینگ کتابی نوشت تحت عنوان "ما هرگز به ماه نرفتیم"و در آن این تئوری را ارائه کرد.

با وجود این که دهه هاست از آن ماجرا می گذرد و ناسا اصرار دارد که این سفر واقعی بوده، نظرسنجی ها نشان می‌دهد که بین ۹٪ تا ۲۷٪ از آمریکایی‌ها و ۳۹٪ از مردم روسیه باور دارند که فرود بر سطح ماه ساختگی است؛ خاصه آن که منتقدان می گویند اگر آن سفر واقعی بوده، چرا بعد از آن و برغم پیشرفت های چشمگیر تکنولوژیک، انسان برای دوم به ماه پا نگذاشت؟!

در یک نظر سنجی در سایت عصر ایران نیز 55 درصد از مشارکت کنندگان گفتند که سفر انسان به ماه را باور دارند، حدود 21 درصد اعلام کردند که چنین باوری ندارند و 23 درصد هم ابراز تردید کردند.