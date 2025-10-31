آیا انجمن اتیسم شایستگی دریافت مجوز "بنیاد ملی اتیسم" را دارد؟

در حالی که حرف و حدیث‌های بسیاری در خصوص عملکرد انجمن اوتیسم ایران وجود دارد اما این انجمن در تقلای رسیدن به مجوز بنیاد ملی اوتیسم است.

با وجود یجاد شائبه‌های بسیار در خصوص عمل کردن انجمن اوتیسم ایران این انجمن در تقلای رسیدن به شرایط و منابع جدید به سر می‌برد.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، درحالی‌که در سال‌های گذشته کمک‌های مالی گسترده‌ای توسط مردم و نهاد‌های مختلف به‌حساب انجمن اوتیسم ایران واریز می‌شود، شماری از خانواده‌های دارای فرزند اوتیسم می‌گویند سهمی از این حمایت‌ها به فرزندان آنها نمی‌رسد. آنها می‌گویند روند مالی این انجمن شائبه‌دار است و نهاد‌های نظارتی باید به آن ورود کنند. این مطلب را برخی از شرکت‌ها و شخصیت‌های حقوقی که در سال‌های اخیر حمایت‌های مالی چشمگیری از انجمن داشته‌اند هم مطرح می‌کنند.

به گفته مطلعین و خانواده‌ها بخش زیادی از اقدامات انجمن اتیسم از جمله جمع‌آوری پول به نفع کودکان اتیسم و مصرف آن برای امور دیگری مانند خرید خودرو، دریافت هم‌زمان حمایت مالی از چند خَیِر و حامی مالی به نام یک کار ثابت، پرداخت حقوق‌های بالا به اعضای خانواده و پرداخت حقوق ناچیز به درمانگران، حسابرسی‌های شائبه‌دار، عدم قراردادن اطلاعات مالی از درمان کودکان در وب‌سایت بقراط، خرید سهام ۱۸ میلیاردتومانی در بورس و ارائه گزارش‌های ضدونقیض از تعداد خانه‌های امید راه‌اندازی شده در شمار اقدامات شائبه‌دار قرار دارند.

مجوزهای جدیدتر

بااین‌حال انجمن اتیسم ایران با این کارنامه‌ای بحث‌برانگیز و غیرشفاف در تلاش است تا مجوز تأسیس بنیاد ملی اتیسم را بگیرد. این مسئله به نگرانی بزرگ جامعه اتیسم تبدیل شده و می‌تواند افزایش چالش‌ها و ناگواری به‌مراتب بیشتری برای تمام سال‌ها آینده کودکان اتستیک در پی داشته باشد.

تابناک در گزارش‌های دیگری جزئیات بیشتر از عملکرد این انجمن و اظهارات خانواده‌های درگیر با طیف اوتیسم را انتشار خواهد داد و این حق را برای انجمن نیز قائل است تا مواضع و پاسخ‌های خود را از طریق این رسانه در اختیار مخاطبان قرار دهد.