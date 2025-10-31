En
هدیه گران قیمت رونالدو به پسرش

کریستیانو رونالدو فوق‌ستاره پرتغالی با هدیه‌دادن یک دستگاه لامبورگینی اوروس اس به ارزش ۲۶۵ هزار یورو به پسر پانزده‌ساله‌اش کریستیانو جونیور، بار دیگر علاقه خود به خودروهای لوکس را به نمایش گذاشت.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۸۷
| |
424 بازدید

هدیه گران قیمت رونالدو به پسرش

فوق‌ستاره فوتبال جهان اعلام کرد: پسرش کریستیانو جونیور در پانزده‌سالگی صاحب نخستین خودرو زندگی‌اش شده است.

به گزارش تابناک؛ وی با هدیه‌دادن یک لامبورگینی اوروس اس به ارزش تقریبی ۲۶۵ هزار یورو بار دیگر نشان داد علاقه‌اش به خودرو‌های سریع و براق همچنان پابرجاست.

به گفته منابع مطلع، این خودرو یکی از مدل‌های لوکس مورد علاقه رونالدو است که با موتور V ۸ توربو ۶۵۰ اسب بخاری، توان دارد در ۳.۵ ثانیه از صفر به صد کیلومتر در ساعت برسد و حداکثر سرعت ۳۰۵ کیلومتر در ساعت را ثبت کند.

قیمت این مدل سه سال پیش در بازار اسپانیا حدود ۲۶۵ هزار یورو اعلام شده بود. برخی گزارش‌ها بیان می‌کنند این خودرو احتمالاً یکی از دارایی‌های قبلی رونالدو در گاراژ شخصی‌اش بوده و اکنون به فرزندش واگذار شده است.

بر اساس قوانین عربستان، کریستیانو جونیور تا هفده‌سالگی می‌تواند با گواهینامه موقت و همراه رانندگی کند، اما تا هجده‌سالگی اجازه ندارد به‌صورت مستقل پشت فرمان بنشیند. فعلاً او باید صرفاً در نقش «سرنشین خوشحال» یکی از گران‌ترین خودرو‌های خانوادگی دنیا حضور داشته باشد. 

رونالدو کریستیانو جونیور پسر رونالدو خودرو لوکس هدیه لاکچری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
گزارش خطا
