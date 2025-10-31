سال میلادی ۲۰۲۵ تقریباً به پایان خود نزدیک می‌شود. در سالی که گذشت وب سایت اوکولا با محصول اسپید تست به طور ماهانه رده بندی از کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت را منتشر می‌کند، اسپید تست ابزاری قابل اعتماد برای رصد قابلیت‌های شبکه است. به طور دقیق‌تر اوکولا با این ابزار عملکرد اینترنت جهانی همراه قابلیت دسترسی، کیفیت سرویس و کیفیت تجربه شبکه‌های اینترنت موبایل و ثابت کشورها را می‌سنجد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، روزانه میلیون‌ها نفر دکمه «Go» را در ابزار اسپید تست فشار می‌دهند تا عملکرد و کیفیت اتصال اینترنت خود را بهتر درک کنند. این تست‌ها که توسط کاربران انجام می‌شود، نشان می‌دهد که مردم در واقعیت و در زمان و مکانی که برایشان اهمیت دارد، اینترنت را چگونه تجربه می‌کنند.

از آنجا که شرکت اوکولا دارای بزرگ‌ترین شبکه سرورهای آزمایشی در جهان است که در تمام کشورها و مراکز پر جمعیت مستقر شده‌اند — ابزار اسپید تست باعث ایجاد هیچ‌گونه تأخیر اضافی در انتقال داده بین دستگاه و سرور نمی‌شود و همین موضوع امکان اندازه‌گیری دقیق سرعت واقعی شبکه در دنیای واقعی را فراهم می‌کند.

بنابراین رده بندی اسپید تست شمایی کلی از سرعت اینترنت در دو بخش موبایل و ثابت در کشورهای مختلف فراهم می‌کند. براساس گزارش‌های ماهانه اسپید تست در ۲۰۲۵ میلادی، سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران و جهان دچار نوساناتی اندک شد اما جایگاه آن کم و بیش یکسان بود.

آنچه در زیر می‌خوانید نگاهی به روند میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت کشور در ۹ ماه از سال جاری میلادی است. البته باید توجه داشت نوسان میانه سرعت این شاخص‌ها گاه تحت تأثیر روندی جهانی بوده است.

ژانویه

سال ۲۰۲۵ میلادی در حالی آغاز شد که میانه سرعت اینترنت موبایل کشور ۴۹.۶۳ مگابیت برثانیه بود و در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ایران رده ۶۹ قرار داشت. از سوی دیگر میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۶.۲۱ مگابیت برثانیه و جایگاه آن در رده بندی جهانی ۱۳۶ اعلام شده بود.

این درحالی بود که میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در دسامبر سال گذشته میلادی ۶۲.۷۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۶.۴۵ مگابیت برثانیه بوده است. این آمار حاکی از صعود سه پله‌ای ایران در هر دو رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت بود.

در همین ماه میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۱.۲۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۷.۶۱ مگابیت برثانیه بود.

فوریه

اما روند سرعت اینترنت موبایل و ثابت ایران در دومین ماه میلادی نزولی شد، به طوری که در فوریه نیز میانه سرعت اینترنت موبایل ۴۹.۲۰ مگابیت برثانیه بوده و جایگاه آن سه پله سقوط کرده و رده ۷۲ اعلام شد. در بخش اینترنت ثابت هرچند میانه سرعت اینترنت ثابت نسبت به ماه ژانویه اندکی افزایش یافته و ۱۶.۶۸ مگابیت برثانیه اعلام شده بود اما جایگاه آن در رده بندی کشورها چهار پله سقوط کرده و رده ۱۴۰ اعلام شده بود. در دومین ماه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۰.۶۴ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۸.۳۱ مگابیت بود.

مارس

در مارس که سومین ماه ۲۰۲۵ میلادی به حساب می‌آید، هرچند جایگاه ایران در رده بندی پرسرعت ترین های موبایل سه پله صعود کرده و رده ۶۸ بود اما در بخش اینترنت ثابت جایگاه کشور هیچ تغییری نکرده وهمان رده ۱۴۰ بود. طبق گزارش ماهانه اسپید تست در مارس میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۲.۷۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور نیز ۱۷.۴۶ مگابیت برثانیه بوده است. این درحالی است که میانه سرعت اینترنت ثابت ایران در ماه مارس بیشترازمقدار این شاخص درفوریه بود.

در بخش جهانی نیز میانه سرعت اینترنت موبایل جهان در سومین ماه سال جاری میلادی ۹۱.۵۰ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۹۹.۹۲ مگابیت برثانیه بود.

آوریل

در آوریل ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران و۵۵.۴۳ و میانه سرعت اینترنت ثابت کشور ۱۸.۱۸ مگابیت برثانیه بود. در این ماه جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت با یک پله سقوط رده ۶۹ اعلام شد. در بخش اینترنت ثابت نیز جایگاه ایران دو پله سقوط کرد و ایران در رده ۱۴۲ قرار گرفت.

این درحالی بود که میانه سرعت اینترنت موبایل و ثابت جهان در آوریل ۲۰۲۵ میلادی به ترتیب ۹۲.۳۱ و ۱۰۱.۳۷ مگابیت برثانیه بوده است.

می

در می ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران ۵۹.۸۹ مگابیت برثانیه و جایگاه آن با دو پله صعود نسبت به ماه قبل، رده ۶۷ ثبت شد. در بخش اینترنت ثابت نیز ایران با میانه سرعت ۱۸.۲۳ مگابیت برثانیه در رده ۱۳۹ قرار گرفت. جایگاه ایران در رده بندی این بخش سه پله صعود کرد.

در پنجمین ماه سال جاری میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۲.۸۲ و میانه سرعت ثابت ۱۰۲.۴۸ مگابیت برثانیه بود.

ژوئن

در ششمین ماه میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل ایران اندکی رشد کرد وبه ۶۳.۲۹ مگابیت برثانیه رسید و برهمین منوال جایگاه آن در این رده بندی با شش پله صعود رده ۶۱ اعلام شد. در بخش اینترنت ثابت جایگاه ایران نسبت به ماه می تغییری نکرده و در همان رده ۱۳۹ باقی ماند اما رقم این شاخص ۱۸.۹۴ مگابیت برثانیه اعلام شد.

گزارش در ژوئن ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۱.۷۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت آن ۱۰۳.۰۹ مگابیت برثانیه اعلام شد.

جولای

در هفتمین ماه ۲۰۲۵ میلادی میانه سرعت موبایل ایران ۶۱.۳۱ و میانه سرعت ثابت کشور ۱۹.۳۵ مگابیت برثانیه بود. جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل با چهار پله سقوط رده ۶۵ اعلام شد. اما در بخش اینترنت ثابت نیز جایگاه ایران یک پله صعود کرد و در جایگاه ۱۳۸ قرار گرفت.

در این ماه میانه سرعت اینترنت موبایل ۹۰.۱۳ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۱۰۳.۳۹ مگابیت برثانیه بود.

آگوست

میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در آگوست سال جاری میلادی ۵۷.۶۴ مگابیت بوده و جایگاه آن در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل جهان با چهار پله سقوط رده ۶۹ اعلام شد. از سوی دیگر در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ایران با میانه سرعت ۱۹.۵۱ مگابیت برثانیه در رده ۱۳۹ قرار گرفت که جایگاه آن نسبت به ماه قبل یک پله سقوط کرده بود.

در هشتمین ماه میلادی میانه سرعت اینترنت موبایل جهان ۹۰.۶۹ و میانه سرعت اینترنت ثابت جهان ۱۰۴.۴۳ مگابیت بر ثانیه بوده است.

سپتامبر

طبق گزارش اسپید تست میانه سرعت اینترنت موبایل ایران در نهمین ماه ۲۰۲۵ میلادی ۵۵.۳۰ و میانه سرعت اینترنت ثابت ۱۹.۲۳ مگابیت بر ثانیه بوده است. این در حالی است که جایگاه ایران در هر دو رده بندی دچار افت شده به طوری که در فهرست کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل شش پله و در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت چهار پله سقوط کرده است. جایگاه ایران در رده بندی موبایل رده ۷۵ و در بخش اینترنت ثابت رده ۱۴۲ بود.

این درحالی بود که در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت موبایل ازبکستان با سرعت ۵۵.۴۴ مگابیت بر ثانیه در جایگاه هفتاد و چهارم و قبل از ایران قرار گرفت. پس از ایران نیز به ترتیب مولداوی (۵۳.۸۵ مگابیت برثانیه) و کنیا (۵۲.۵۷ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

در رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت نیز سومالی با میانه سرعت ۱۹.۳۷ گیگابیت بر ثانیه قرار دارد. پس از ایران نیز جیبوتی (۱۸.۶۱ مگابیت برثانیه) و تونس (۱۷.۵۵ مگابیت برثانیه) قرار دارند.

در سپتامبر ۲۰۲۵ میلادی در سطح جهانی میانه سرعت اینترنت موبایل ۹۳.۴۷ و سرعت اینترنت ثابت ۱۰۶.۸۴ مگابیت برثانیه بوده است.

نگاهی به اوج و فرود جایگاه ایران در رده بندی پرسرعت ترین های اینترنت موبایل و ثابت

با توجه به آماری که در بالا گفته شد، جایگاه ایران در رده بندی کشورهایی با بیشترین سرعت اینترنت موبایل، در ژوئن امسال بیشترین صعود را تجربه کرد و ایران در رده ۶۱ قرار گرفت. اما بیشترین افول جایگاه ایران در رده بندی به ماه سپتامبر تعلق دارد که جایگاه ایران با شش پله سقوط رده ۷۵ اعلام شده است.

در بخش رده بندی کشورهایی با بیشترین میانه سرعت اینترنت ثابت در ژانویه ۲۰۲۵ میلادی جایگاه ایران رده ۱۳۶ بود. طی ماه‌های بعد جایگاه کشور بین رده ۱۳۹ تا ۱۴۲ نوسان داشت. جایگاه ایران در ماه‌های آوریل و سپتامبر رده ۱۴۲ بوده است.