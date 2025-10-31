به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه میتوانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
|
عنوان نرخ
|
قیمت (ریال)
|طلا
|طلای 18 عیار / 750
|103,908,000
|طلای ۲۴ عیار
|138,543,000
|طلای 18 عیار / 740
|102,523,000
|طلای دست دوم
|102,522,660
|آبشده کمتر از کیلو
|450,180,000
|مثقال طلا
|450,060,000
|انس طلا
|3,973.77
|سکه
|سکه امامی تک فروشی
|1,114,600,000
|سکه بهار آزادی تک فروشی
|1,041,800,000
|نیم سکه تک فروشی
|577,100,000
|ربع سکه تک فروشی
|333,800,000
|سکه گرمی تک فروشی
|163,300,000
|تمام سکه (قبل 86)
|1,043,000,000
|نیم سکه (قبل 86)
|520,000,000
|ربع سکه (قبل 86)
|265,000,000
|حباب
|حباب سکه امامی
|108,170,000
|حباب سکه بهار آزادی
|36,220,000
|حباب نیم سکه
|74,220,000
|حباب ربع سکه
|82,030,000
|حباب سکه گرمی
|39,450,000