قیمت سکه امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴

قیمت سکه امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.
قیمت سکه امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴

به گزارش تابناک؛ قیمت سکه امروز جمعه ۹ آبان ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه می‌توانید قیمت مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم را نیز مشاهده فرمایید.

عنوان نرخ

قیمت (ریال)
طلا طلای 18 عیار / 750 103,908,000
طلای ۲۴ عیار 138,543,000
طلای 18 عیار / 740 102,523,000
طلای دست دوم 102,522,660
آبشده کمتر از کیلو 450,180,000
مثقال طلا 450,060,000
انس طلا 3,973.77
سکه سکه امامی تک فروشی 1,114,600,000
سکه بهار آزادی تک فروشی  1,041,800,000
نیم سکه تک فروشی 577,100,000
ربع سکه تک فروشی 333,800,000
سکه گرمی تک فروشی 163,300,000
تمام سکه (قبل 86) 1,043,000,000
نیم سکه (قبل 86) 520,000,000
ربع سکه (قبل 86) 265,000,000
حباب حباب سکه امامی 108,170,000
حباب سکه بهار آزادی 36,220,000
حباب نیم سکه 74,220,000
حباب ربع سکه 82,030,000
حباب سکه گرمی 39,450,000
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد؟
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
