حمله مینو مداح به خواهر هادی ساعی

سرمربی تکواتدوی زنان ایران در المپیک پاریس با انتقاد از ساعی و خواهرش گفت: مدیریت تیم ملی به عنوان سرمربی کار هر کسی نیست.
به گزارش تابناک، مینو مداح در گفتگو با ایسنا، درباره ناکامی ۷ ملی پوش تکواندوی زنان ایران در رقابت های قهرمانی جهان، اظهار کرد: از این ۷ نفر ۶ نفر رزومه های قابل قبولی برای مسابقات جهانی داشتند و جزو بازیکنان شاخص بودند اما متاسفانه بسیار ضعیف عمل کردند. هم از نظر فنی و هم از نظر روحی و روانی ضعیف بودند و شرایط خوبی نداشتند.

قبل از مسابقات گفته بودند روی سکو می رویم 

سرمربی موفق تیم ملی تکواندوی بانوان در المپیک پاریس، تصریح کرد: با توجه به مصاحبه خانم ساعی قبل از مسابقات که گفته بود وقت آن است که در مسابقات جهانی روی سکو برویم، من فکر می کردم تیم حتما در شرایط بسیار خوبی است و آمادگی بسیار بالایی دارد که ایشان فکر می کند تیم روی سکو می رود اما متاسفانه اینطور نشد و بچه ها نتوانستند از عناوین قبلی خود دفاع کنند و عملکرد خیلی ضعیفی داشتند.

بردن ناهید کیانی به وزن بالا اشتباه بزرگ کادر فنی بود

وی درباره افت فاحش مبینا نعمت زاده و ناهید کیانی نسبت به المپیک سال قبل، گفت: ناهید کیانی مدال طلای مسابقات جهانی باکو، طلای المپیک دانشجویان چین، طلای مسابقات آسیایی کره و طلای کشورهای اسلامی را در وزن ۵۳- کیلوگرم گرفته بود و بردن او به یک وزن بالاتر برای این مسابقات اشتباه بزرگ کادر فنی تیم ملی بود و این تصمیم به شدت به او آسیب زد. کیانی می توانست در وزن خود قطعا فینالیست مسابقات جهانی شود اما متاسفانه او را به وزن ۵۷- کیلوگرم بردند و او نتوانست عملکرد چشم گیر مسابقات جهانی باکو را به نمایش بگذارد و متاسفانه در این مسابقات نتوانست خوب مبارزه کند.

هم به کیانی ضربه زدند هم به نعمت زاده

مداح در ادامه گفتگو با ایسنا، درباره اینکه چه راهکاری باید درباره وزن مبارزه مبینا نعمت زاده و ناهید کیانی باید به کار می گرفتند، گفت: من درباره وزن نعمت زاده اصلا صحبت نمی کنم. من درباره وزن ناهید کیانی توضیح دادم که باید در وزن خودش که ۵۳ کیلوگرم بود مبارزه می کرد تا نتیجه بگیرد. از قبل گفته بودند مبینا نمی تواند وزن کم کند و وزنش را تغییر دادند اما با این تصمیم هم به نعمت زاده و مدالی که می توانست در ۴۹ کیلوگرم بگیرد ضربه زدند و هم به ناهید کیانی بخاطر مدالی که در ۵۳ کیلوگرم می توانست بگیرد با تصمیمشان صدمه زدند.

ایرادات بزرگی در ارنج تیم وجود داشت

سرمربی سابق تیم ملی تکواندوی بانوان، درباره عملکرد مبینا نعمت زاده نیز گفت: در کل همه تیم ضعیف کار کردند. این بچه ها نفرات شاخص و رزومه دار بودند و بی تجربه نبودند. یک زمانی بچه ها در بانوان کم تجربه بودند و از آن ها توقعی نمی رفت اما وقتی بازیکنان شاخص و رزومه دار دادیم طبیعی است که همع توقع نتیجه دارند. ضمن اینکه ایرادات بزرگی در ارنج تیم وجود داشت.

وی درباره ایرادات ارنج تیم خاطرنشان کرد: ملیکا میرحسینی باید در وزن ۶۷- مبارزه می کرد اما در ۷۳- کیلوگرم به مسابقات اعزام شد یا نسترن ولی زاده باید در ۶۲- مبارزه می کرد اما کوثر اساسه در این وزن مبارزه کرد. باید بین او و کوثر اساسه انتخابی می گذاشتند و یک نفرشان را می بردند که به نظر من ولی زاده با توجه به عملکرد خوب خود در مسابقات مختلف برنده انتخابی می شد و خیلی برای این وزن مناسبتر بود. در وزن ۵۷- کیلوگرم نیز ناهید کیانی ارنج شده بود که کاملا مخالف این تصمیم بودم و باید در وزن ۵۳ کیلوکرم مبارزه می کرد.

مدیریت تیم به عنوان سرمربی تیم ملی کار هر کسی نیست

مداح درباره عملکرد مهروز ساعی دستیار سابق خود در المپیک پاریس و سرمربی حال حاضر تیم ملی زنان نیز گفت: مدیریت تیم به عنوان سرمربی تیم ملی کار هر کسی نیست. ایشان در میادین بزرگی با حضور در کنار من به عنوان مربی کار یاد گرفت همانطور که ما هم یاد گرفتیم. من هم که از روز اول با تجربه نبودم و به مرور کسب تجربه کردم. متاسفانه رفتارهایی از او در این مسابقات دیده شد که سنجیده نبود چرا که یک سرمربی قبل از هر چیز معلم و الگوی بچه هاست. عدم کنترل استرس در رفتارهای او نشان دهنده ضعف او در توانایی کنترل خودش است که روی بچه ها نیز تاثیر گذاشت.

هیچ جا هیچ صحبتی نکردم تا حاشیه ای به تیم ملی وارد نشود

وی درباره اینکه بسیاری معتقدند ادامه حضور او می توانست همچون المپیک پاریس نتایج خوبی را در مسابقات جهانی چین رقم بزند، گفت: چه بگویم؟ تا قبل از این هم هیچ صحبتی هیچ کجا نکردم تا حاشیه ای به تیم ملی وارد نشود و بچه ها بدون مشکل کارشان را بکنند. با توجه به شرایطی که به وجود آمد، انقدر موضوعات تکواندو برایم بی اهمیت بود و کارهای بزرگتری دارم که اصلا موضوعات تکواندو و تیم ملی را دنبال نمی کنم. نمی دانم شرایط تیم قبل اعزام چطور بود اما نتایج نشان داد بچه ها تا چه حدی افت کرده بودند.

بابت الفاظ سرمربی متاسف شدم

سرمربی سابق تیم ملی تکواندو، درباره گفتن" لیاقت نداری" توسط مهروز ساعی به یکی از ملی پوشان در حین مبارزه، خاطرنشان کرد: واقعا بابت این اتفاقات متاسف شدم. زمانی که در کنار تیم ملی بودم خیلی وقت ها هم می شد که بچه ها نتیجه مورد انتظار را نمی گرفتند اما ما حق نداریم به این شکل با ورزشکارانمان برخورد کنیم.

قبل از هر چیز یک مربی باید خودش را کنترل کند. این ورزشکاران مثل بچه های ما هستند و نزد ما امانت هستند. یک صحبت اشتباه می تواند آینده ورزشکار را نابود کند.

رییس فدراسیون و تصمیماتش برایم اهمیتی ندارند

وی در پایان درباره انتقادات به تصمیمات هادی ساعی در تیم ملی بانوان نیز گفت: واقعا رییس فدراسیون و تصمیماتش برایم اهمیتی ندارند. خیلی ها از من ناراحت هستند که چرا مصاحبه نمی کنم اما تکواندو با وجود افراد حال حاضر برایم اصلا در اولویت نیست چه برسد به آنکه بخواهم به این افراد فکر کنم یا حرفی درباره شان بزنم.

