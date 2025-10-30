حمزه صفوی از تغییر بزرگ در الگوی اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران گفت و الگوهای تحریمی آمریکا از الگوهای پسینی به الگوهای پیشینی تغییر کرده است: «در گذشته مثلاً یک معامله تسلیحاتی میکردید و فرد و نهاد و بانک را شناسایی میکرد و تحریم میکرد» او با تعجب از اقدام جدید آمریکا فاش کرد: «از 25 شهریور یک گام جدید در تاریخ بشریت در حوزه تحریمها رخ داده و آن این است که عدد بزرگی، 1.8 میلیارد دلار از رمزارزهایی که متعلق به ایران بود که تصور میشد تحریم پذیر نیست، تحریم شده است.» صفوی درباره الگوهای پیشینی جدید تحریمها گفت: «آمریکا میگوید من بررسی کردم این کشتیهای دور زدن تحریم نفتی ایران که به کشتیهای اشباح مشهور هستند، الگوی رفتاریشان این گونه است که در یک منطقه جی پی اس شان را خاموش میکنند و بعد که از منطقه کشتی به کشتی کردن نفت بیرون آمدند، جی پی اس شان را روشن میکنند. الان دیگر دنبال مصداق نیست. میگوید هر کشتی از الگوی خاموش کردن جی پی اس استفاده کرد، تحریمش میکنم!» توضیح قابل تلمل صفوی را میبینید و میشنوید.