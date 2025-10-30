En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
تعداد بازدید : 28
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۷۳۱۵
کد خبر:۱۳۳۷۳۱۵
465 بازدید
نبض خبر

تغییر الگوی تحریم‌ها: تحریم 1.8 میلیارد دلار رمز ارز ایران

حمزه صفوی از تغییر بزرگ در الگوی اجرای تحریم های آمریکا علیه ایران گفت و الگوهای تحریمی آمریکا از الگوهای پسینی به الگوهای پیشینی تغییر کرده است: «در گذشته مثلاً یک معامله تسلیحاتی می‌کردید و فرد و نهاد و بانک را شناسایی می‌کرد و تحریم می‌کرد» او با تعجب از اقدام جدید آمریکا فاش کرد: «از 25 شهریور یک گام جدید در تاریخ بشریت در حوزه تحریم‌ها رخ داده و آن این است که عدد بزرگی، 1.8 میلیارد دلار از رمزارزهایی که متعلق به ایران بود که تصور می‌شد تحریم پذیر نیست، تحریم شده است.» صفوی درباره الگوهای پیشینی جدید تحریم‌ها گفت: «آمریکا می‌گوید من بررسی کردم این کشتی‌های دور زدن تحریم نفتی ایران که به کشتی‌های اشباح مشهور هستند، الگوی رفتاری‌شان این گونه است که در یک منطقه جی پی اس ‌شان را خاموش می‌کنند و بعد که از منطقه کشتی به کشتی کردن نفت بیرون آمدند، جی پی اس شان را روشن می‌کنند. الان دیگر دنبال مصداق نیست. می‌گوید هر کشتی از الگوی خاموش کردن جی پی اس استفاده کرد، تحریمش می‌کنم!» توضیح قابل تلمل صفوی را می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر تحریم های آمریکا رمزارز ارزهای بلوکه تحریم ویدیو ناوگان سایه دور زدن تحریم حمزه صفوی
اخبار مرتبط
افشاگری وحشتناک درباره دلال‌های نفت ایران
حمزه صفوی: ایران در محاصره سه فاشیسم خطرناک است!
ظریف: مجبوریم برای یک دلار تبادل تجاری ۲۰ تا ۲۵ سِنت هزینه کنیم!
نطق قابل تامل درباره اسنپ بک در شبکه خبر
چینی‌ها می‌گویند یک بار نشده ایرانی‌ها ما را لو ندهند!
در جلسه محرمانه دولت رئیسی می‌گفتند ایران تنها ابرقدرت جهان است!
تصاویر تلویزیون آمریکا از نفتکش‌ها حین دور زدن تحریم‌های نفتی!
سخنرانی جنجالی از محمود احمدی نژاد درباره تحریم‌ها
افشای رقم تکان دهنده خسارت تحریم‌ها به ایران
ایرانی‌ها می‌گویند اینها کشتی‌های ماست، اگر جرات دارید بیایید جلو!
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟