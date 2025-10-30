En
آخرین خبر درباره رفع فیلتر تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب

پیگیری‌ها نشان می‌دهد خبر رأی منفی کمیته رفع فیلترینگ به تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام صحت ندارد.
کد خبر: ۱۳۳۷۳۱۲
653 بازدید
آخرین خبر درباره رفع فیلتر تلگرام، اینستاگرام و یوتیوب

به گزارش تابناک به نقل از فارس، برخی رسانه‌ها مدعی شده بودند کمیته رفع فیلترینگ با رفع فیلتر تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام مخالفت کرده است؛ اما پیگیری‌های خبرنگار فارس این ادعا را نادرست می‌داند و تأکید می‌کند هنوز تصمیم قطعی درباره تلگرام اتخاذ نشده است.

بر اساس این گزارش، اجرای بند دوم مصوبه شورای‌عالی فضای مجازی ــ که پیش‌تر منجر به رفع فیلتر واتس‌اپ و گوگل‌پلی شد ــ هنوز به‌طور کامل پایان نیافته است. در بند سوم همین مصوبه، موضوع رفع فیلتر تلگرام مطرح است که منوط به انجام مذاکرات و پذیرش شروط تعیین‌شده عنوان شده و نتیجه آن پس از طی مراحل مقرر اعلام خواهد شد.

آغاز مذاکره با تلگرام برای رفع فیلتر

وزارت ارتباطات مذاکره با تلگرام و برخی پلتفرم‌های دیگر را برای به نتیجه رساندن شروط شش‌گانه آغاز کرده است و در صورتی که این شروط محقق شود، بازگشایی انجام خواهد شد.

به دنبال انتشار برخی اخبار مبنی بر بازگشایی قریب الوقوع یکی از پلتفرم‌های فیلتر شده، خبرنگار مهر به جزئیاتی از این موضوع و تلاش سیاسی برخی رسانه‌ها و افراد برای جهت دهی خاص به موضوع دست یافته است.

بنابر این گزارش، موضوع به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در زمستان ۱۴۰۳ باز می‌گردد که در آن مصوبه شروط بازگشایی سکوهای خارجی فیلترشده تعیین شده و براساس آن مصوبه، ۶ شرط اصلی برای بازگشایی، تعیین و سازوکاری به منظور مذاکره با سکوهای فیلتر شده مشخص شده بود.

مطابق آن مصوبه، ۶ شرط شامل افزایش سرمایه اجتماعی و رضایت مردم، تقویت حکمرانی قانونمند، تأمین امنیت روانی جامعه، رعایت الزامات امنیت ملی، حفظ استقلال کشور و عدم آسیب به سکوهای داخلی، به تصویب سران قوا و اعضای شورای عالی فضای مجازی رسید.

همچنین در این مصوبه، سازوکار مشخصی ذیل کمیته‌ای تخصصی متشکل از تعدادی از اعضای شورای عالی برای راهبری مذاکرات تعیین شد و مسئولیت اصلی مذاکره، برعهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گذاشته شد.

پیگیری‌های خبرنگار مهر نشان می‌دهد که در حال حاضر وزارت ارتباطات مذاکره با تلگرام و برخی پلتفرم‌های دیگر را برای به نتیجه رساندن این شروط آغاز کرده است و در صورتی که شروط قید شده در سند محقق شود، بازگشایی انجام خواهد شد.

فیلترینگ رفع فیلتر تلگرام اینستاگرام پلتفرم های خارجی وزارت ارتباطات خبر فوری
