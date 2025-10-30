هیچ توافقی با ایران درباره اعزام کارگران افغان نشده است

به گزارش تابناک؛ در این بیانیهای که در خبرگزاری طلوع نیوز منتشر شد، آمده است: برخی افراد و شرکتها بهصورت غیرقانونی از مردم مبالغی را تحت عنوان ثبتنام برای اعزام کارگر به ایران دریافت میکنند، درحالیکه هیچ توافق رسمی میان دو کشور در این خصوص وجود ندارد.
این بیانیهافزود: هرگونه اعزام نیروی کار افغان به خارج از کشور تنها از مسیرهای قانونی و پس از امضای توافقنامههای رسمی میان دولتها انجام خواهد شد.
در بیانیه همچنین آمده است که گفتوگوها میان وزارت کار افغانستان و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران با هدف فراهمسازی زمینه اقامت و اشتغال قانونی و آبرومند کارگران افغان ادامه دارد و دو طرف در تلاشاند تا چارچوب مشخصی برای همکاری در این زمینه تدوین کنند.
وزارت کار افغناستان به شرکتهای سیاحتی و زیارتی این کشور نیز هشدار داده است که در صورت تبلیغ یا فعالیت غیرقانونی در زمینه اعزام کارگر به ایران با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
در ماههای اخیر و همزمان با افزایش موج مهاجرت نیروی کار افغان به ایران، برخی رسانههای از تلاش کابل برای تنظیم توافقنامه همکاریهای کاری با تهران خبر داده بودند.
در همین راستا، مقامهای دو کشور بارها بر ضرورت قانونمند شدن روند اشتغال مهاجران افغان در ایران تاکید کردهاند تا ضمن جلوگیری از سوی استفادههای احتمالی، امنیت شغلی و حقوق انسانی کارگران افغان نیز تضمین شود.