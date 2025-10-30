دیدار فرزندان میرحسین موسوی با کروبی

فرزندان مهندس میرحسین موسوی به دیدار مهدی کروبی رفتند. در این دیدار مهدی کروبی از مهندس موسوی به‌عنوان «نخست‌وزیر امام و موفق دوران سخت جنگ» و زهرا رهنورد قرآن‌پژوه، به نیکی یاد کرد و گفت: خدمات ارزشمند این دو عزیز بر کسی پوشیده نیست.

به گزارش تابناک به نقل از انصاف نیوز؛ کروبی در این دیدار با اشاره به حوادث سال ۸۸ گفت هر دوی ما در آن روز‌ها انحراف را دیدیم و برای کشور و انقلاب احساس خطر کردیم. آمدیم تا مانع انحرافی شویم که نطفه‌اش در سال ۸۴ گذاشته شد.

کروبی ادامه داد: می‌دانستم با ورود دستگاه‌های نظامی و امنیتی به حوزه قدرت، اقتصاد و سیاست کشور و انقلاب به کجا خواهد رسید، نهاد‌های نظارتی کارایی‌شان را از دست خواهند داد و فساد لجام گسیخته خواهد شد. هرآنچه در سخنرانی و بیانیه‌ها گفتیم متاسفانه اتفاق افتاد.

کروبی افزود: مردم به درستی متوجه خسارات جبران ناپذیر ورود نظامیان به قدرت بودند. اما آن اتفاقات افتاد و ما متهم به فتنه، بی بصیرتی و نانجیبی شدیم و اقتصاد، فرهنگ، امنیت و اخلاق به آن شکل درآمد و آنچه که امروز می‌بینید محصول همان رویکرد غلط است.

کروبی گفت: روزی که به حصر رفتیم یک دلار ۹۰۰ تومان بود و امروز ۱۰۸ هزار تومان است و اگر این مسیر اصلاح نشود خدا می‌داند در آینده نزدیک چقدر خواهد بود.

کروبی همچنین گفت: انحراف از انقلاب و آرمان شهدا بنحوی‌ست که برخی نظامی‌ها در مجلس برای پوتین یقه پاره می‌کنند. بعید می‌دانم اگر حزب توده هم در قدرت بود بیش از این در مجلس برای روس‌ها یقه پاره می‌کرد.

کروبی در پایان گفت: امیدوارم که رویکرد‌های موجود پایان پذیرد و به زودی شاهد آزادی مهندس موسوی و همسر محترم‌شان باشیم.

در این دیدار فرزندان موسوی و رهنورد ضمن ابلاغ سلام ویژه پدر و مادرشان به مهدی کروبی، گزارشی از روند حصر والدین‌شان و مسایل پیرامونی آن در ۱۵ سال گذشته دادند و آن روند‌ها را «ناراحت کننده» خواندند.