ورزش باستانی چینی برای درمان زانو درد

به گزارش تابناک؛ این بیماری دردناک که به عنوان یکی از شایعترین اشکال آرتروز شناخته میشود، زندگی روزمره بیماران را به شدت تحت تأثیر قرار میدهد.
پزشکان معمولاً برای کنترل این بیماری، ورزشهای سبک، فیزیوتراپی و کاهش وزن را توصیه میکنند؛ اما این روشها همیشه برای کنترل کامل درد و سفتی مفصل کافی نیستند. از سوی دیگر، گزینههای دارویی موجود نیز معمولاً تسکینی موقت و محدود دارند و نمیتوانند به طور پایدار درد را از بین ببرند. اما مطالعهای تازه از دانشگاه ملبورن استرالیا نشان میدهد که تمرین منظم تایچی میتواند در زمینه کاهش درد و بهبود عملکرد مفصل زانو تأثیری بیشتری از روشهای فعلی داشته باشد.
در این پژوهش که نتایج آن در نشریه JAMA Internal Medicine منتشر شده، محققان ۱۷۸ فرد مبتلا به آرتروز زانو را که میانگین سنی آنها ۶۱ سال بود، به دو گروه تقسیم کردند. گروه نخست در یک دوره ۱۲ هفتهای آموزش تایچی آنلاین بدون نظارت شرکت کردند و در کنار آن، به محتوای آموزشی درباره فواید ورزش برای آرتروز نیز دسترسی داشتند. گروه دوم تنها به منابع آموزشی آنلاین محدود بودند.
پس از سه ماه، یافتهها شگفتانگیز بود: ۷۳ درصد از شرکتکنندگان در گروه تایچی بهبود قابل توجهی در میزان درد خود گزارش کردند، در حالی که این رقم در گروه کنترل تنها ۴۷ درصد بود. همچنین، ۷۲ درصد از افراد گروه تایچی عملکرد بهتری در حرکت زانو داشتند؛ در مقابل ۵۲ درصد در گروه کنترل. به گفته محققان، این تفاوتها از نظر بالینی اهمیت زیادی دارند و هیچ عارضه جانبی جدی نیز گزارش نشد.
دانشمندان تأکید کردند که تایچی میتواند به عنوان یک گزینه ایمن، قابلدسترسی و مقرونبهصرفه برای بهبود علائم آرتروز زانو در نظر گرفته شود.