سقوط ۲۰۰۰ دلاری قیمت بیت‌کوین

اظهارات غیرمنتظره رئیس فدرال رزرو آمریکا سقوط ناگهانی در بازار رمزارزها را رقم زد.
سقوط ۲۰۰۰ دلاری قیمت بیت‌کوین

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ جروم پاول -رئیس فدرال رزرو آمریکا- گفت: کاهش نرخ بهره در دسامبر به هیچ وجه قطعی نیست؛ این سخن، شوکی بر بازار‌ها بود، زیرا معامله‌گران احتمال ۹۰ درصدی کاهش نرخ بهره در آخرین جلسه فدرال رزرو در سال جاری را پیش‌بینی کرده بودند.

تاثیر این اظهارات بر قیمت‌ها بلافاصله مشهود بود و بیت‌کوین حدود ۲۰۰۰ دلار کاهش یافت و به قیمت ۱۰۹ هزار و ۶۰۰ دلار رسید و اکنون در ۲۴ ساعت گذشته ۲.۴۲ درصد کاهش یافته و تا حد زیادی سود‌های بزرگ اوایل هفته را از دست داده است.

سایت کوین‌دسک گزارش کرد، بازار سهام نیز با اظهارات پاول سقوط کرد و افزایش اندک آن به کاهش اندک تبدیل شد. اکنون، طبق ابزار CME FedWatch، احتمال کاهش نرخ بهره در دسامبر از ۹۰ درصد قبلی به ۶۹ درصد کاهش یافته است. /

