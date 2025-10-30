بازداشت پنج مظنون در پرونده سرقت از لوور

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ بکئو در مصاحبه‌ای با رادیو آر‌تی‌ال گفت که یکی از این افراد که چهارشنبه‌شب بازداشت شده است، به مشارکت مستقیم در سرقت جواهرات سلطنتی از موزه لوور به ارزش تقریبی ۸۸ میلیون یورو مظنون است. او توضیح نداد چهار فرد دیگر چه نقشی در این سرقت داشته‌اند. دادستان پاریس افزود این بازداشت‌ها در داخل و اطراف پاریس انجام شده است. او گفت که اگر اموال سرقت‌شده که تاکنون پیدا نشده‌اند بازگردانده شوند، مقامات قضایی «این موضوع را مدنظر قرار داده و ممکن است مجازات هر متهمانی که محکوم می‌شوند را کاهش دهند.» دادستان در یک کنفرانس مطبوعاتی روز چهارشنبه اعلام کرد که دو مظنون دیگر که شنبه بازداشت شده بودند، «تا حدی نقش خود را در این سرقت پذیرفته‌اند». این دو نفر با استفاده از بازیابی دی‌ان‌ای بر روی موتور رهاشده و پنجره‌ای که شکسته شده بود، شناسایی شدند. بکئو به خبرنگاران گفت هر دو مرد در دهه سی زندگی خود هستند و اهل حومه شمال شرقی پاریس، هستند. یکی از آنها مردی الجزایری است که بلیط یک‌طرفه به کشورش رزرو کرده بود و در فرودگاه شارل دوگل پاریس بازداشت شد.

دیگری تبعه فرانسوی است که پیش‌تر در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۴ به جرم سرقت محکوم شده و قرار است در نوامبر در پرونده سومی محاکمه شود. او در منزل خود بازداشت شد. این سرقت جسورانه در روز روشن، در پربازدیدترین موزه جهان، توجه جهانی را به خود جلب کرد و سریعاً به موضوعی سیاسی در فرانسه تبدیل شد واکنش‌های شدید سیاستمداران جناح راست افراطی را به دنبال داشت. ژردن باردلا، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی»، در شبکه‌های اجتماعی نوشت: زوال دولت تا کجا پیش خواهد رفت؟ او این سرقت را برای کشورش «تحقیری غیرقابل‌تحمل و شرم‌آور» توصیف کرد. وزیر فرهنگ، رشیده داتی و رئیس لوور لورانس دِ کار پس از این سرقت مورد انتقاد قرار گرفتند و منتقدان آنها را به عدم تخصیص منابع کافی برای امنیت موزه متهم کردند؛ اگرچه نگرانی‌ها درباره وضعیت روبه‌زوال زیرساخت‌های لوور سال‌هاست که مطرح شده است. داتی روز سه‌شنبه در کمیته فرهنگی سنای فرانسه به قانون‌گذاران گفت «شکست‌های امنیتی وجود داشته است» و وعده داد ۸۰ میلیون یورو اضافی برای نصب دوربین‌های بیشتر در لوور اختصاص یابد. در روز ۱۹ اکتبر، چهار مرد نقاب‌دار که لباس کارگران را به تن داشتند طی عملیاتی هفت‌دقیقه‌ای در موزه لوور، هشت قطعه از جواهرات سلطنتی فرانسه به ارزش حدود ۱۰۲ میلیون دلار را به سرقت بردند. درحالی‌که روز دوشنبه (روز پس از بازداشت مظنونین) روزنامه تلگراف در گزارشی عنوان کرد مأموران تحقیق پیام‌ها و فایل‌های صوتی‌ای پیدا کرده‌اند که نشان می‌دهد کارکنان موزه پیش‌ازاین حمله با اعضای باند مظنون در تماس بوده‌اند، اما بکئو در کنفرانس خبری چهارشنبه این امکان را رد کرد و گفت، ما تاکنون نشانه‌ای از کمک داخلی وجود ندارد.

در روز سرقت، سارقان با استفاده از یک بالابر به بالکنی در بخش گالری آپولو دسترسی پیدا کردند و سپس درحالی‌که بازدیدکنندگان در این بخش حضور داشتند، با شکستن شیشه یکی از پنجره‌ها وارد موزه شدند. آنان در کمتر از چهار دقیقه جواهرات را به سرقت برده و از محل خارج شدند و با همدستان خود که بیرون موزه بر موتورسیکلت منتظر بودند، گریختند. فهرستی که وزارت فرهنگ فرانسه از اموال مسروقه اعلام کرد شامل گردن‌بند زمرد و تاجی است که نزدیک به دو هزار الماس دارد؛ همچنین گردن‌بندی شامل هشت یاقوت کبود و ۶۳۱ الماس در میان اموال مسروقه بوده است. دزدان یک تاج آراسته به الماس و زمرد را هم هنگام فرار انداختند، اما با هشت قطعه جواهر گران‌بها از محل فرار کردند.