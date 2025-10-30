En
خطرناک ترین زنان اسرائیل را بشناسید

در میان سیاستمداران تندرو اسرائیل که عقاید تندی داشته و تلاش زیادی دارند تا خون فلسطینی های ساکن در کرانه باختری و غزه را بریزند، برخی زنان نیز وجود دارند که می توان آنها را خطرناک ترین زنان حال حاضر در اسرائیل دانست. در این گزارش به معرفی برخی از خطرناک ترین زنان عضو کابینه یا ارتش اسرائیل در چند سال اخیر می پردازیم.
| |
خطرناک ترین زنان اسرائیل را بشناسید

به گزارش تابناک به نقل از خبر فوری، اراضی اشغالی پر از افراد تندرو و خطرناکی است که با عقاید جزم اندیشانه خود، خون بسیاری از افراد بی گناه را ریخته و حکم به قتل و غارت افراد زیادی می‌دهند. بسیاری از این افراد خطرناک مرد و برخی نیز زن هستند.

در میان سیاستمداران تندرو اسرائیل که عقاید تندی داشته و تلاش زیادی دارند تا خون فلسطینی‌های ساکن در کرانه باختری و غزه را بریزند، برخی زنان نیز وجود دارند که می‌توان آنها را خطرناک‌ترین زنان حال حاضر در اسرائیل دانست. در این گزارش به معرفی برخی از خطرناک‌ترین زنان عضو کابینه یا ارتش اسرائیل در چند سال اخیر می‌پردازیم:

خطرناک ترین زنان اسرائیل را بشناسید

اوریت استروک، زنی که به دخترش تجاوز کرد

اوریت استروک (Orit Strook) وزیر شهرک سازی رژیم صهیونیستی است که تاثیر بسیاری در اخراج فلسطینیان از سرزمین خود و قتل و غارت آنان داشته است. خانواده استروک یکی از بدنام‌ترین خانواده‌های اسرائیل هستند. مشهور است که آنها جنایات زیادی علیه فلسطینی‌ها کرده و نقش برجسته‌ای در قتل عام ساکنان الخلیل داشته‌اند. در سال ۲۰۰۷، «زویکی استروک»، پسر اوریت استروک، به ربودن و شکنجه یک پسر فلسطینی محکوم شد. این پسر فلسطینی برهنه و با دستبند، بیهوش و با جراحات شدید در یک مزرعه رها شده بود. زویکی استروک به علت این جنایت به ۳۰ ماه زندان محکوم شد.

در آوریل ۲۰۲۵، یکی از دختران استروک به نام شوشانا، شکایتی را به پلیس ایتالیا ارائه کرد و در آن، پدر و مادر و برادرش را متهم به تجاوز جنسی به خود در دوران کودکی کرد.

خطرناک ترین زنان اسرائیل را بشناسید

عیدیت سیلمان؛ زنی که نتانیاهو را به قدرت رساند

عیدیت سیلمان (Idit Silman) از اعضاء ائتلاف دولت لاپید – بنت و وزیر محیط زیست دولت اخیر نتانیاهو، یکی از افرادی است که کمک زیادی به نتانیاهو کرد که به قدرت برسد. او در مقطعی حساس از دولت ائتلافی استعفا داد و دولت لاپید و بنت را به بن بست کشاند. سیلمان عضو حزب تندرو و راست گرای «یمینا» است. او از طرفداران کشتار مردم غزه، تصرف کرانه باختری و ساخت شهرک‌های صهیونیستی است. سیلمان در مصاحبه‌ای در ۱۱ مارس ۲۰۲۵، حمایت خود را از پیشنهاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای آواره کردن فلسطینی‌ها از نوار غزه اعلام کرد. او اظهار داشت که «تنها راه حل برای نوار غزه، خالی کردن آن از ساکنانش است»‌

خطرناک ترین زنان اسرائیل را بشناسید

می‌گولان؛ نژادپرست‌ترین زن کابینه

می‌گولان، وزیر برابری اجتماعی و امور زنان رژیم صهیونیستی، از تندروترین اعضاء کابینه رژیم صهیونیستی است. او که تاکنون چندین رسوایی اقتصادی و خانوادگی نیز داشته، بعد از آغاز نسل کشی غزه، در اظهارنظری تند و غیرمتعارف گفت: «من شخصاً به ویرانه‌های غزه افتخار می‌کنم؛ به اینکه هر نوزادی، حتی ۸۰ سال بعد، به نوه هایش خواهد گفت که یهودیان چه کردند افتخار می‌کنم... نه کبوتر و نه برگ زیتون، فقط شمشیری برای بریدن سر سنوار!»

خطرناک ترین زنان اسرائیل را بشناسید

شانل ضامیر؛ قاتل فلسطینی‌های کرانه باختری

چندی پیش یدیعوت آحارانوت از تشکیل یگان نظامی مسلح توسط «شانل ضامیر»، یک زن شهرک نشین صهیونیست در کرانه باختری خبر داد. این گروه در سال اخیر تلاش زیادی برای نفوذ در اراضی اشغالی و کشتار مردم کرده است. با افزایش شایعات در رابطه با الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی، احتمالا فعالیت این یگان مسلح بیشتر از گذشته نیز شود.

زنان اسرائیل نتانیاهو رژیم صهیونیستی تجاوز جنسی
