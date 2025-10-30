به گزارش خبرنگار تابناک از استان اردبیل «سیدجواد حسینی» معاون وزیر کار و رئیس سازمان بهزیستی کشور در جلسه شورای سالمندان در استانداری اردبیل در مورد ساخت مسکن برای جامعه هدف بهزیستی استان اردبیل اظهار کرد: ۱۴۰ واحد مسکن تا پایان امسال تکمیل و افتتاح خواهد شد و پرداختی بلاعوض بهزیستی نیز به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافته است.
وی افزود: در حوزه اشتغال یک هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی در این استان برای جامعه هدف بهزیستی فراهم آمده است.
معاون وزیر کار بیان کرد: ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات از بابت اشتغال معلولان به حساب آنها واریز خواهد شد و پیش بینی میشود ۶۰۰ نفر در این طرحها فرصت اشتغال پیدا کنند.
وی تصریح کرد: تمام زنان سرپرست خانوار استان اردبیل تحت پوشش بیمه رایگان قرار میگیرند تا هزینه درمان آنها به حداقل ممکن برسد.
حسینی ادامه داد: تمام زنان سرپرست خانوار در این استان تحت پوشش بیمه رایگان قرار میگیرند و این شامل شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و مناطق روستایی و عشایری است.
وی خاطر نشان کرد: باید در حوزه سالمندی شناخت کامل از وضعیت آنها داشته باشیم که پیمایش ملی سالمندان در کشور به عنوان یک حرکت و اقدام اساسی شروع شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور به مشکلات سالمندان در حوزه مسکن، بیماری، فقر و برخی دیگر از دغدغهها اشاره کرد و یادآور شد: فراتر از همه این دغدغه ها، آنچه که سالمندان را رنج میدهد تنهایی و تعاملات سرد جامعه است که به شدت آنها را آزرده خاطر کرده است.
وی تاکید کرد: در کنار تغذیه سالم، استراحت مناسب به سفر و ورزش سالمندان نیز توجهی جدی داریم و در بحث آموزش، خودمراقبتی، مراقیین غیررسمی و مراقبین رسمی سلامت نیز هدف گذاری شده است.
در ادامه «مسعود امامی یگانه» استاندار اردبیل اظهار کرد: جمعیت سالمندی در استان اردبیل به تناسب شرایط زاد و ولد در کشور رو به افزایش است و این جمعیت نیاز به مراقبت و تأمین مؤلفههای سلامت دارد.
وی با اشاره به گسست ارتباط بین نسلی در سطح جامعه افزود: این گسست نسلی گاهی آسیبهای اجتماعی را به همراه دارد و شایسته است با طرحهای الگویی مناسب زمینه ارتباط نسلی و تکریم و احترام بیشتر سالمندان فراهم شود.
استاندار اردبیل به وضعیت معیشتی و رفاهی بازنشستگان و سالمندان اشاره کرد و گفت: با حمایت همه دستگاهها باید سالمندان از بهترین شرایط زندگی بهرهمند شده و امکانات رفاهی و بهداشتی، درمانی به همراه انجام سفرهای سیاحتی مورد توجه قرار گیرند.
وی بازتولید روشها و راهکارهای جدید در خدمات رسانی به سالمندان را یادآور شد و تصریح کرد: اقدام بهزیستی در برنامهها و فعالیتهای محله محور میتواند بخشی از آسیبها و دغدغهها را در این حوزه برطرف کند.
امامی یگانه از پیشنهاد احداث دهکده سالمندان در استان استقبال کرد و گفت: در همایش بین المللی سرمایه گذاری که در استان انجام میشود باید از ظرفیت سرمایه گذاران برای احداث دهکده سالمندان استفاده کنیم تا در این زمینه نیز برنامهها و فعالیتهای خوبی به نفع سالمندان رخ دهد.
وی تصریح کرد: شهر اردبیل به عنوان شهر سالم و دوستدار سالمندان معرفی شده که ضرورت دارد شهرداری امکانات و زیرساختهای لازم برای تردد ایمن و راحت و نیز حمل و نقل متناسب با شرایط سالمندان را مهیا کند.