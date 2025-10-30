En
قیمت طلا، سکه، دلار و یورو امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴

رفتار امروز بازار نشان می‌دهد با وجود نوسانات محدود، سطح تقاضا همچنان بالاست و تمایل به حفظ دارایی در قالب طلا ادامه دارد
قیمت طلا، سکه، دلار و یورو امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴

بازار طلا و سکه در معاملات امروز پنجشنبه ۸ آبان با شیب ملایم صعودی دنبال شد و اغلب اقلام با افزایش جزئی همراه بودند.

به گزارش تابناک؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۲۶ هزار تومانی در سطح ۱۰ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان داد و ستد شد. سکه امامی نیز با افزایش محسوس ۵۱۰ هزار تومانی در رقم ۱۱۱ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان قرار گرفت.

نیم‌سکه بیشترین افزایش را به خود اختصاص داد و با رشد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مواجه شد.

ربع‌سکه برخلاف سایر اقلام بدون تغییر باقی ماند. در مقابل، اما سکه گرمی تنها موردی بود که کاهش قیمت داشت.

قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه

هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با رشد ۲۶ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۰ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان رسید.

سکه امامی با افزایش ۵۱۰ هزار تومانی در سطح ۱۱۱ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان معامله شد.

در بازار قطعات کوچک‌تر سکه، نیم‌سکه رشد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را ثبت کرد و به ۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید، در حالی‌که ربع‌سکه بدون تغییر در ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باقی ماند.

سکه گرمی برخلاف سایر قطعات کاهش ۲۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد و به ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴

طلا و سکه

۷ آبان ۱۴۰۴، ۸ آبان ۱۴۰۴

هر گرم طلا ۱۸ عیار

۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

۱۰ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان

سکه امامی

۱۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۱۱۱ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان

نیم سکه

۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

ربع سکه

۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

سکه گرمی

۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

 

