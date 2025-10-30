قیمت طلا، سکه، دلار و یورو امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴

بازار طلا و سکه در معاملات امروز پنجشنبه ۸ آبان با شیب ملایم صعودی دنبال شد و اغلب اقلام با افزایش جزئی همراه بودند.
به گزارش تابناک؛ هر گرم طلای ۱۸ عیار با رشد ۲۶ هزار تومانی در سطح ۱۰ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان داد و ستد شد. سکه امامی نیز با افزایش محسوس ۵۱۰ هزار تومانی در رقم ۱۱۱ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان قرار گرفت.
نیمسکه بیشترین افزایش را به خود اختصاص داد و با رشد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی مواجه شد.
ربعسکه برخلاف سایر اقلام بدون تغییر باقی ماند. در مقابل، اما سکه گرمی تنها موردی بود که کاهش قیمت داشت.
قیمت طلا ۱۸ عیار و انواع سکه
هر گرم طلا ۱۸ عیار امروز با رشد ۲۶ هزار تومانی نسبت به روز گذشته به ۱۰ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان رسید.
سکه امامی با افزایش ۵۱۰ هزار تومانی در سطح ۱۱۱ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان معامله شد.
در بازار قطعات کوچکتر سکه، نیمسکه رشد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومانی را ثبت کرد و به ۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید، در حالیکه ربعسکه بدون تغییر در ۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان باقی ماند.
سکه گرمی برخلاف سایر قطعات کاهش ۲۰۰ هزار تومانی را تجربه کرد و به ۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.
قیمت طلا و سکه امروز پنجشنبه ۸ آبان ۱۴۰۴
طلا و سکه
۷ آبان ۱۴۰۴، ۸ آبان ۱۴۰۴
هر گرم طلا ۱۸ عیار
۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
۱۰ میلیون و ۴۲۶ هزار تومان
سکه امامی
۱۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان
۱۱۱ میلیون و ۲۱۰ هزار تومان
نیم سکه
۵۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان
۵۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه
۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
۳۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
سکه گرمی
۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان
۱۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان