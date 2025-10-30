En
قیمت جدید گوشت مرغ امروز ۸ آبان ماه ۱۴۰۴

جدیدترین قیمت گوشت مرغ در بازار ۸ آبان ماه ۱۴۰۴ مشخص شد.
قیمت جدید گوشت مرغ امروز ۸ آبان ماه ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، بازار مرغ همچنان یکی از بخش‌های پرتقاضا در سبد مصرفی خانوارهاست و اختلاف قیمت میان قطعات مختلف، انتخاب خریداران را تحت تأثیر قرار داده است.

داده‌های تازه از میادین و فروشگاه‌ها نشان می‌دهد فاصله قیمتی میان مرغ منجمد و قطعات تازه همچنان محسوس است و هر بخش از مرغ بر اساس نوع مصرف و کیفیت، نرخ متفاوتی دارد.

طبق بررسی‌های صورت گرفته از بازار مواد پروتئینی قیمت گوشت مرغ به شرح زیر است:

هر کیلوگرم «فیله مرغ» با قیمت ۳۸۷ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. همچنین، «ران و سینه مرغ بدون استخوان» برای هر کیلوگرم با قیمت ۲۳۵ هزار تومان در دسترس مصرف‌کنندگان قرار دارد.

قیمت «مغز ران مرغ» به ازای هر کیلوگرم ۲۲۵ هزار تومان تعیین شده است. «ران مرغ بدون پوست» نیز برای هر کیلوگرم ۲۱۰ هزار تومان قیمت دارد.

همچنین، هر کیلوگرم «بازو مرغ ساده» با قیمت ۱۵۹ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

بهمن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
1
0
پاسخ
خدا را صد هزار مرتبه شکر که مسئولین ، بجای گوشت مرغ از گوشت بوقلمون استفاده میکنند . اگر اینطور نبود چه فشار مالی بهشون میامد خدا داند.خخخخخخخخخ
یک ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
0
0
پاسخ
علی برکت الله!!!!!!@.
ناشناس
|
Netherlands (Kingdom of the)
|
۱۱:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
0
0
پاسخ
دشمن بفهمه هر موقع حمله کنه مسوولین ناچارند همه چی رو برای مردم ایران گران کنند
امین مینویی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۸
0
0
پاسخ
نیازی به اعلام شما نیست، مردم خودشون لحظه به لحظه با پوست و استخونشون دران این مصیبت رو درک میکنن
