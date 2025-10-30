قیمت جدید گوشت مرغ امروز ۸ آبان ماه ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، بازار مرغ همچنان یکی از بخش‌های پرتقاضا در سبد مصرفی خانوارهاست و اختلاف قیمت میان قطعات مختلف، انتخاب خریداران را تحت تأثیر قرار داده است.

داده‌های تازه از میادین و فروشگاه‌ها نشان می‌دهد فاصله قیمتی میان مرغ منجمد و قطعات تازه همچنان محسوس است و هر بخش از مرغ بر اساس نوع مصرف و کیفیت، نرخ متفاوتی دارد.

طبق بررسی‌های صورت گرفته از بازار مواد پروتئینی قیمت گوشت مرغ به شرح زیر است:

هر کیلوگرم «فیله مرغ» با قیمت ۳۸۷ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود. همچنین، «ران و سینه مرغ بدون استخوان» برای هر کیلوگرم با قیمت ۲۳۵ هزار تومان در دسترس مصرف‌کنندگان قرار دارد.

قیمت «مغز ران مرغ» به ازای هر کیلوگرم ۲۲۵ هزار تومان تعیین شده است. «ران مرغ بدون پوست» نیز برای هر کیلوگرم ۲۱۰ هزار تومان قیمت دارد.

همچنین، هر کیلوگرم «بازو مرغ ساده» با قیمت ۱۵۹ هزار و ۳۰۰ تومان به فروش می‌رسد.