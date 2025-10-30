En
طارمی در المپیاکوس می‌درخشد

یک رسانه یونانی در گزارشی ضمن تمجید از مهدی طارمی او را شایسته حضور در ترکیب اصلی تیم فوتبال المپیاکوس دانست.
طارمی در المپیاکوس می‌درخشد

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ نیازی به برگزاری دیدار دربی مقابل آاک آتن نبود تا مشخص شود مهدی طارمی بازیکنی بسیار باکیفیت و مهاجمی با استعداد است.

با این حال، گاهی لازم است عملکرد بازیکن هم این را ثابت کند، چرا که تنها نام و شهرت کافی نیست. مهاجم ۳۳ ساله ایرانی از همان روز اولی که پایش را به یونان گذاشت، نشان داد هیچ تمایلی به استراحت یا تفریح ندارد و می‌خواهد به تیم المپیاکوس کمک کند.

مندیلیبار (سرمربی اسپانیایی المپیاکوس) نیز از سوی خود کاملاً به او ایمان دارد و از طارمی حمایت می‌کند، اما معتقد است طارمی هنوز به بهترین فرم خود نرسیده و به همین دلیل معمولاً ۹۰ دقیقه کامل بازی نمی‌کند. با این حال، در دیدار برابر آاک تصمیم گرفت از ابتدا او را در ترکیب اصلی قرار دهد.

سرمربی المپیاکوس این تصمیم را از ابتدای هفته گرفته بود و اولین کسی که از آن باخبر شد، طبیعتاً طارمی بود. آن دو در طول هفته دو گفتگوی خصوصی داشتند؛ در این جلسات مندیلیبار به وضوح خواسته‌هایش را از مهاجم ایرانی بیان کرد خواسته‌هایی که در زمین مسابقه تقریباً به بهترین شکل از سوی طارمی دیده شد.

برچسب ها
مهدی طارمی المپیاکوس تمجید سرمربی مهاجم
گزارش خطا
