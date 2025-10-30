En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تشدید سامانه بارشی در این مناطق کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تشدید فعالیت سامانه بارشی در شمال کشور خبر داد و گفت: وقوع رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در روزهای آینده پیش‌بینی می‌شود.
کد خبر: ۱۳۳۷۲۴۰
| |
3 بازدید
تشدید سامانه بارشی در این مناطق کشور

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور  با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۸ آبان) علاوه بر تشدید بارش‌ها در سواحل دریای خزر، در استان‌های اردبیل، خراسان شمالی، شمال زنجان و قزوین و نیز ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (جمعه، ۹ آبان) همچنین در شرق گیلان و مازندران بارش باران و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد و در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز احتمال رگبار باران، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا وجود دارد.

ضیائیان ادامه داد: روز شنبه (۱۰ آبان) تنها در مناطقی از گیلان و مازندران بارش پراکنده ادامه خواهد داشت و روز یکشنبه (۱۱ آبان) نیز بارش‌ها در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی تداوم می‌یابد.

وی با اشاره به کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور گفت: امروز و فردا در شمال کشور کاهش قابل توجه دما رخ می‌دهد و در شرق و جنوب شرق نیز وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا خاطرنشان کرد: در پی تشدید بارش‌ها در شمال کشور، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از تقویت فعالیت سامانه بارشی در روز‌های آینده خبر داده است.

وی افزود: فعالیت این سامانه از امروز (پنجشنبه، ۸ آبان) آغاز شده و تا صبح جمعه (۹ آبان) ادامه خواهد داشت. در این مدت، وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و در ارتفاعات بارش برف دور از انتظار نیست.

به گفته ضیائیان، مناطق تحت تأثیر این سامانه در روز پنجشنبه شامل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و در روز جمعه نیز استان‌های گلستان و شرق مازندران خواهند بود.

وی هشدار داد: این شرایط جوی می‌تواند منجر به سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، مه، صاعقه و آب‌گرفتگی معابر شود. همچنین، کاهش دید، احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به محصولات کشاورزی و آسیب به سازه‌های موقت از دیگر پیامد‌های این سامانه بارشی است.

ضیائیان در پایان با اشاره به وضعیت هوای پایتخت اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۸ آبان) صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود و به‌تدریج با افزایش وزش باد مواجه می‌شود. کمینه دمای تهران ۱۴ و بیشینه آن ۲۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور در گفت‌و‌گو با مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۸ آبان) علاوه بر تشدید بارش‌ها در سواحل دریای خزر، در استان‌های اردبیل، خراسان شمالی، شمال زنجان و قزوین و نیز ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (جمعه، ۹ آبان) همچنین در شرق گیلان و مازندران بارش باران و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد و در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز احتمال رگبار باران، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا وجود دارد.

ضیائیان ادامه داد: روز شنبه (۱۰ آبان) تنها در مناطقی از گیلان و مازندران بارش پراکنده ادامه خواهد داشت و روز یکشنبه (۱۱ آبان) نیز بارش‌ها در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی تداوم می‌یابد.

وی با اشاره به کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور گفت: امروز و فردا در شمال کشور کاهش قابل توجه دما رخ می‌دهد و در شرق و جنوب شرق نیز وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا خاطرنشان کرد: در پی تشدید بارش‌ها در شمال کشور، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از تقویت فعالیت سامانه بارشی در روز‌های آینده خبر داده است.

وی افزود: فعالیت این سامانه از امروز (پنجشنبه، ۸ آبان) آغاز شده و تا صبح جمعه (۹ آبان) ادامه خواهد داشت. در این مدت، وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و در ارتفاعات بارش برف دور از انتظار نیست.

به گفته ضیائیان، مناطق تحت تأثیر این سامانه در روز پنجشنبه شامل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و در روز جمعه نیز استان‌های گلستان و شرق مازندران خواهند بود.

وی هشدار داد: این شرایط جوی می‌تواند منجر به سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، مه، صاعقه و آب‌گرفتگی معابر شود. همچنین، کاهش دید، احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به محصولات کشاورزی و آسیب به سازه‌های موقت از دیگر پیامد‌های این سامانه بارشی است.

ضیائیان در پایان با اشاره به وضعیت هوای پایتخت اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۸ آبان) صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود و به‌تدریج با افزایش وزش باد مواجه می‌شود. کمینه دمای تهران ۱۴ و بیشینه آن ۲۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سامانه بارشی رگبار باران کاهش دما سازمان هواشناسی
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تا نیمه آبان بارش در تهران دیده نمی‌شود
پایان هفته سرد می‌شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
تشکیل حوزه‌های انتخابیه جدید در استان‌های کشور/ دولت در اجرای مصوبه‌ کوتاهی کرده است
کنایه معنادار کیهان به ظریف
کتایون ریاحی به مهران مدیری: وقتی من بازیگر بودم شما بچه بودید
زلنسکی: پهپاد شاهد، خطرناک‌تر از موشک‌‌های بالستیک
چهار بانک خصوصی دیگر هم در آینده منحل می‌شوند/ ماجرای لابی‌های دهه ۸۰ و ضرر و زیان پنج بانک خصوصی به مردم
آزمایش سلاح‌های هسته‌ای آمریکا توسط ترامپ صادر شد
حوثی‌های یمن ضعیف شده و نیاز به بازسازی دارند؛ حملات انصارالله در دریای سرخ دوباره شروع می‌شود
ادعای سی ان ان: ارسال 2000 تن ماده سوخت موشک از چین به ایران! +زیرنویس
برخورد با برهم‌زنندگان وحدت جامعه مداحی/تعبیر ستایشگری مناسب‌تر است
تصاویری شگفت‌انگیز از داخل اهرام ثلاثه مصر
تداوم شرایط خشکسالی در کشور
لحظات تخلیه خطرناک موشکی وسط شهر!
چربی سوزی کچلی را درمان می کند!
چرا سالمندان زود بیدار می‌شوند؟
سلفی خانم مجری پرحاشیه، پشت فرمان خودرو
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد  (۸۵ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۸۳ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه  (۷۶ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۷۳ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۷۲ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۷۱ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۷ نظر)
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!  (۶۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!  (۵۶ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
tabnak.ir/005bsO
tabnak.ir/005bsO