تشدید سامانه بارشی در این مناطق کشور

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا از تشدید فعالیت سامانه بارشی در شمال کشور خبر داد و گفت: وقوع رگبار، رعد و برق و وزش باد شدید در روزهای آینده پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (پنجشنبه، ۸ آبان) علاوه بر تشدید بارش‌ها در سواحل دریای خزر، در استان‌های اردبیل، خراسان شمالی، شمال زنجان و قزوین و نیز ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان بارش پراکنده، رعد و برق و وزش باد شدید موقتی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: فردا (جمعه، ۹ آبان) همچنین در شرق گیلان و مازندران بارش باران و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد و در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز احتمال رگبار باران، وزش باد شدید، خیزش گرد و خاک و کاهش دید و کیفیت هوا وجود دارد.

ضیائیان ادامه داد: روز شنبه (۱۰ آبان) تنها در مناطقی از گیلان و مازندران بارش پراکنده ادامه خواهد داشت و روز یکشنبه (۱۱ آبان) نیز بارش‌ها در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز مرکزی تداوم می‌یابد.

وی با اشاره به کاهش محسوس دما در نوار شمالی کشور گفت: امروز و فردا در شمال کشور کاهش قابل توجه دما رخ می‌دهد و در شرق و جنوب شرق نیز وزش باد شدید گاهی همراه با گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا خاطرنشان کرد: در پی تشدید بارش‌ها در شمال کشور، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از تقویت فعالیت سامانه بارشی در روز‌های آینده خبر داده است.

وی افزود: فعالیت این سامانه از امروز (پنجشنبه، ۸ آبان) آغاز شده و تا صبح جمعه (۹ آبان) ادامه خواهد داشت. در این مدت، وقوع رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و در ارتفاعات بارش برف دور از انتظار نیست.

به گفته ضیائیان، مناطق تحت تأثیر این سامانه در روز پنجشنبه شامل استان‌های گیلان، مازندران و گلستان و در روز جمعه نیز استان‌های گلستان و شرق مازندران خواهند بود.

وی هشدار داد: این شرایط جوی می‌تواند منجر به سیلابی شدن مسیل‌ها، جاری شدن روان‌آب، مه، صاعقه و آب‌گرفتگی معابر شود. همچنین، کاهش دید، احتمال سقوط اشیا از ارتفاع، خسارت به محصولات کشاورزی و آسیب به سازه‌های موقت از دیگر پیامد‌های این سامانه بارشی است.

ضیائیان در پایان با اشاره به وضعیت هوای پایتخت اظهار کرد: آسمان تهران امروز (۸ آبان) صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی خواهد بود و به‌تدریج با افزایش وزش باد مواجه می‌شود. کمینه دمای تهران ۱۴ و بیشینه آن ۲۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی شده است.

