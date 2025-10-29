ترامپ کرانه باختری را به اسرائیل فروخت!

کندِس اوئ‍نز، خبرنگار و تحلیلگر مشهور آمریکایی، بامداد امروز مدعی شد: «دونالد ترامپ سال گذشته در ازای دریافت صد میلیون دلار برای کمپین انتخاباتی خود، وعده موافقت با الحاق کرانه باختری را به یک میلیاردر مشهور صهیونیست و ضد ایرانی داده است. من هیج امید و باوری ندارم که ترامپ از عشق خود به اسرائیل دست بکشد. میریام ادلسون به او صد میلیون دلار پول داد و صراحتا گفت که دریافت این پول به معنای این است که ترامپ اجازه الحاق کرانه باختری را به اسرائیل می‌دهد. بنابراین همه این اعتراضات لفظی دولت ترامپ وقتی که می‌گویند «این خط قرمز ماست» و غیره (همه دروغ است)؛ ترامپ قبلاً با آن موافقت کرده است و سر حرفش خواهد ماند»