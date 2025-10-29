En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
ادعای تازه درباره عامل سقوط هلی کوپتر شهید رئیسی
تعداد بازدید : 26
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۷۲۱۲
کد خبر:۱۳۳۷۲۱۲
370 بازدید
نبض خبر

ترامپ کرانه باختری را به اسرائیل فروخت!

کندِس اوئ‍نز، خبرنگار و تحلیلگر مشهور آمریکایی، بامداد امروز مدعی شد: «دونالد ترامپ سال گذشته در ازای دریافت صد میلیون دلار برای کمپین انتخاباتی خود، وعده موافقت با الحاق کرانه باختری را به یک میلیاردر مشهور صهیونیست و ضد ایرانی داده است. من هیج امید و باوری ندارم که ترامپ از عشق خود به اسرائیل دست بکشد. میریام ادلسون به او صد میلیون دلار پول داد و صراحتا گفت که دریافت این پول به معنای این است که ترامپ اجازه الحاق کرانه باختری را به اسرائیل می‌دهد. بنابراین همه این اعتراضات لفظی دولت ترامپ وقتی که می‌گویند «این خط قرمز ماست» و غیره (همه دروغ است)؛ ترامپ قبلاً با آن موافقت کرده است و سر حرفش خواهد ماند»
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر دونالد ترامپ کرانه باختری اسرائیل فلسطین ویدیو آمریکا
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟