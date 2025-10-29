۰۷/آبان/۱۴۰۴
Wednesday 29 October 2025
۲۲:۲۴
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آرشیو
نظرسنجی
پیوندها
En
/
فا
En
العربیة
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
العربیة
/
English
صفحه نخست
بین الملل
اقتصادی
ورزشی
سیاسی
اجتماعی
فرهنگی
فیلم
عکس
بازار و آگهی
فناوری
استانها
آذربایجان شرقی
آذربایجان غربی
اردبیل
اصفهان
البرز
ایلام
بوشهر
تهران
چهارمحال و بختیاری
خراسان جنوبی
خراسان رضوی
خراسان شمالی
خوزستان
زنجان
سمنان
سیستان وبلوچستان
فارس
قزوین
قم
کردستان
کرمان
کرمانشاه
کهکیلویه و بویراحمد
کیش
گلستان
گیلان
لرستان
مازندران
مرکزی
هرمزگان
همدان
یزد
درباره ما
تماس با ما
خبرنامه
پیوندها
جستجو
آرشیو
نیمروز
اکوشات
فناورتک
آب و هوا
اوقات شرعی
RSS
ویدئو
پربازدیدها
آخرین اخبار
بالای صفحه
سیاسی
»
دولت
بازدید
776
776
بازدید
پ
عکس: حرکت جالب سخنگوی دولت در پاسخ ابراز علاقه خبرنگار
تصویری جالب از فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در پاسخ به ابراز علاقه خبرنگار مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر:
۱۳۳۷۱۹۷
تاریخ انتشار:
۰۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۷
29 October 2025
کد خبر:
۱۳۳۷۱۹۷
|
۰۷ آبان ۱۴۰۴ - ۲۱:۴۷
29 October 2025
|
776
بازدید
776
بازدید
اشتراک گذاری
برچسب ها
فاطمه مهاجرانی
سخنگوی دولت
خبرنگاران
حیاط دولت
خبر فوری
درگذشت ملیپوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
گزارش خطا
مطالب مرتبط
نسبت فاطمه مهاجرانی با عطاءالله مهاجرانی چیست؟
مهاجرانی: اسرائیل حمله نمیکرد فیلترینگ رفع میشد
واکنش سخنگوی دولت به شایعه بازگشت گشت ارشاد
مهاجرانی: رفع فیلترینگ در دستور کار هست
عکس: پوشش متفاوت خانم سخنگو در حاشیه جلسه وزیران
سخنگوی دولت: صدای ملت را خواهم شنید
نشست خبری سخنگوی دولت
برچسب منتخب
# آتش بس غزه
# خروج از ان پی تی
# جنگ ایران و اسرائیل
# عملیات وعده صادق 3
# مذاکره ایران و آمریکا
# آژانس بین المللی انرژی اتمی
# حمله آمریکا به ایران
# حمله اسرائیل به ایران
# مکانیسم ماشه
# اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف میکنید؟
پروتئین
لبنیات
برنج
میوه جات
مرجع جواهرات
سایت طلا و جواهر زر
خرید پلاک و آویز طلا زنانه
خرید طلا مردانه لاکچری
خرید انگشتر طلا زنانه جدید
الی گشت
آخرین اخبار
وقتی اولویتهای محیطزیستی، به ضدآفتاب ختم میشود!
عکس: حرکت جالب سخنگوی دولت در پاسخ ابراز علاقه خبرنگار
قهرمانی فوتسال دختران ایران در آسیا
پزشکیان: برای حل مشکلات آبی پرسشهای بیپاسخ داریم
ظریف: آمریکا فکر تسلیم ایران را از سرش بیرون کند
اینفوتابناک | رمزگشایی از مخففهای بانکی
ماجرای تیراندازی نزدیک دانشگاه آزاد تهران در سوهانک
ادعای گروسی درباره فعالیتهای هستهای جدید ایران
با دستور اژهای حکم اعدام «شریفه محمدی» لغو شد
مدال طلای آسیا بر گردن دختر جودوکای ایران + عکس
درگذشت ملیپوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
مجسمه بابک زنجانی در زندان/ عکس و فیلم
ابردزدی ترکیه از ایران صحت دارد؟ + عکس
تاریخسازی دختران والیبال ایران با کسب مدال طلا
پایان کار نمایندگان کشتی آزاد ایران با ۳ طلا، ۱ نقره و ۲ برنز
وب گردی
قیمت آهن آلات در آهن ملل
خرید سرور اچ پی hp فیزیکی
بلیط هواپیما چارتر
دانلود اهنگ جدید
پربازدید ها
پربحث ترین عناوین
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی
واکنش وکیل پژمان به اظهارات شاکی و مادرش
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
تلویزیون عربی: این موشک ایران معادلات را به هم میزند
یک ایرانی در میان چهرههای قدرتمند جهان
تغییر چهره بازیگران سریال آوای باران بعد از 12 سال
رونمایی ترکها از طرح نهایی اسرائیل برای ایران
چرا برد موشکهای ایران به 2000 کیلومتر محدود شد؟ پاسخ معنادار عزیز جعفری
آخرین وضعیت صابر کاظمی در کما؛ نظر نهایی پلیس و مقامات قطری
ایران لیبی نمیشود، داریم موشک قاره پیما میسازیم!
رقص دو نفره مهران غفوریان و محمود شهریاری با آهنگ حمیرا
درگذشت ملیپوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
هدف غرب قرار دادن ایران ذیل ماده ۴۲ فصل هفت منشور و حمله نظامی به آن است/ برخی مسائل منطقه ای قابل مذاکره است
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ دهها هزار میلیارد تومان در هالهای از ابهام
قاضی باید قسیّ القلب باشد
روحانی در خانه بیبیسی و صدای آمریکا را تماشا میکند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیهاش باشد
(۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!
(۹۶ نظر)
بانکی که آینده اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
(۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲
(۷۵ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترکنشینی دانشآموزان روی خط ریسک
(۷۲ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی
(۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینههای زندگی مردم خبر دارید؟
(۶۶ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ دهها هزار میلیارد تومان در هالهای از ابهام
(۶۵ نظر)
تصاویر پژمان جمشیدی در فرودگاه
(۶۴ نظر)
ایران لیبی نمیشود، داریم موشک قاره پیما میسازیم!
(۶۳ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد
(۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی
(۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایلقاپها را ببینید
(۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم
(۵۴ نظر)
مطالبه بمب اتم وظیفه نماینده مجلس نیست/ باید شنبه ها با آمریکا مذاکره می کردیم، دوشنبه ها با چین!
(۵۴ نظر)
tabnak.ir/005brh
tabnak.ir/005brh
کپی شد