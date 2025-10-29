En
قهرمانی فوتسال دختران ایران در آسیا

تیم فوتسال دختران ابران با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل چین به مقام ‌قهرمانی بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین دست یافت.
کد خبر: ۱۳۳۷۱۹۶
295 بازدید
قهرمانی فوتسال دختران ایران در آسیا

به گزارش تابناک، رقابت‌های فوتسال دختران بازی‌های آسیایی بحرین به روز پایانی خود رسید. دختران فوتسال ایران که با برتری مقابل چین‌تایپه به فینال رسیدند، برای کسب مدال جام قهرمانی و مدال طلا باید از سد چین می‌گذشتند.

فاطمه شریف سرمربی تیم دختران ایران برای این بازی فاطمه شکرانی، نیایش رحمانی، طناز باقری، حدیث یاری و نرگس امیرمحسنی را از ابتدا در ترکیب اصلی ایران قرار داد.

بازی در وقت قانونی برنده نداشت و ۲ تیم با نتیجه تساوی بدون گل به کار خود پایان دادند تا سرنوشت قهرمان رقابت‌ها در ضربات پنالتی مشخص شود. در ضربات پنالتی، ایرانی‌ها با نتیجه ۳ بر ۲ پیروز شدند تا عنوان قهرمانی رقابت‌ها را به‌دست آورند و عنوان نایب‌قهرمانی هم به تیم دختران چین رسید تا مدال طلا نصیب دختران فوتسال ایران شود و مدال نقره هم به چینی‌ها برسد.

در بازی رده‌بندی هم چین‌تایپه با نتیجه ۶ بر یک هنگ‌کنگ را شکست داد و به مقام سوم رقابت‌ها رسید.

برچسب ها
بحرین بازی های آسیایی فوتسال فوتسال بانوان جوانان قهرمانی مدال طلا خبر فوری
درگذشت ملی‌پوش والیبال؛ صابر کاظمی فوت کرد
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
گزارش خطا
