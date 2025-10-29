توضیح شهرداری منطقه درباره پلمب شانزلیزه و آلومینیوم

به گزارش تابناک، مهدی کاظمیقمی در گفتوگو با ایسنا با اشاره به تداوم مشکلات ایمنی در برخی از پاساژهای قدیمی این منطقه، گفت: چندین سال است که موضوع ناایمن بودن این پاساژها در رسانهها و گزارشهای مختلف مطرح شده و از اولویتهای جدی شهرداری منطقه ۱۱ به شمار میرود. در این زمینه، از سالهای گذشته مکاتبات متعددی انجام شده است؛ به ویژه در خصوص پاساژهای «شانزلیزه» و «آلومینیوم». در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز جلسات متعددی به صورت حضوری و شفاهی با مدیران و مالکان این مراکز برگزار شد و مکاتبات رسمی متعددی در زمینه رفع ناایمنی به آنها ابلاغ شد.
حدود ۶۰ درصد از اقدامات ایمنی پاساژ شانزلیزه انجام شده است
وی افزود: در پاساژ شانزلیزه بیش از ۳۵۰ واحد صنفی فعال هستند. این پاساژ پیشتر یکبار مسدود شد، اما پس از پیگیریها، مالکان و کسبه اعلام کردند که تا پایان شهریور ۱۴۰۴ فرآیند ایمنسازی را به پایان خواهند رساند. طبق گزارشهای ارائهشده، حدود ۶۰ درصد از اقدامات ایمنی انجام شده است. با این حال، بر اساس ضوابط فنی، لازم است آتشنشانی به صورت رسمی به شهرداری اعلام کند که ناایمنی به طور کامل رفع شده است.
با توجه به عدم تحقق وعدهها، در آبانماه اقدام به پلمب کردیم
کاظمیقمی ادامه داد: در بازه زمانی اجرای این اقدامات، وقفههایی از سوی مالکان ایجاد شد که البته کسبه در این مسئله نقشی نداشتند، اما همکاری آنها ضروری بود. ما در تاریخ ۳۰ شهریورماه به مالکان تذکر دادیم که هنوز کار تکمیل نشده و پس از آن، مجدداً درخواست مهلت کردند. درحالیکه طبق برنامه باید تا ۳۰ مرداد کار به اتمام میرسید، چند مرتبه زمان تمدید شد و نهایتاً با توجه به عدم تحقق وعدهها، در آبانماه اقدام به پلمب کردیم.
او درباره جزئیات اقدامات فنی انجام شده در پاساژ شانزلیزه گفت: مواردی مانند کابلکشی، سیمکشی، نصب تجهیزات اطفاء حریق، اصلاح راهروها و اجرای ستونهای مقاومسازی از جمله بخشهای طرح ایمنسازی است که طبق برآوردها حدود ۶۰ درصد آن انجام شده است. این پروژه، با توجه به حجم باقیمانده، حداکثر به یک ماه زمان نیاز داشت اما به دلیل تعلل مالکان، تکمیل نشد.
شهردار منطقه ۱۱ تهران تأکید کرد: مهمترین دغدغه ما حفظ جان شهروندان و کسبه است. روزانه هزاران نفر در این پاساژها رفتوآمد میکنند و مسئولیت ما در قبال ایمنی آنها بسیار سنگین است. مسدود یا پلمب کردن یک مجتمع تجاری اقدامی نیست که شهرداری تمایل به انجام آن داشته باشد، اما در شرایط فعلی و برای جلوگیری از خطرات احتمالی، ناچار به این تصمیم شدیم. امیدواریم مالکان هرچه سریعتر اقدامات لازم را انجام دهند تا این مشکل برطرف شود.
ضلع شمالی شانزلیزه هنوز به صورت کامل بسته نشده است
وی در خصوص نحوه پلمب پاساژ و وضعیت دسترسی کسبه برای جمعآوری وسایل خود گفت: ضلع جنوبی پاساژ، که ورودی آن به خیابان جمهوری منتهی میشود، مسدود شده و ضلع شمالی هنوز بهصورت کامل بسته نشده است. همچنین اخطار کتبی به مالکان و نمایندگان آنها داده شده است تا ضمن رعایت ضوابط ایمنی، امکان تخلیه وسایل فراهم شود.
کاظمیقمی درباره وضعیت پاساژ آلومینیوم نیز توضیح داد: چندین سال است که موضوع ایمنسازی این ساختمان در دست پیگیری است. تفاوت این پاساژ با سایر موارد، آن است که مالکیت آن متعلق به بنیاد مستضعفان است. در سال گذشته رئیس بنیاد طی نامهای رسمی به شهردار تهران اعلام کرده بود که ایمنسازی این مجموعه بر عهده شهرداری است، در حالی که طبق قانون، مسئولیت کامل این امر با مالکان است و بنیاد نمیتواند از زیر بار این وظیفه شانه خالی کند.
مسیر محدودی برای تردد کسبه در پاساژ آلومینیوم باز است
وی افزود: از سال ۱۴۰۱ و پس از ورود دادستانی به موضوع، مکاتبات متعددی صورت گرفته و مقرر شده بود که بنیاد نسبت به رفع ناایمنی اقدام کند. در اردیبهشتماه ۱۴۰۴ برای کنترل شرایط، نیوجرسی کوچکی در اطراف ساختمان نصب شد و بنیاد مستضعفان نیز طی نامهای مورخ ۲۸ اردیبهشت اعلام کرد بخشی از کار انجام شده و ایمنسازی کامل تا چهار ماه آینده – یعنی شهریور ۱۴۰۴ – تکمیل خواهد شد. با این حال، در شهریورماه نیز هیچ مستند رسمی از پایان کار ارائه نشد و با درخواست مجدد آنان، مهلت تا ۳۰ مهر تمدید شد، اما در عمل فعالیت مشخصی در محل انجام نشد و روند ایمنسازی متوقف ماند. ما یک ماه دیگر برخلاف آن مدتی که خودشان خواستند وقت دادیم، اما انجام نشد.
کاظمیقمی در ادامه درباره وضعیت فعلی پاساژ آلومینیوم اظهار کرد: این پاساژ بهصورت کامل بسته نشده است. با وجود مکاتبات مکتوب و تماسهای تلفنی متعدد با مسئولان مربوطه، تصمیم گرفتیم مسیر محدودی برای تردد کسبه باز بماند تا بتوانند در یک بازه ۷۲ ساعته، وسایل و اجناس خود را خارج یا مغازههایشان را تخلیه کنند. اخیراً تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که نشان میدهد پاساژ باز است، در حالی که این موضوع صحت ندارد و تنها مسیر محدودی برای رفتوآمد کنترلشده باقی مانده است. تصاویر و مستندات موجود نیز تأیید میکند که پاساژ مسدود شده اما به طور کامل بسته نشده است.
هیئتمدیره و مالکان پاساژ آلومینیوم با جدیت و فوریت بیشتری موضوع ایمنسازی را پیگیری کنند
وی افزود: این تصمیم صرفاً بهخاطر کسبه محترم اتخاذ شده، چرا که آنها در وقوع این وضعیت نقشی نداشتهاند و نباید متضرر شوند. از همین رو از هیئتمدیره و مالکان پاساژ آلومینیوم انتظار میرود با جدیت و فوریت بیشتری موضوع ایمنسازی را پیگیری کنند. برخی اقدامات انجام شده، اما با توجه به گذشت زمان، کافی نیست. چند هفته قبل نیز حادثهای در یکی از مغازههای این پاساژ رخ داد که خوشبختانه خسارت جانی در پی نداشت، اما نشان داد وضعیت ایمنی این مجتمع بسیار نگرانکننده است. در صورت وقوع حادثه گسترده، خطر آن حتی میتواند از حادثه پلاسکو نیز بیشتر باشد.
شهردار منطقه ۱۱ تهران تأکید کرد: تمام فشار و تمرکز مدیریت شهری بر این است که ایمنسازی این مجموعهها به سرعت انجام شود. تحقق این امر نه تنها برای شهرداری، بلکه برای شهروندان و کسبه نیز یک خبر خوب و مایه آرامش خواهد بود تا بتوانند با اطمینان خاطر در محیطی ایمن فعالیت کنند.
او درباره تسهیلات ارائه شده به مالکان برای انجام ایمنسازی نیز گفت: یکی از تسهیلاتی که در اختیار مالکان گذاشتیم، تمدید زمان اجرا بود. در خصوص پاساژ شانزلیزه که بیش از ۳۶۰ مغازه در آن فعال است، میان مالکان و کسبه اختلافاتی وجود دارد. مالکان مدعی هستند برخی از سرقفلیداران و مستأجران اجاره و حق شارژ پرداخت نمیکنند و همین امر روند ایمنسازی را مختل کرده است. در حالیکه حداقل انتظار میرود حق شارژها برای تأمین هزینههای ایمنی و نگهداری صرف شود. متأسفانه همکاری لازم در این زمینه شکل نگرفته و این مسئله هیچ ارتباطی با دستگاههای دیگر ندارد، زیرا این مجتمع تجاری به طور مستقل در حال فعالیت اقتصادی است و هزینههای ایمنسازی نسبتاً سنگین نیست.
کاظمیقمی در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت پارکینگ و ترافیک اطراف این مجتمعهای تجاری گفت: یکی از مشکلات جدی ما در پاساژ آلومینیوم، کمبود فضای پارک و حجم بالای ترافیک در محدوده است. مالکان موظف هستند ملکی در نزدیکی مجموعه خریداری و به پارکینگ تبدیل کنند تا نیاز پارکینگ تأمین شود. البته در اطراف پاساژ شانزلیزه چند پارکینگ عمومی وجود دارد که شهرداری با در نظر گرفتن شرایط بافت قدیمی منطقه، با فعالیت آنها موافقت کرده است.
هیچ ساختمان جدیدی بدون تأمین پارکینگ مجوز ساخت دریافت نمیکند
وی تصریح کرد: منطقه ۱۱ در محدوده بافت فرسوده و قدیمی شهر قرار دارد. در گذشته نظارتهای فنی به شکل امروز وجود نداشته و ساختمانها بدون توجه به الزامات ایمنی و پارکینگ ساخته شدهاند. امروز اما قوانین سختگیرانهای در حوزه شهرسازی و ساختوساز اعمال میشود و هیچ ساختمان جدیدی بدون تأمین پارکینگ مجوز ساخت دریافت نمیکند.
شهردار منطقه ۱۱ تهران در پاسخ به این سؤال که آیا پس از تعیین تکلیف دو پاساژ شانزلیزه و آلومینیوم، مجتمعهای ناایمن دیگری نیز در منطقه وجود دارد، گفت: بله، منظور از ساختمانهای ناایمن در اینجا مجتمعهای تجاری است. در حال حاضر دو مجموعه تجاری دیگر با نامهای «اقاقیا» و «مهستان» نیز در فهرست ساختمانهای ناایمن منطقه قرار دارند.
وی افزود: پیش از ایام محرم با مدیران پاساژ مهستان جلساتی برگزار شد، اما با توجه به اینکه درآمد اصلی این مجموعه از فروش اقلام مذهبی در ایام محرم و صفر تأمین میشود، مدیران درخواست کردند اجرای ایمنسازی به بعد از این ایام موکول شود. پس از پایان ماه صفر نیز هنوز اقدامی انجام نشده است. از آنجا که این ساختمان هیئتمدیره فعال ندارد، به نمایندگان کسبه اعلام کردهایم هرچه سریعتر جلسه تشکیل داده و تا پایان سال ۱۴۰۴ زمانبندی اجرای ایمنسازی را به صورت رسمی به شهرداری اعلام کنند.
کاظمیقمی خاطرنشان کرد: برای پاساژهای اقاقیا و مهستان نیز دستور قضایی مبنی بر قطع انشعابات صادر شده است. شاید این اقدامات در ظاهر به ضرر شهرداری یا کسبه به نظر برسد، اما هدف اصلی حفظ جان مردم و جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار است. این دستورات با هماهنگی دادستانی و شورای تأمین شهر صادر شده و شهرداری مطابق قانون در حال اجراست.
او در پایان تأکید کرد: منطقه ۱۱ به دلیل بافت فرسوده، دارای شمار زیادی از ساختمانهای مسکونی و تجاری ناایمن است. با این حال، تمرکز اصلی مدیریت شهری بر ایمنسازی مجتمعهایی است که روزانه تعداد زیادی از شهروندان در آنها حضور دارند. شهرداری منطقه با جدیت این موضوع را دنبال میکند تا امنیت و آرامش مردم در فضاهای عمومی و تجاری تضمین شود.