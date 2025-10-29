به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ نشست بررسی گزارش عملکرد دانشگاههای پیام نور و فرهنگیان و میزان تحقق اهداف و مأموریتهای این دو نهاد آموزش عالی، با هدف ارائه راهکارهای کارآمدسازی و اثربخشتر کردن فعالیتهای آنها، به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و آموزش و پرورش برگزار شد.
در این جلسه، پس از ارائه گزارش تفصیلی از عملکرد و اقدامات دانشگاه پیام نور، رئیسجمهور با اشاره به مأموریتهای اولیه این دانشگاه اظهار کرد: مجموع عملکرد دانشگاه پیام نور در سالهای پس از تأسیس نشان میدهد که ایده شکلگیری و مأموریتهای آن در ابتدا بسیار مترقی و آیندهنگرانه طراحی شده بود، اما در ادامه مسیر از اهداف اصلی خود فاصله گرفته و رسالت بنیادین آن به طور کامل محقق نشده است.
پزشکیان با تأکید بر نقش پیشرو دانشگاهها در فرآیند توسعه کشور افزود: اگر دانشگاهها پیشتاز نوآوری، تحول و توسعه نباشند، از هیچ نهاد دیگری نمیتوان چنین انتظاری داشت. آموزش باید در خدمت توسعه و ارتقای کیفیت زندگی مردم قرار گیرد، نه اینکه به عنوان ساختاری ایستا و پرهزینه باقی بماند.
رئیس جمهور با اشاره به سیاست دولت در زمینه ساماندهی آموزش عالی کشور گفت: رویکرد دولت، تجمیع ظرفیتها، فضاها، امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی و استفاده بهینه از آنها در راستای ارتقای کیفیت آموزش دانشجویان است. در حال حاضر، بسیاری از فضاهای دانشگاهی اثربخشی لازم را ندارند و در برخی موارد، تعداد کارکنان اداری و اجرایی از جمعیت دانشجویی آن مؤسسات بیشتر است. اگر بتوانیم از ظرفیتهای موجود به شکل کارآمدتری استفاده کنیم، شاهد ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای غیرضرور خواهیم بود.
پزشکیان در ادامه ادغام، همافزایی و بهرهبرداری بهینه از امکانات و ظرفیتها را یکی از راهکارها موثر در زمینه کارآمدسازی نهادهای آموزش عالی در کشور دانست و تصریح کرد: هدف اصلی ما بازگشت دانشگاهها به مأموریتهای اصیل خود با تکیه بر نوآوری، فناوریهای نوین و روشهای آموزشی متناسب با تحولات جهانی است. در دنیای امروز که به سرعت به سمت هوش مصنوعی و فناوریهای نو حرکت میکند، ادامه دادن با شیوههای سنتی و منسوخ، قابل قبول نیست.
در این جلسه، رئیسجمهور از رؤسای دانشگاههای پیام نور و فرهنگیان خواست تا ظرف مدت یک هفته، طرح جامع و برنامه عملیاتی مشخصی برای تحقق اهداف و مأموریتهای محوله و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای موجود این دو دانشگاه تهیه و به دولت ارائه کنند.