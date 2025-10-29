هراس آمریکا از ابرسلاح کره شمالی

این دستاورد اکنون پس از آن که پیونگ یانگ در تاریخ ۲۲ اکتبر (۳۰ مهر ۱۴۰۴) تجربه موفقی را در زمینه آزمایش موشک بالستیک کوتاه برد هواسونگ-۱۱ به انجام رساند، به واقعیت پیوست؛ موشک هواسونگ ۱۱ نسل جدید سامانه KN-23 کره شمالی محسوب می‌شود.

روزنامه روسی «سووبودنایا پرسا» در گزارشی به موشک‌های مافوق صوت کره شمالی پرداخت و اعلام کرد این موشک ها، نگرانی‌هایی را در آمریکا برانگیخته است؛ همچنانکه در این گزارش از موشک‌های هواسونگ ۱۱ به عنوان سلاحی دارای سرعت مافوق صوت نام برد که هیچ سامانه پدافندی در جهان قادر به رهگیری آن نیست.

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، در گزارشی که روزنامه روسیه‌ای «سووبودنایا پرسا» منتشر کرده است، سرگئی ایشینکو، نویسنده این گزارش به مسأله توسعه توانایی‌های نظامی کره شمالی از جمله مسأله موشک‌های مافوق صوت و زیردریایی‌های هسته‌ای این کشور پرداخت و خطری که برای غرب و به ویژه ایالات متحده خواهد داشت را مورد بررسی قرار داد.

نویسنده این گزارش می‌گوید کره شمالی که دیرزمانی است هدف محاصره همه جانبه‌ای به دست تحریم‌های بین‌المللی قرار گرفته، اکنون سومین کشوری در جهان شده است که پس از روسیه و چین، دارای سلاح موشکی مافوق صوت است.

ناممکن بودن رهگیری موشک جدید کره شمالی

بنابر گزارش الجزیره، سازندگان این سلاح جدید (هواسونگ ۱۱) تأکید کرده‌اند سرعت مافوق صوت و مسیر فرود شبه بالستیک این موشک که ارتفاع آن به حدود ۵۰ کیلومتر می‌رسد، در کنار توانایی انجام مانور‌های سریع در طول پرواز، رهگیری هواسونگ ۱۱ را به وسیله هر سیستم پدافند هوایی در جهان که تا کنون موجود است، ناممکن می‌کند.

به نوشته این روزنامه روسی، حتی ردیابی این موشک در جو با جدیدترین ایستگاه‌های راداری نیز امری بی‌نهایت دشوار به حساب می‌آید. در واقع نیرو‌های کره شمالی عملا به سلاحی دست یافته‌اند که قادر است اهدف ثابت دشمن را تا مسافت‌هایی به فاصله ۶۹۰ کیلومتر با دقت بالا هدف قرار دهد و آن را نابود کند.

وقتی کره شمالی دست بردار نیست

به نوشته نویسنده این گزارش، پیونگ یانگ قصد ندارد تنها به آنچه که به دست آورده، اکتفا کند، بلکه این کشور به دنبال توسعه نخستین سلاح مافوق صوت میان برد در جهان از ۳ هزار کیلومتر به ۵۵۰۰ کیلومتر مجهز به موشک مافوق صوت «هواسونگ ۱۶ بی» است و نمونه اولیه این سامانه را برای نخستین بار در ماه آوریل مورد آزمایش قرار داد.

طبق اعلام نویسنده این گزارش، این اتفاق، امری نگران کننده برای آمریکایی‌ها محسوب می‌شود؛ چرا که آمریکا معتقد است در صورتی که کره شمالی بتواند اندکی به مزایای تاکتیکی و فنی اعلام شده برای «هواسونگ ۱۶ بی» بیافزاید و این نوع موشک را قادر کند تا دست کم ۶ هزار کیلومتر پرواز کند، می‌تواند از داخل کشورش پایگاه‌های نظامی و پایگاه‌های هوایی آمریکا را حتی در آلاسکا هدف قرار دهد و این یک تهدید راهبردی برای آمریکا به حساب می‌آید.