En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازدید مقام امنیتی طالبان از سفارت افغانستان در تهران

معاون ارشد امور امنیتی وزارت کشور حکومت سرپرست افغانستان از سفارت این کشور در تهران بازدید کرد.
کد خبر: ۱۳۳۷۱۲۷
| |
513 بازدید
بازدید مقام امنیتی طالبان از سفارت افغانستان در تهران

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ «ملا محمد ابراهیم صدر» معاون ارشد امور امنیتی وزارت امور داخله (کشور) حکومت سرپرست افغانستان و هیئت همراه از سفارت افغانستان در تهران بازدید کردند.

در این دیدار، مولوی «فضل محمد حقانملامی» سرپرست سفارت، به همراه سایر مسئولان، دستاورد‌ها و چالش‌های موجود سفارت را  تشریح کردند.

چهارمین نشست وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) پس از ۱۵ سال وقفه با حضور وزیران کشور‌های تاجیکستان، عمان، ترکمنستان و پاکستان و معاونان وزرای  کشور جمهوری آذربایجان، افغانستان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه، ازبکستان و عراق در تهران برگزار شد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
طالبان سفارت اکو ملا محمد ابراهیم صدر
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آزمایش موشکی طالبان با برد ۴۰۰ کیلومتری برای اولین‌بار
عکس: نشست وزرای کشور عضو سازمان همکاری اقتصادی (اکو)
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
اعتراض به آزمون استخدامی بانک مرکزی
خروج از لیست سیاه FATF زمان‌بر است
التماس برای نادیده گرفتن ایمنی! / آیا خودروسازان می‌خواهند بدون نظارت، جان مردم را به خطر اندازند؟
این روحانی گفت سفارت آمریکا نماز خواندن ندارد!
آغاز فشار‌های ترامپ بر بزرگترین متحد ایران؟
برکناری ۷ مشاور مدیرعامل شرکت آسمان در یک روز
مدال برنز آلما حسینی در یکضرب دسته ۶۹ کیلوگرم
فعلاً خبری از گرانی حامل‌های انرژی نیست
اعتقاد تکان دهنده حمیرا به روایت خودش و محمود شهریاری!
بازدید مقام امنیتی طالبان از سفارت افغانستان در تهران
بازدید مقام امنیتی طالبان از سفارت افغانستان در تهران
انفجار یک ساختمان در شیراز
طلای تکواندوی قهرمانی جهان به زندی رسید/ پایان دیرهنگام ناکامی
ردزنی «تابناک» از درآمدهای والیبال ایران در اتریش و لیختن‌اشتاین/ هزاران یورو پول فدراسیون در حساب خانم وکیل مهاجرتی و یک اتریشی + اسناد
الیاس حضرتی: تهمت و دروغ راه درستی نیست
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۷۰ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۵ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۵۷ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005bqZ
tabnak.ir/005bqZ