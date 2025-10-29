En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اوسمار: هدف های بزرگی با پرسپولیس داریم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس لحظاتی پس از امضای قرارداد با سرخپوشان اظهاراتی داشت که برای هواداران این تیم امیدوارکننده است.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۸۶
| |
752 بازدید
|
۱

اوسمار: هدف های بزرگی با پرسپولیس داریم

به گزارش تابناک؛ اوسمار ویرا سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس امروز چهارشنبه در مراسم معارفه خود گفت: افتخار بزرگی است که بار دیگر در پرسپولیس، این تیم بزرگ باشم. خیلی خوشحالم که در پرسپولیس هستم و می‌دانم در چه فصل حساسی هستم. جا دارد از آقای حدادی (سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس) و بانک شهر تشکر کنم که مقدمات حضورم را فراهم کردند.

وی افزود: به خوبی توقعات هواداران را می‌دانم اما همه با هم تمام تلاش خودمان را برای این تیم به کار می‌گیریم. خوشحالم که در تهران هستم و امیدوارم فضایی که تجربه کرده بودم را دوباره ببینم. حرفی که دارم برای بازیکنان و مدیریت نیست بلکه از هواداران می‌گویم که ما همواره می‌توانیم در بالاترین سطح باشیم؛ مشروط به اینکه بدانیم هوادار پشت ماست. همه با یکدیگر همدلیم و برای هدفمان می‌جنگیم.

اوسمار گفت: در فصل خاص و سختی قرار داریم و هدف‌های ما بزرگ است. رویای من این است که به پیروزی برسیم. وقتی یک نفر می‌خواهد به رویای خود برسد، سخت است اما وقتی همه بخواهند به رویای مشترک خود برسند، این امر به سادگی محقق می‌شود.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس در مراسم امضای قرارداد اوسمار، از آغاز اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش در پرسپولیس خبر داد.

حدادی در ابتدای صحبت‌های خود گفت: امروز در خدمت آقای اوسمار هستیم. مراسم امضای قرارداد ایشان را همراه با آقای میرزایی، نائب رئیس محترم هیئت مدیره داریم. یک تشکر ویژه از تمام همکارانم و برادرانم در هیئت مدیره کنم، آقای دکتر همتی و آقای اینانلو که واقعا هم‌فکری و همیاری تمام اعضای هیئت مدیره باعث شد که طی ۳ روز مذاکره ما به یک نتیجه خوبی برسیم و امروز در خدمت آقای اوسمار باشیم.

او با اشاره به همکاری بخش‌های مختلف باشگاه برای تحقق خواسته هواداران افزود: تشکر می‌کنم از قسمت ورزشی، حقوقی‌ و به ویژه امور بین‌الملل که خیلی تسریع بخشیدند به بحث انعقاد قرارداد و همچنین تمام دوستانی که تسریع کردند این فرایند را تا امروز خدمت آقای اوسمار باشیم. امیدواریم این اتفاق که خواسته هوادار بود و ما وظیفه‌مان هست که خواسته هوادار را محقق کنیم، مبارک باشد. قبل از اینکه صحبت‌های آقای اوسمار را بشنویم، به تمام افرادی که در جلسه حضور دارند عرض کنم که این گوش برای شنیدن تمام انتقادات، گزارشات، تحلیل‌ها و نظرات شماست. ما معتقدیم که اگر به دنبال پیشرفت هستیم حتما باید انتقادات را بپذیریم و آنجایی که احساس می‌کنیم ضعف داریم حتما ضعف را از بین ببریم. لذا از تمام شما دوستان خواهش می‌کنم که هرجا که نظری تقدیری یا هر پیشنهادی دارید که می‌توانید به باشگاه پرسپولیس کمک کنید حتما این لطف را در حق ما بکنید و ما حتما پذیرای نظرات شما هستیم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
اوسمار ویه‌را پرسپولیس قرارداد معارفه مدیران باشگاه بانک شهر ایران پیمان حدادی
۵ بانک ناتراز دیگر هم باید ادغام یا منحل شوند/تصمیم ادغام بانک آینده درست بود
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تعیین محل دربی با فدراسیون و دو باشگاه
رویه فیفا در خصوص رفتار باشگاه پرسپولیس با وحید هاشمیان/ فسخ یک جانبه با مدیران بیگانه با ورزش
سرمربی جدید پرسپولیس از راه رسید
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
مشکل این تیم سرمربی نبود که این آقا بخواهد حلش کند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۶ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۶۹ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۷ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۶۶ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۶۳ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
هزینه‌های حمایت از غزه در دنیای سینما/از فرش قرمز تا ترس از فهرست سیاه  (۵۳ نظر)
زنان موتورسوار به مدرسه رسیدند / ترک‌نشینی دانش‌آموزان روی خط ریسک  (۵۲ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005bpu
tabnak.ir/005bpu