اوسمار: هدف های بزرگی با پرسپولیس داریم

به گزارش تابناک؛ اوسمار ویرا سرمربی جدید تیم فوتبال پرسپولیس امروز چهارشنبه در مراسم معارفه خود گفت: افتخار بزرگی است که بار دیگر در پرسپولیس، این تیم بزرگ باشم. خیلی خوشحالم که در پرسپولیس هستم و میدانم در چه فصل حساسی هستم. جا دارد از آقای حدادی (سرپرست مدیرعاملی پرسپولیس) و بانک شهر تشکر کنم که مقدمات حضورم را فراهم کردند.
وی افزود: به خوبی توقعات هواداران را میدانم اما همه با هم تمام تلاش خودمان را برای این تیم به کار میگیریم. خوشحالم که در تهران هستم و امیدوارم فضایی که تجربه کرده بودم را دوباره ببینم. حرفی که دارم برای بازیکنان و مدیریت نیست بلکه از هواداران میگویم که ما همواره میتوانیم در بالاترین سطح باشیم؛ مشروط به اینکه بدانیم هوادار پشت ماست. همه با یکدیگر همدلیم و برای هدفمان میجنگیم.
اوسمار گفت: در فصل خاص و سختی قرار داریم و هدفهای ما بزرگ است. رویای من این است که به پیروزی برسیم. وقتی یک نفر میخواهد به رویای خود برسد، سخت است اما وقتی همه بخواهند به رویای مشترک خود برسند، این امر به سادگی محقق میشود.
سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس در مراسم امضای قرارداد اوسمار، از آغاز اصلاحات ساختاری و تغییر نگرش در پرسپولیس خبر داد.
حدادی در ابتدای صحبتهای خود گفت: امروز در خدمت آقای اوسمار هستیم. مراسم امضای قرارداد ایشان را همراه با آقای میرزایی، نائب رئیس محترم هیئت مدیره داریم. یک تشکر ویژه از تمام همکارانم و برادرانم در هیئت مدیره کنم، آقای دکتر همتی و آقای اینانلو که واقعا همفکری و همیاری تمام اعضای هیئت مدیره باعث شد که طی ۳ روز مذاکره ما به یک نتیجه خوبی برسیم و امروز در خدمت آقای اوسمار باشیم.
او با اشاره به همکاری بخشهای مختلف باشگاه برای تحقق خواسته هواداران افزود: تشکر میکنم از قسمت ورزشی، حقوقی و به ویژه امور بینالملل که خیلی تسریع بخشیدند به بحث انعقاد قرارداد و همچنین تمام دوستانی که تسریع کردند این فرایند را تا امروز خدمت آقای اوسمار باشیم. امیدواریم این اتفاق که خواسته هوادار بود و ما وظیفهمان هست که خواسته هوادار را محقق کنیم، مبارک باشد. قبل از اینکه صحبتهای آقای اوسمار را بشنویم، به تمام افرادی که در جلسه حضور دارند عرض کنم که این گوش برای شنیدن تمام انتقادات، گزارشات، تحلیلها و نظرات شماست. ما معتقدیم که اگر به دنبال پیشرفت هستیم حتما باید انتقادات را بپذیریم و آنجایی که احساس میکنیم ضعف داریم حتما ضعف را از بین ببریم. لذا از تمام شما دوستان خواهش میکنم که هرجا که نظری تقدیری یا هر پیشنهادی دارید که میتوانید به باشگاه پرسپولیس کمک کنید حتما این لطف را در حق ما بکنید و ما حتما پذیرای نظرات شما هستیم.