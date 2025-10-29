قتل زن ۴۲ساله در مریوان

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ سرهنگ طیب محمدی فرمانده انتظامی شهرستان مریوان با اعلام این خبر گفت: «در پی وقوع قتل زن ۴۲ ساله به نام لیلا علیرمایی با سلاح گرم در یکی از محلات شهرستان مریوان، شناسایی و دستگیری عامل این جنایت به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.»

وی افزود: «با اشراف اطلاعاتی و اقدامات سریع مأموران گشت انتظامی، قاتل با نام ک. ب که در همسایگی مقتوله زندگی می‌کرد در دقایق اولیه در محل شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر شد. سلاح گرم مورد استفاده قاتل به همراه مهمات آن کشف و توقیف شد.»

سرهنگ محمدی تصریح کرد: «متهم به همراه پرونده برای بررسی انگیزه و علت قتل در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت. پلیس در راستای حفظ امنیت و آرامش جامعه، با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت به طور قاطع برخورد خواهد کرد.»