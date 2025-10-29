En
قتل زن ۴۲ساله در مریوان

قاتل زن ۴۰ ساله مریوانی در دام ماموران پلیس افتاد.
قتل زن ۴۲ساله در مریوان

به گزارش تابناک به نقل از هفت صبح؛ سرهنگ طیب محمدی فرمانده انتظامی شهرستان مریوان با اعلام این خبر گفت: «در پی وقوع قتل زن ۴۲ ساله به نام لیلا علیرمایی با سلاح گرم در یکی از محلات شهرستان مریوان، شناسایی و دستگیری عامل این جنایت به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.»

وی افزود: «با اشراف اطلاعاتی و اقدامات سریع مأموران گشت انتظامی، قاتل با نام ک. ب که در همسایگی مقتوله زندگی می‌کرد در دقایق اولیه در محل شناسایی و طی یک عملیات ضربتی دستگیر شد. سلاح گرم مورد استفاده قاتل به همراه مهمات آن کشف و توقیف شد.»

سرهنگ محمدی تصریح کرد: «متهم به همراه پرونده برای بررسی انگیزه و علت قتل در اختیار مراجع قضائی قرار گرفت. پلیس در راستای حفظ امنیت و آرامش جامعه، با هرگونه اقدام مخل نظم و امنیت به طور قاطع برخورد خواهد کرد.»

