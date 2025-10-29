بهترین وکیل ملکی در تبریز کیست؟

اگر به دنبال یک وکیل تبریز هستید که در پروندههای ملکی تجربه و دانش کافی داشته باشد، در ادامه این مطلب با معرفی مجموعهای از وکلای معتبر و متخصص در حوزه دعاوی ملکی در شهر تبریز همراه باشید.
در جدول زیر تعدادی از وکلای برجسته و فعال در زمینه دعاوی ملکی در شهر تبریز معرفی شدهاند. شما میتوانید بر اساس محل فعالیت، نوع تخصص و سوابق، گزینه مناسب را برای مشاوره یا پیگیری پروندههای حقوقی خود انتخاب کنید.
|
نام وکیل
|
شماره تماس
|
آدرس حدودی
|
کریم عبدالهزاده
|
09143109026
|
تبریز، خیابان امام خمینی، بالاتر از دبیرستان طالقانی
|
اسماعیل موسوی ترکمانی
|
09143153477
|
تبریز، اول خیابان امام، جنب میدان باغ فجر، نرسیده به چهارراه شریعتی، مجتمع نانو
|
محمد رسول ظهیری
|
09143189826
|
تبریز، چهارراه هفده شهریور، اول خیابان هفده شهریور قدیم، جنب گلفروشی فرهاد، ساختمان قانون
|
علیرضا نامور
|
09144078232
|
تبریز، خیابان 17 شهریور جدید، روبروی ساختمان پزشکی آبان
|
حسین مسن
|
09143015130
|
تبریز، خیابان قانون، خیابان شیراز، ساختمان استاد شهریار
|
جلیل آسانی
|
09142177616
|
تبریز، ویلاشهر، به سمت کوی دادگستری، جنب قنادی خانه شیرینی، ساختمان سون
|
احسان اسلامی پیربازاری
|
09143909891
|
تبریز، ولیعصر، خیابان قانون، مجتمع تجاری ولیعصر
آقای کریم عبدالهزاده، وکیل پایه یک دادگستری و عضو مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه، از جمله وکلای شناختهشده و باتجربه در حوزه ملکی و حقوقی در تبریز هستند. ایشان با بیش از ۱۸ سال سابقه درخشان، پروندههای متعددی در زمینههای املاک، اراضی، منابع طبیعی، بیمه، چک و اسناد تجاری را با موفقیت به نتیجه رساندهاند.
تسلط ایشان بر قوانین مربوط به اراضی و املاک شهری و روستایی باعث شده بسیاری از موکلان حقیقی و حقوقی، دعاوی ملکی خود را با اطمینان خاطر به وی بسپارند. ایشان بهعنوان یکی از گزینههای اصلی در میان بهترین وکلای ملکی در تبریز، رویکردی حرفهای، دقیق و اخلاقمدارانه در پیگیری پروندهها دارند.
آدرس: تبریز، خیابان امام خمینی، بالاتر از دبیرستان طالقانی، پلاک ۵۲۵، واحد ۲
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۱۰۹۰۲۶
آقای اسماعیل موسوی ترکمانی، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی، از برجستهترین وکلای ملکی در شهر تبریز به شمار میروند. ایشان با ۱۶ سال تجربه کاری در دادگستری و سابقه ارزشمند در مدیریت دفتری مراجع حقوقی و کیفری، توانستهاند ترکیبی از دانش دانشگاهی و تجربه عملی را در ارائه خدمات حقوقی ایجاد کنند.
از مهمترین حوزههای تخصصی او میتوان به دعاوی ملکی و قراردادهای مدنی، اختلافات اراضی، خلع ید، تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، دعاوی ارث و تقسیم ترکه اشاره کرد. علاوه بر این، آقای موسوی ترکمانی در تنظیم و بازبینی قراردادهای تجاری و مشارکت در ساخت نیز تخصص ویژهای دارند.
با تکیه بر اصول اخلاقی و پیگیری مداوم، ایشان یکی از گزینههای مطمئن برای کسانی هستند که به دنبال بهترین وکیل ملکی در تبریز هستند.
آدرس: تبریز، اول خیابان امام، جنب میدان باغ فجر، مجتمع نانو، طبقه ۳، واحد ۳۰۲
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۱۵۳۴۷۷
آقای محمد رسول ظهیری، از وکلای برجسته و متخصص در زمینه دعاوی ثبتی و ملکی در تبریز هستند. با بیش از ۱۸ سال تجربه حرفهای در پروندههای ملکی و کیفری، ایشان توانستهاند در میان موکلان خود به عنوان فردی کاردان و دقیق شناخته شوند.
وی در زمینههایی چون ثبت اسناد، دعاوی خلع ید، تصرف عدوانی، اراضی ملی، تغییر کاربری املاک و دعاوی مرتبط با اوقاف و اراضی وقفی تخصص بالایی دارند. همچنین در تنظیم قراردادهای مشارکت در ساخت و داوریهای ملکی، نام ایشان همواره با موفقیت همراه بوده است.
برای کسانی که به دنبال وکیلی کاربلد در زمینه اراضی شهری و اختلافات ملکی هستند، آقای ظهیری بیتردید یکی از بهترین وکلای ملکی در تبریز محسوب میشوند.
آدرس: تبریز، چهارراه هفده شهریور، ساختمان قانون، طبقه سوم
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۱۸۹۸۲۶
آقای علیرضا نامور از وکلای باسابقه و خوشنام تبریز است که با بیش از ۱۷ سال تجربه حرفهای، بهویژه در زمینه امور ملکی، تجاری و قراردادها فعالیت میکنند. ایشان سابقه همکاری با دانشگاهها، شهرداریها و شرکتهای بزرگ تجاری را دارند و به دلیل تسلط بر دعاوی مشارکت در ساخت، اجاره، افراز و تقسیم اراضی در بین موکلان تبریزی شناخته شدهاند.
با رویکردی علمی و دقیق، وی تلاش میکند تا ضمن حفظ منافع موکل، روند پرونده را کوتاه و مؤثر سازد. اگر به دنبال یک وکیل تبریز با رویکرد حرفهای و مهارت در تحلیل قراردادها هستید، علیرضا نامور انتخابی عالی است.
آدرس: تبریز، خیابان ۱۷ شهریور جدید، روبهروی ساختمان پزشکی آبان، پلاک ۱۴، طبقه دوم
شماره تماس: ۰۹۱۴۴۰۷۸۲۳۲
آقای حسین مسن از جوانترین وکلای موفق تبریز هستند که با انرژی و تخصص خود در زمینه پروندههای ملکی، کیفری و خانواده شناخته شدهاند. ایشان با ارائه مشاوره حقوقی رایگان اولیه، ارتباطی مؤثر با موکلان برقرار میکنند و در زمینههایی مانند الزام به تنظیم سند رسمی، خلع ید، تصرف عدوانی و دعاوی سرقفلی فعالیت دارند.
تجربه کاری در استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل و زنجان و پاسخگویی سریع ایشان باعث شده تا نام وی در فهرست بهترین وکیل ملکی در تبریز جای گیرد.
آدرس: تبریز، خیابان قانون، خیابان شیراز، ساختمان استاد شهریار، طبقه دوم
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۰۱۵۱۳۰
آقای جلیل آسانی، وکیل پایه یک دادگستری با شماره پروانه ۳۱۰۴، از چهرههای قابل اعتماد در تبریز است. ایشان علاوه بر فعالیت در حوزه خانواده و کیفری، در زمینه حقوق املاک و مالکیت نیز تجربه بالایی دارند. با تسلط بر دعاوی ملکی و توانایی در تنظیم قراردادهای حقوقی، ایشان همواره سعی در ارائه خدماتی دقیق و کاربردی برای مراجعین خود دارند.
با تکیه بر تجربه و دقت، آقای آسانی از جمله وکلایی هستند که در مسیر دفاع از حقوق موکلان، تعهد و مسئولیتپذیری بالایی نشان میدهند.
آدرس: تبریز، ویلاشهر، به سمت کوی دادگستری، جنب قنادی خانه شیرینی، ساختمان سون، طبقه سوم
شماره تماس: ۰۹۱۴۲۱۷۷۶۱۶
جناب آقای احسان اسلامی پیربازاری، وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، با رویکردی علمی و دلسوزانه در رسیدگی به پروندههای حقوقی، کیفری و ملکی شناخته میشوند. ایشان سابقه همکاری با شرکتهای معتبری چون ایران رادیاتور مهدیزاده تبریز را در کارنامه دارند و در ارائه مشاورههای قراردادی و دفاع از حقوق موکلین در دعاوی ملکی و مالی تخصص دارند.
دقت در مستندسازی، پیگیری منظم و ارائه راهکارهای حقوقی واقعبینانه، از ویژگیهای شاخص اوست که موجب شده در میان وکلای تبریز جایگاه ویژهای داشته باشد.
آدرس: تبریز، ولیعصر، خیابان قانون، مجتمع تجاری ولیعصر، طبقه سوم، واحد پنجم
شماره تماس: ۰۹۱۴۳۹۰۹۸۹۱
انتخاب یک وکیل متخصص، گامی هوشمندانه در مسیر موفقیت پروندههای حقوقی است. بهترین وکیل ملکی در تبریز کسی است که نهتنها دانش حقوقی عمیق دارد، بلکه با رویه دادگاهها، اداره ثبت و شهرداریهای تبریز نیز آشناست.
اگر درگیر پروندههایی مانند اختلافات مالک و مستأجر، تنظیم سند رسمی، یا خلع ید هستید، مراجعه به یک وکیل مجرب ملکی میتواند مسیر پرونده شما را کوتاهتر و نتیجه را به نفع شما رقم بزند.
انتهای رپرتاژ آگهی/