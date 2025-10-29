پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم پلمب شد

شهردار منطقه ۱۱ تهران از پلمب پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم به دلیل عدم ایمن سازی مناسب در زمان اعلام شده از سوی مالکان خبر داد.

در پی عدم تعهد مالکان و مدیران پاساژ‌های شانزلیزه و آلومینیوم واقع در خیابان جمهوری اسلامی نسبت به ایمن‌سازی و رفع نواقص ایمنی موجود در زمان اعلام شده توسط مالکان، این دو مرکز تجاری به دستور شهردار منطقه ۱۱ پلمب شدند.

مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران، با اعلام این خبر گفت، با توجه به اهمیت ایمنی شهروندان و لزوم رعایت استاندارد‌های ایمنی در اماکن عمومی و تجاری، پس از چندین مرحله تذکر و عدم همکاری مسئولان دو پاساژ مذکور، ناچار به پلمب آنها شدیم. ایمنی شهروندان برای ما در اولویت است و هیچ‌گونه اغماضی در برابر تخلفات و خطرات احتمالی پذیرفته نیست.

وی افزود: شهرداری منطقه ۱۱ تهران در چارچوب قانون و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نظارت مستمر بر ایمنی ساختمان‌های عمومی و تجاری را ادامه خواهد داد تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.