پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم پلمب شد

شهردار منطقه ۱۱ تهران از پلمب پاساژهای شانزلیزه و آلومینیوم به دلیل عدم ایمن سازی مناسب در زمان اعلام شده از سوی مالکان خبر داد.
به گزارش تابناک به نقل از ایلنا؛ شهردار منطقه ۱۱ تهران از پلمب پاساژ‌های شانزلیزه و آلومینیوم به دلیل عدم ایمن سازی مناسب در زمان اعلام شده از سوی مالکان خبر داد.

در پی عدم تعهد مالکان و مدیران پاساژ‌های شانزلیزه و آلومینیوم واقع در خیابان جمهوری اسلامی نسبت به ایمن‌سازی و رفع نواقص ایمنی موجود در زمان اعلام شده توسط مالکان، این دو مرکز تجاری به دستور شهردار منطقه ۱۱ پلمب شدند.

مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱ تهران، با اعلام این خبر گفت، با توجه به اهمیت ایمنی شهروندان و لزوم رعایت استاندارد‌های ایمنی در اماکن عمومی و تجاری، پس از چندین مرحله تذکر و عدم همکاری مسئولان دو پاساژ مذکور، ناچار به پلمب آنها شدیم. ایمنی شهروندان برای ما در اولویت است و هیچ‌گونه اغماضی در برابر تخلفات و خطرات احتمالی پذیرفته نیست.

وی افزود: شهرداری منطقه ۱۱ تهران در چارچوب قانون و با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط، نظارت مستمر بر ایمنی ساختمان‌های عمومی و تجاری را ادامه خواهد داد تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
اخجون
هادی حیدری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
با تشکر از شهرداری تهران که موضوع جان مردم را جدی گرفته .
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
بهتر
شده بود گران خونه جمع کنید پارک بزنید
فقط شهرستانی ها خرید میکردن
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۰۷
0
0
پاسخ
پاساژ آلومینیوم محل مراجعات ضروری افراد بسیاری است که از راههای دور برای تهیه لوازم یدکی خود به آن مراجعه می نمایند که با این مسدود سازی بشدت گرفتار خواهند شد، خوب است از طریقی دیگر مالکین را ملزم به پرداخت هزینه های ایمن سازی نمود
