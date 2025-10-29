قیمت خودرو در بازار امروز 7 آبان ماه

قیمت خودرو امروز 7 آبان 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو نوسانات متناقضی را به نمایش گذاشت. کارشناسان معتقدند محدود بودن دامنه تغییرات نرخ ارز و نبود نشانه‌های شفاف از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، فضای کلی بازار را در حالت انتظار نگه داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، به باور تحلیلگران، بازار خودرو در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به تحولات کلان اقتصادی و تصمیمات سیاست‌گذاران وابسته است. تا زمانی که تکلیف سیاست‌های ارزی، وارداتی و مالی مشخص نشود، نمی‌توان انتظار تغییر چشمگیری در مسیر قیمت‌ها داشت. در چنین فضایی، معاملات بیشتر جنبه احتیاطی به خود گرفته و خریداران و فروشندگان در انتظار ثبات نسبی متغیرهای اقتصادی هستند تا جهت حرکت بازار روشن‌تر شود.

قیمت خودروهای داخلی

شاهین اتوماتیک پلاس سردمدار تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی بود. بر همین مبنا، این سدان داخلی 30 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 550 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) رشد 12 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و 10 میلیون تومان خرید و فروش شود.

پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) نسبت به روز گذشته هشت میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 84 میلیون تومان بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از طرف دیگر، کوییک GX چهار میلیون تومان ارزان شد و با نرخ 659 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

تیگو 7 هیبرید بیشترین رشد قیمتی میان خودروهای مونتاژی را تجربه کرد. بر همین اساس، این کراس‌اوور مونتاژی 45 میلیون تومان گران شد تا با نرخ سه میلیارد و 215 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، کاپرا تک کابین B بیشترین افت قیمتی را تجربه کرد و 47 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 360 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

فونیکس FX افت قیمت 30 میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ معاملاتی دو میلیارد و 930 میلیون تومان به بازار رسید. از طرف دیگر، فیدلیتی الیت (7 نفره) رشد 14 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت دو میلیارد و 560 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

کی‌ام‌سی J7 که در سایت کرمان‌موتور تولید می‌شود، پنج میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی دو میلیارد و 340 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، بک X3 افت 26 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 554 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.