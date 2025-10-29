En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

قیمت خودرو در بازار امروز 7 آبان ماه

قیمت خودرو امروز 7 آبان 1404 از سوی بنگاه‌های معاملاتی اعلام شد.
کد خبر: ۱۳۳۷۰۳۳
| |
538 بازدید

قیمت خودرو در بازار امروز 7 آبان ماه

قیمت خودرو امروز 7 آبان 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو نوسانات متناقضی را به نمایش گذاشت. کارشناسان معتقدند محدود بودن دامنه تغییرات نرخ ارز و نبود نشانه‌های شفاف از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، فضای کلی بازار را در حالت انتظار نگه داشته است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، به باور تحلیلگران، بازار خودرو در مقطع کنونی بیش از هر زمان دیگری به تحولات کلان اقتصادی و تصمیمات سیاست‌گذاران وابسته است. تا زمانی که تکلیف سیاست‌های ارزی، وارداتی و مالی مشخص نشود، نمی‌توان انتظار تغییر چشمگیری در مسیر قیمت‌ها داشت. در چنین فضایی، معاملات بیشتر جنبه احتیاطی به خود گرفته و خریداران و فروشندگان در انتظار ثبات نسبی متغیرهای اقتصادی هستند تا جهت حرکت بازار روشن‌تر شود.

قیمت خودروهای داخلی

قیمت خودرو در بازار امروز 7 آبان ماه

شاهین اتوماتیک پلاس سردمدار تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی بود. بر همین مبنا، این سدان داخلی 30 میلیون تومان گران شد و روی شاخص یک میلیارد و 550 میلیون تومان ایستاد. از سوی دیگر، سورن پلاس دوگانه‌سوز (کپسول کوچک) رشد 12 میلیون تومانی را پشت سر گذاشت تا با نرخ یک میلیارد و 10 میلیون تومان خرید و فروش شود.

پژو 207 دنده‌ای پانوراما (رینگ فولادی) نسبت به روز گذشته هشت میلیون تومان ارزان شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 84 میلیون تومان بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود. از طرف دیگر، کوییک GX چهار میلیون تومان ارزان شد و با نرخ 659 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

قیمت خودرو در بازار امروز 7 آبان ماه

تیگو 7 هیبرید بیشترین رشد قیمتی میان خودروهای مونتاژی را تجربه کرد. بر همین اساس، این کراس‌اوور مونتاژی 45 میلیون تومان گران شد تا با نرخ سه میلیارد و 215 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، کاپرا تک کابین B بیشترین افت قیمتی را تجربه کرد و 47 میلیون تومان ارزان شد تا با نرخ یک میلیارد و 360 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

فونیکس FX افت قیمت 30 میلیون تومانی را تجربه کرد و با نرخ معاملاتی دو میلیارد و 930 میلیون تومان به بازار رسید. از طرف دیگر، فیدلیتی الیت (7 نفره) رشد 14 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با قیمت دو میلیارد و 560 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

کی‌ام‌سی J7 که در سایت کرمان‌موتور تولید می‌شود، پنج میلیون تومان گران شد و به نرخ معاملاتی دو میلیارد و 340 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، بک X3 افت 26 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ یک میلیارد و 554 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
خودرو قیمت خودرو خرید خودرو بازار خودرو خودرو وارداتی خودرو خارجی خودرو داخلی خبر فوری
ادغام بدون نقشه راه؛ تکلیف هزاران کارمند بانک آینده پس از تصمیم دولت چیست؟
خیانت بارنامه‌ای رو شد / تورم ۳۰ میلیونی بر سفره مردم
کاظم جلالی انکار نکرد؛ همکاری دفاعی با روسیه در جریان است
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
قیمت خودرو امروز دوشنبه 28 مهر
قیمت خودرو امروز ۱۵ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 16 مهر 1404
پیش‌بینی قیمت خودرو در روزهای آینده
قیمت خودرو امروز ۲۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 21 مهر 1404
قیمت خودرو امروز ۲۷ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز 20 مهر 1404
قیمت خودرو امروز 8 مهر 1404
قیمت خودرو امروز ۳۰ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز ۱۴ مهر ۱۴۰۴
قیمت خودرو امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۱۴۰۴
قیمت روز خودروهای وارداتی امروز یکشنبه 6 مهر
قیمت خودرو امروز 31 شهریور ماه
قیمت خودرو امروز 2 مهر 1404 +جدول
قیمت خودرو امروز ۲۹ شهریور ۱۴۰۴
اعلام قیمت قطعی تویوتا ۲۰۲۳
قیمت خودرو امروز ۲۲ شهریور ۱۴۰۴ + جدول
قیمت خودرو امروز ۱۹ مرداد ۱۴۰۴+جدول
تست و بررسی هاوال H2 در ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۶۳ نظر)
هر یک عدد خرما ۴۰هزار تومان/ یک کیلو خرمای ۱۴۰۴ مساوی با یک پراید صفر ۱۳۷۲  (۶۲ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۵۹ نظر)
درآمد ۱۰ میلیونی؛ بلیت ورود به دهک بالا و خداحافظی با یارانه! / آقای میدری؛ از هزینه‌های زندگی مردم خبر دارید؟  (۵۹ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۵۷ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۳ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005bp3
tabnak.ir/005bp3