ماجرای قتل هولناک یک دکتر داروساز در تهران

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، ابتدای خردادماه امسال گزارش قتل مردی ۷۵ ساله به قاضی محسن اختیاری بازپرس جنایی تهران اعلام شد. با حضور تیم جنایی در محل، مشخص شد مقتول دکتر داروسازی بوده که خانواده‌اش در خارج از کشور زندگی می‌کنند. مأموران با انجام تحقیقات اولیه توانستند عامل قتل، مردی ۴۵ ساله را شناسایی و بازداشت کنند.

متهم در بازجویی ها گفت: «چند روز قبل از حادثه، آگهی رهن کامل خانه‌ای را دیدم که متعلق به مقتول بود. خانه را پسندیدم و برای انجام معامله با او تماس گرفتم. هنگام ملاقات، از دکتر خواستم مبلغ رهن را ۳۰۰ میلیون تومان کمتر کند اما او نپذیرفت. بار دیگر به خانه‌اش رفتم تا دوباره درخواست کنم اما او باز هم قبول نکرد. در جریان مشاجره کنترل خودم را از دست دادم و با چاقویی که همراهم بود، به او ضربه زدم.»

پس از اعتراف متهم، صحنه جنایت با حضور بازپرس و مأموران پلیس بازسازی شد. خانواده مقتول که از خارج از کشور به ایران آمده‌اند، با طرح شکایت رسمی، خواستار قصاص قاتل شدند. با تکمیل تحقیقات و صدور کیفرخواست، پرونده برای محاکمه به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.