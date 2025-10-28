En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ممنوعیت تردد جدید در آزادراه کرج – قزوین

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز از اجرای طرح ممنوعیت تردد وسایل نقلیه سنگین باری در آزادراه کرج – قزوین خبر داد.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۹۵
| |
306 بازدید
ممنوعیت تردد جدید در آزادراه کرج – قزوین

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، علی صفری گفت: تردد وسایل نقلیه سنگین باری در آزادراه کرج قزوین از ساعت صفر بامداد روز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴ ممنوع خواهد شد و عبور این خودرو‌ها تنها در صورتی مجاز است که بارنامه آنها به مقصد شهرستان کرج باشد.
 
 او افزود: هدف از اجرای این طرح، بهبود جریان ترافیک و افزایش ایمنی در آزادراه کرج – قزوین است. مسیر جایگزین این خودروها، آزادراه غدیر پیش‌بینی شده و اقدامات لازم برای هدایت ترافیک در این مسیر انجام شده است.
 
 صفری گفت: انتظار می‌رود با اجرای این محدودیت، شرایط عبور و مرور در آزادراه کرج – قزوین بهبود یابد و رانندگان با رعایت قوانین، همکاری لازم را داشته باشند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
استان البرز آزادراه کرج قزوین ممنوعیت تردد خودروهای سنگین محدودیت تردد خبر فوری
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
محدودیت‌های تردد محور‌های شمال از ۱۲ تا ۱۵ شهریور
محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته جاده‌های شمال
جاده چالوس بسته شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۲ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۴۸ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۴ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005boR
tabnak.ir/005boR