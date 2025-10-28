ممنوعیت تردد جدید در آزادراه کرج – قزوین

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز، علی صفری گفت: تردد وسایل نقلیه سنگین باری در آزادراه کرج قزوین از ساعت صفر بامداد روز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۴ ممنوع خواهد شد و عبور این خودرو‌ها تنها در صورتی مجاز است که بارنامه آنها به مقصد شهرستان کرج باشد.



او افزود: هدف از اجرای این طرح، بهبود جریان ترافیک و افزایش ایمنی در آزادراه کرج – قزوین است. مسیر جایگزین این خودروها، آزادراه غدیر پیش‌بینی شده و اقدامات لازم برای هدایت ترافیک در این مسیر انجام شده است.



صفری گفت: انتظار می‌رود با اجرای این محدودیت، شرایط عبور و مرور در آزادراه کرج – قزوین بهبود یابد و رانندگان با رعایت قوانین، همکاری لازم را داشته باشند.