بزرگترین اشتباهی که هر روز در اینترنت دارید

بزرگترین خطای حریم خصوصی در اینترنت، کلیک بر دکمه Accept All Cookies است. این عمل بهظاهر ساده، میتواند اطلاعات شما را به تبلیغکنندگان بدهد.
به گزارش تابناک به نقل از گجت نیوز، بنرهای رضایت کوکیها، اکنون به جزئی جداییناپذیر از مرورگر وب تبدیل شدهاند. این بنرها در ظاهر به کاربران حق انتخاب میدهند، اما متاسفانه، بسیاری از آنها با طراحیهای گمراهکننده، به جای ارائه انتخاب واقعی، کاربران را به پذیرش کامل کوکیها سوق میدهند. چنین رویکردی حریم خصوصی افراد را به خطر انداخته و مسیر ردیابی آنلاین را هموار میکند. بنابراین، درک مکانیسم عملکرد کوکیها و راههای مدیریت آنها ضروری است.
کوکیها چه هستند و چگونه کار میکنند؟
کوکی فایل کوچکی است که وبسایتها روی دستگاه شما ذخیره میکنند تا شما و ترجیحاتتان را به خاطر بسپارند. این فایلها به سه دسته ضروری، کاربردی و ردیابی تقسیم میشوند. کوکیهای ضروری برای عملکرد سایت لازماند، در حالی که کوکیهای ردیابی یا تبلیغاتی، شما را در اینترنت دنبال کرده و عادات مرورگریتان را برای تبلیغات هدفمند، رصد میکنند.
چرا Accept All Cookies تله حریم خصوصی است؟
دکمه Accept All Cookies اغلب با جایگاه برجسته خود در بنرها، کاربران را به کلیک سریع ترغیب میکند. با انتخاب این گزینه، شما به وبسایت اجازه میدهید تا هر نوع کوکی، از جمله کوکیهای ردیابی و تبلیغاتی را ذخیره کند.
این کوکیها که معمولاً از شبکههای تبلیغاتی یا شرکای ردیابی شخص ثالث سرچشمه میگیرند، میتوانند حرکت شما را در وبسایتها دنبال کرده و پروفایلی از عادات، مکان و محصولات مورد علاقه شما بسازند. این دادهها سپس برای تبلیغات بسیار هدفمند و حتی گاهی فروش به دلالان یا استفاده در کمپینهای سیاسی بهکار میروند.
چگونه حریم خصوصی خود را حفظ کنیم؟
با وجود برجستهسازی دکمه Accept All Cookies، بیشتر بنرهای رضایت کوکی گزینههایی مانند مدیریت کوکیها یا سفارشیسازی را نیز ارائه میدهند. با استفاده از این گزینهها، میتوانید فقط دستهبندیهای کوکیهای ضروری را فعال نگه دارید و کوکیهای تبلیغاتی، تحلیلی و شبکههای اجتماعی را غیرفعال کنید.
همچنین برای افزایش حفاظت از حریم خصوصی، میتوانید مرورگر خود را برای مسدود کردن کوکیهای شخص ثالث تنظیم کنید، از حالت ناشناس (Incognito Mode) استفاده نمایید یا مرورگرهای متمرکز بر حریم خصوصی مانند فایرفاکس یا بریو را به کار بگیرید. افزونههایی مانند Privacy Badger نیز میتوانند در محدود کردن ردیابی در وب موثر باشند.
بنرهای رضایت کوکیها که در ابتدا برای توانمندسازی کاربران طراحی شده بودند، توسط وبسایتها و شبکههای تبلیغاتی مورد سوءاستفاده قرار گرفتهاند. اتحادیه اروپا به این مسائل واقف است و تغییراتی در چهارچوب حریم خصوصی الکترونیکی (ePrivacy framework) در دست بررسی دارد.
یکی از این تغییرات پیشنهادی این است که کاربران تنها یک بار ترجیحات خود را (ترجیحاً در مرورگرشان) تنظیم کنند، نه هر بار که از وبسایتی بازدید میکنند. همچنین پیشنهاداتی برای حذف بنرهای رضایت زمانی که وبسایتها فقط از کوکیهای ضروری یا آمارهای ساده استفاده میکنند، مطرح شده است تا از خستگی کاربران جلوگیری شود.