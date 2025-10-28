En
کد خبر:۱۳۳۶۹۸۹
747 بازدید
نبض خبر

روسیه سوءنیتی در تحویل ندادن تجهیزات نظامی به ایران نداشته!

امیرحسین ثابتی چهره نزدیک به سعید جلیلی گفت: «ما نباید برای حل مشکلاتمان فقط به روسیه و چین تکیه کنیم. اما این دو کشور منافع مشترکی با ایران دارند و ما باید از این فرصت استفاده کنیم.» ثابتی درباره عدم تحویل جنگنده‌های روسیه به ایران گفت: «هر آنچه را که از روسیه و چین سفارش داده‌ایم و هزینه آن پرداخت شده، آنها به ما تحویل داده‌اند. و هر تجهیزات نظامی که از آنها درخواست کرده‌ایم اما هنوز هزینه آن را پرداخت نکرده‌ایم، آنها هیچ خط قرمزی نداشتند و به ما اطمینان دادند که آنچه را که نیاز داریم دریافت خواهیم کرد. اگر هرگونه تأخیری در تحویل تجهیزات از روسیه یا چین وجود داشته باشد، به دلیل عوامل داخلی از طرف ما بوده است؛ هیچ سوء نیتی از طرف آنها وجود نداشته است.» اظهارات این نماینده مجلس را می‌بینید و می‌شنوید.
