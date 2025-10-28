استقلال و کوشکی نقره داغ شدند

کنفدراسیون فوتبال آسیا مجموعه‌ای از احکام انضباطی جدید را در قبال تخلفات رخ‌داده در مسابقات اخیر صادر کرده که شامل جریمه‌های مالی و محرومیت بازیکنان و باشگاه‌هاست.

به گزارش تابناک، کمیته انضباطی و اخلاق AFC تازه‌ترین آرای خود را درباره چند پرونده مرتبط با فوتبال ایران منتشر کرد.

بر اساس این احکام، فدراسیون فوتبال ایران به دلیل تأخیر در ورود بازیکنان تیم امید به زمین در دیدار برابر هنگ‌کنگ، در چارچوب مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، باید مبلغ ۲۲۵۰ دلار جریمه پرداخت کند.

در ادامه، علیرضا کوشکی که در دقیقه ۶۵ دیدار استقلال مقابل الوحدات اردن در لیگ قهرمانان آسیا ۲ از زمین اخراج شد، با سه جلسه محرومیت (شامل یک جلسه به دلیل دریافت کارت قرمز) و جریمه ۱۵۰۰ دلاری روبه‌رو شده است. او در دیدار‌های استقلال برابر الوحدات، الوصل و المحرق غایب خواهد بود.

همچنین روزبه چشمی و منیر الحدادی به دلیل عدم حضور در مصاحبه پس از دیدار استقلال با الوصل، هر یک به پرداخت جریمه ۵۰۰۰ دلاری محکوم شدند. باشگاه استقلال نیز به دلیل همین تخلف، باید مبلغ مشابهی را پرداخت کند.