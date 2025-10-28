En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

استقلال و کوشکی نقره داغ شدند

کنفدراسیون فوتبال آسیا مجموعه‌ای از احکام انضباطی جدید را در قبال تخلفات رخ‌داده در مسابقات اخیر صادر کرده که شامل جریمه‌های مالی و محرومیت بازیکنان و باشگاه‌هاست.
کد خبر: ۱۳۳۶۹۴۸
| |
331 بازدید
استقلال و کوشکی نقره داغ شدند

به گزارش تابناک، کمیته انضباطی و اخلاق AFC تازه‌ترین آرای خود را درباره چند پرونده مرتبط با فوتبال ایران منتشر کرد.

بر اساس این احکام، فدراسیون فوتبال ایران به دلیل تأخیر در ورود بازیکنان تیم امید به زمین در دیدار برابر هنگ‌کنگ، در چارچوب مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، باید مبلغ ۲۲۵۰ دلار جریمه پرداخت کند.

در ادامه، علیرضا کوشکی که در دقیقه ۶۵ دیدار استقلال مقابل الوحدات اردن در لیگ قهرمانان آسیا ۲ از زمین اخراج شد، با سه جلسه محرومیت (شامل یک جلسه به دلیل دریافت کارت قرمز) و جریمه ۱۵۰۰ دلاری روبه‌رو شده است. او در دیدار‌های استقلال برابر الوحدات، الوصل و المحرق غایب خواهد بود.

همچنین روزبه چشمی و منیر الحدادی به دلیل عدم حضور در مصاحبه پس از دیدار استقلال با الوصل، هر یک به پرداخت جریمه ۵۰۰۰ دلاری محکوم شدند. باشگاه استقلال نیز به دلیل همین تخلف، باید مبلغ مشابهی را پرداخت کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
کنفدراسیون فوتبال آسیا afc فدراسیون فوتبال ایران علیرضا کوشکی کارت قرمز استقلال الوحدات الوصل اخراج
ایران خودرو با دست فرمان خصوصی هم زیان‌ده شد/ ریخت‌وپاش میلیاردی برای تبلیغات + سند
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟
موشک‌های ایرانی آماده‌اند؛ لازم باشد باز هم استفاده می‌کنیم/ ترامپ با لودگی سعی کرد به صهیونیست‌ها روحیه بدهد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
کدام کالا را نسبت به قبل کمتر مصرف می‌کنید؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
روحانی در خانه بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را تماشا می‌کند/ او دلتنگ وزیدن نسیم لندن و نیویورک است/بهتر است به فکر تنظیم دفاعیه‌اش باشد  (۱۷۶ نظر)
فریاد مرگ بر روحانی در مجلس!  (۹۳ نظر)
بانکی که آینده‌ اش تاریک شد/ «ایران مال» با کدام پول ساخته شد؟  (۹۰ نظر)
عنصر اطلاعاتی اسرائیلی: اسرائیل به این دلیل فعلاً به ایران حمله نمی‌کند  (۷۱ نظر)
مسکو می‌ترسد ایران و آمریکا علیه منافع روسیه عمل کنند/ روسیه از تداوم انزوای ایران سود می‌برد  (۶۸ نظر)
واکنش عجیب کتایون ریاحی به پرونده پژمان جمشیدی  (۶۲ نظر)
تله پلیس برای شکار موبایل‌قاپ‌ها را ببینید  (۵۶ نظر)
سنایی گزینه احتمالی برای سفارت ایران در روسیه؛ همتی سفیر ایران در رم  (۵۴ نظر)
فردوسی‌پور فقط ادای مردمی بودن را در می‌آورد!  (۵۱ نظر)
ریخت‌وپاش ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی «بانک آینده» برای خودی‌ها / چند همت به «ایران‌مال» رسید و بازنگشت؟  (۴۸ نظر)
صفر تا صد پرونده پژمان جمشیدی به روایت رضا جاودانی  (۴۷ نظر)
آقای پزشکیان، چرا اینقدر می‌گویید ما گرسنه‌ایم؟  (۴۶ نظر)
مادر شاکی، جزئیات پرونده پژمان را فاش کرد  (۴۴ نظر)
امریکا به اسرائیل «چک سفید امضا» نداده!/ پزشکیان، ظریف را برای مذاکره بفرستد  (۴۳ نظر)
تخلف عجیب در بانک پاسارگاد/ ده‌ها هزار میلیارد تومان در هاله‌ای از ابهام  (۴۳ نظر)
tabnak.ir/005bng
tabnak.ir/005bng