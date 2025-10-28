عکس: شیر سنگی؛ نگهبان جاودانه ایل بختیاری
در دل کوهستانهای زاگرس، جایی که باد، صدای ایل را بر دوش میکشد و خاک هنوز بوی شجاعت میدهد، شیرهای سنگی همچون نگهبانان خاموش ایستادهاند؛ پیکرههایی تراشیده از دل سنگ و ایمان، که قرنهاست پاسدار خاطره مردان دلیر بختیاریاند. هر شیر، زبانی است گویا از تاریخ و فرهنگی که در آن، غیرت و نجابت معنا مییابد. این یادمانهای کهن نهتنها نشان از رسم مردانگی و احترام به درگذشتگان دارند، بلکه روایتگر پیوند ژرف میان هنر، باور و هویت در قوم بختیاریاند. امروز، این هنر–صنعت اصیل میتواند فراتر از یادمانی تاریخی، به فرصتی برای توسعه گردشگری فرهنگی و معرفی شکوه و اصالت بختیاری در سطح ملی و جهانی بدل شود؛ نمادی جاودانه از روح تسلیمناپذیر مردمانی که حتی در سنگ، زندگی را معنا کردند.
برچسبها:عکس تاریخی شیرسنگی قوم بختیاری گردشگری زاگرس
