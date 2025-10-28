En
شاهکار هندبال دختران ایران در بازی‌های آسیایی

تیم ملی هندبال دختران ایران قهرمان بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین شد.
شاهکار هندبال دختران ایران در بازی‌های آسیایی

به گزارش تابناک، تیم ملی هندبال دختران ایران که با کسب چهار پیروزی برابر چین، ازبکستان، قزاقستان و تایلند در بازی‌های آسیایی جوانان همه نگاه‌ها را به خود معطوف کرده بود، امروز در پنجمین بازی خود از ساعت ۱۵:۳۰ در سالن‌ام الحصم منامه به مصاف هند رفت و پنجمین پیروزی متوالی خود را کسب کرد تا مدال طلای خود را قبل از پایان بازی‌ها قطعی کند.دختران هندبال ایران در این بازی هم عملکرد درخشانی داشتند و بعد از برتری ۲۳-۱۳ در نیمه اول، در پایان بازی با نتیجه ۴۳-۲۶ برد دلچسبی را به ثبت رساندند تا با ۱۰ امتیاز قاطعانه به صدر جدول تکیه بزنند و بدون توجه به نتیجه بازی آخر مقابل هنگ‌کنگ جشن قهرمانی خود را در سالن برپا کنند.

این اولین مدال طلای تاریخ هندبال ایران در بازی‌های آسیایی چه در بخش جوانان و چه بزرگسالان به حساب می‌آید که توسط دختران جوان ایران با خلق چند شگفتی و شکست تیم‌های قدرتمندی همچون چین و قزاقستان رقم خورد.ثنا فتوحی بافقی، ریحانه حسینی، سارینا رستمی، پریسان احمدی خسروی، زهرا افشاری، فاطمه الفت‌نیا، هستی شیخعلی‌زاده، فاطمه بهزادی‌مقدم، ملیکا صفی‌خانی، هستی آریان‌فر، تینا خوش‌نژاد ایرانی، آسمان بدوی، آرزو طالعی بافقی، نگار باباصفری، دینا درخشان‌مهر و دیانا رضایی بازیکنان تیم ملی هندبال کشورمان در این بازی‌ها هستند.مریم رضائیان، عزت‌الله رزمگر، خدیجه قانع، شیدا فلاحی و اکرم حبیب‌لو نیز کادر تیم ملی هندبال جوانان دختر کشورمان را تشکیل می‌دهند.

