شهادت افسر ناجا در درگیری مسلحانه لاهیجان

در درگیری مسلحانه با یک شرور خطرناک در لاهیجان، سروان «میثم علی‌خواه» از نیروهای فداکار انتظامی لاهیجان، حین مقابله مستقیم با اراذل و اوباش مسلح به شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان گیلان، در جریان یک عملیات میدانی برای برخورد با یکی از اراذل و اوباش مسلح در شهرستان لاهیجان، سروان «میثم علی‌خواه» در درگیری مستقیم با متهم که مجهز به سلاح جنگی بود، هدف تیراندازی قرار گرفت و پیش از انتقال به بیمارستان به شهادت رسید.

در این درگیری یک مأمور دیگر از ناحیه دست مجروح شد و متهم مسلح پس از تیراندازی متقابل پلیس، زخمی و در محل دستگیر شد. سلاح گرم وی نیز توسط مأموران توقیف شد.

به گفته منابع انتظامی، تحقیقات تکمیلی پیرامون سوابق متهم و جزئیات دقیق این حادثه در حال انجام است. شهید «میثم علی‌خواه» ۳۸ ساله، متأهل و دارای یک فرزند دختر ۵ ساله و یک پسر دوساله بود.

جزئیات مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر این شهید امنیت به‌زودی اطلاع‌رسانی خواهد شد.